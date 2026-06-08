Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Ладожским шхерам. Прогулка начинается в Сортавале и проходит через живописные острова, включая Куккасаари и Яниссаари. Увидите отвесные скалы Лакеамяки и Хауккариута, а также уникальный остров Каарнетсаари. В завершение выйдете на дикий остров Лехтосаари, идеальный для фотографий. На борту вас ждут тёплые пледы и интересные рассказы о природе Северного Приладожья

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, температура комфортная, а природа радует своей красотой. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать, что в эти месяцы может быть прохладнее и возможны дожди. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и менее стабильным условиям.

Сейчас июнь — это идеальное время.