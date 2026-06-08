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На катере по заповедным Ладожским шхерам (из Сортавалы)

Отдохните от городской суеты на катере, наслаждаясь видами карельских фьордов и скалистых островов. Зарядитесь энергией Ладожского озера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Ладожским шхерам. Прогулка начинается в Сортавале и проходит через живописные острова, включая Куккасаари и Яниссаари. Увидите отвесные скалы Лакеамяки и Хауккариута, а также уникальный остров Каарнетсаари. В завершение выйдете на дикий остров Лехтосаари, идеальный для фотографий. На борту вас ждут тёплые пледы и интересные рассказы о природе Северного Приладожья
5
38 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальный маршрут по Ладожским шхерам
  • 📸 Идеальные места для фотографий
  • 🛥 Комфортная прогулка на катере
  • 🌿 Знакомство с природой Карелии
  • 🌄 Вид на святой архипелаг Валаам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, температура комфортная, а природа радует своей красотой. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать, что в эти месяцы может быть прохладнее и возможны дожди. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и менее стабильным условиям.
Сейчас июнь — это идеальное время.
На катере по заповедным Ладожским шхерам (из Сортавалы)
На катере по заповедным Ладожским шхерам (из Сортавалы)
На катере по заповедным Ладожским шхерам (из Сортавалы)

Что можно увидеть

  • Карельские фьорды
  • Святой архипелаг Валаам
  • Остров Каарнетсаари
  • Остров Лехтосаари

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы пройдём через залив Толвасенлахти вдоль вечнозеленых островов Куккасаари, Лихкатсунсаари и Яниссаари.
Проходя по заливу Тенкасаренселькя вдоль острова Риеккалансаари, увидим отвесные скалы гор Лакеамяки и Хауккариута.
Завернём в пучину Ладожских шхер и прокатимся сквозь живописные острова архипелага Хепосаари.
Достигнув открытой Ладоги, сбавим ход, чтобы насладиться бескрайними водными просторами и свежим воздухом.
Полюбуемся виднеющимся вдали святым архипелагом Валаам.
Увидим остров Каарнетсаари с уникальным ландшафтом и глубокой литературной историей.
В финале выйдем на идеальный для фотографий дикий остров Лехтосаари.

Организационные детали

  • Прогулку для вас проведу я или капитан Алексей.
  • На катере есть тёплые пледы.
  • Отдельно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На центральной городской пристани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 300 туристов
Меня зовут Виталий, я коренной житель Сортавалы. Всю жизнь связан в водной гладью: от ручной гребли и катеров до нефтяных танкеров. Собрал небольшую дружную команду профессиональных капитанов. Будем рады познакомить вас с нашими живописными местами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
Отличная водная прогулка с капитаном Алексеем! Катер в идеальном состоянии — чистый и удобный. Нам показали потрясающие места, включая уединенный остров (про который знает только Алексей с командой) где не было ни одного туриста!!!! . Прекрасная возможность познакомиться с природой Ладоги. Отдельная благодарность Алексею за гостеприимство и капитанский комплимент в виде ароматической свечи местного производства — было очень душевно.
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Дарья
Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.
Имейте в виду это больше видовая поездка, не ожидайте все два часа беспрерывного рассказа капитана. Но оно и не
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нужно, просто несешься по волнам, смотришь на красоту, далее высаживают на красивейшем острове с северной природой, где можно погулять по мху и лесу. Также останавливаются у нескольких красивых скал, катер новейший и стильный (удобно было что можно с небольшой собакой!). Если прохладно от воды, капитан закрыл окно и всё замечательно)
На двоих-троих персон самое то! Рекомендую, не пожалеете посмотреть на острова с воды

Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.
Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.
Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.
Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.
Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.
Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.
Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.
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Даша
Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии!
Организатор- капитан Виталий очень оперативно и дружелюбно отвечает на сообщения, расписание и выбор времени большой!

Наш водитель Алексей, настоящий профессионал, хоть это
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и не формат экскурсии, но рассказывал нам о месте и отвечал на наши вопросы

Главный плюс для меня - возможность взять с собой собачку! 😍 Мы с удовольствием проводили время на палубе, полазили по острову вместе

Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее приключение, то эта прогулка именно то, что вам нужно

Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии!
Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии!
Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии!
Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии!
Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии!
Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии!
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Д
Именно тот случай, когда слов нет — одни эмоции! Настолько окрыляющая, вдохновенная и наполняющая выдалась поездка!!!
Заказывали экскурсию для двоих. Всё прошло на высоте: комфортный современный катер, увлекательный экскурсионный рассказ, чуткий
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и внимательный капитан, который сам искренне наслаждается тем, что делает, ну, и, конечно же, незабываемые виды Ладожского озера.
Нам ОЧЕНЬ понравилось! В момент поездки поймала себя на детском ощущении счастья и трепещущего восторга внутри — настоящий глоток свежего воздуха!! СПАСИБО:)

Именно тот случай, когда слов нет — одни эмоции! Настолько окрыляющая, вдохновенная и наполняющая выдалась поездка!!!
Именно тот случай, когда слов нет — одни эмоции! Настолько окрыляющая, вдохновенная и наполняющая выдалась поездка!!!
Именно тот случай, когда слов нет — одни эмоции! Настолько окрыляющая, вдохновенная и наполняющая выдалась поездка!!!
Именно тот случай, когда слов нет — одни эмоции! Настолько окрыляющая, вдохновенная и наполняющая выдалась поездка!!!
Именно тот случай, когда слов нет — одни эмоции! Настолько окрыляющая, вдохновенная и наполняющая выдалась поездка!!!
Именно тот случай, когда слов нет — одни эмоции! Настолько окрыляющая, вдохновенная и наполняющая выдалась поездка!!!
Именно тот случай, когда слов нет — одни эмоции! Настолько окрыляющая, вдохновенная и наполняющая выдалась поездка!!!
Именно тот случай, когда слов нет — одни эмоции! Настолько окрыляющая, вдохновенная и наполняющая выдалась поездка!!!
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Люда
Было лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортом нас катал по красивейшим локациям! И останавливался в фотозонах, чтобы мы сделали красивые фотографии!

Виталий очень быстро отвечал и сориентировал по важным деталям. Очень вежливая команда и клиентоориентированная)

И посмотрите на эти виды! Как с картинки! Точно стоит того❤️
Было лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортом
Было лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортом
Было лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортом
Было лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортом
Было лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортом
Было лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортом
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А
Мой комментарий для тех, кто всё ещё думает - брать групповой или индивидуальный для поездки по шхерам. Была в поездке 30 июля с двумя детьми.
Всё корректно по организации: удобное место
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встречи, из центра быстро добрались пешком. Организатор Виталий был на связи. Ухоженный удобный катер. Водитель Алексей ⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️ - профи, любит и знает Ладогу, в общении очень доброжелательный, заботливый («Вам не холодно?», «Вам не жарко?», «я сейчас остановлю- здесь красивая скала. .», «сейчас немного потрясёт…»). Было приятно чувствовать такое отношение - сравниваю с многочисленными поездками на экскурсионных метеорах😅😂 и групповых катерах.
По красивым локациям меееедленно плавали, пока не нафотаграфировались досыта.
Была получасовая остановка на НЕОБИТАЕМом острове: ни туристов, ни других катеров.
Красота Карелии необычайна, это правда. Но чтобы ее прочувствовать - вокруг нужны доброжелательные спокойные расслабленные люди. Поэтому спасибо, Виталий, вам и вашей команде💓

Мой комментарий для тех, кто всё ещё думает - брать групповой или индивидуальный для поездки по шхерам. Была в поездке 30 июля с двумя детьми.
Мой комментарий для тех, кто всё ещё думает - брать групповой или индивидуальный для поездки по шхерам. Была в поездке 30 июля с двумя детьми.
Мой комментарий для тех, кто всё ещё думает - брать групповой или индивидуальный для поездки по шхерам. Была в поездке 30 июля с двумя детьми.
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Входит в следующие категории Сортавалы

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