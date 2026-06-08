Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Ладожским шхерам. Прогулка начинается в Сортавале и проходит через живописные острова, включая Куккасаари и Яниссаари. Увидите отвесные скалы Лакеамяки и Хауккариута, а также уникальный остров Каарнетсаари. В завершение выйдете на дикий остров Лехтосаари, идеальный для фотографий. На борту вас ждут тёплые пледы и интересные рассказы о природе Северного Приладожья
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальный маршрут по Ладожским шхерам
- 📸 Идеальные места для фотографий
- 🛥 Комфортная прогулка на катере
- 🌿 Знакомство с природой Карелии
- 🌄 Вид на святой архипелаг Валаам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, температура комфортная, а природа радует своей красотой. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать, что в эти месяцы может быть прохладнее и возможны дожди. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и менее стабильным условиям.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Карельские фьорды
- Святой архипелаг Валаам
- Остров Каарнетсаари
- Остров Лехтосаари
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы пройдём через залив Толвасенлахти вдоль вечнозеленых островов Куккасаари, Лихкатсунсаари и Яниссаари.
Проходя по заливу Тенкасаренселькя вдоль острова Риеккалансаари, увидим отвесные скалы гор Лакеамяки и Хауккариута.
Завернём в пучину Ладожских шхер и прокатимся сквозь живописные острова архипелага Хепосаари.
Достигнув открытой Ладоги, сбавим ход, чтобы насладиться бескрайними водными просторами и свежим воздухом.
Полюбуемся виднеющимся вдали святым архипелагом Валаам.
Увидим остров Каарнетсаари с уникальным ландшафтом и глубокой литературной историей.
В финале выйдем на идеальный для фотографий дикий остров Лехтосаари.
Организационные детали
- Прогулку для вас проведу я или капитан Алексей.
- На катере есть тёплые пледы.
- Отдельно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной городской пристани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 300 туристов
Меня зовут Виталий, я коренной житель Сортавалы. Всю жизнь связан в водной гладью: от ручной гребли и катеров до нефтяных танкеров. Собрал небольшую дружную команду профессиональных капитанов. Будем рады познакомить вас с нашими живописными местами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Отличная водная прогулка с капитаном Алексеем! Катер в идеальном состоянии — чистый и удобный. Нам показали потрясающие места, включая уединенный остров (про который знает только Алексей с командой) где не было ни одного туриста!!!! . Прекрасная возможность познакомиться с природой Ладоги. Отдельная благодарность Алексею за гостеприимство и капитанский комплимент в виде ароматической свечи местного производства — было очень душевно.
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Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.
Имейте в виду это больше видовая поездка, не ожидайте все два часа беспрерывного рассказа капитана. Но оно и не
Имейте в виду это больше видовая поездка, не ожидайте все два часа беспрерывного рассказа капитана. Но оно и не
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Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии!
Организатор- капитан Виталий очень оперативно и дружелюбно отвечает на сообщения, расписание и выбор времени большой!
Наш водитель Алексей, настоящий профессионал, хоть это
Организатор- капитан Виталий очень оперативно и дружелюбно отвечает на сообщения, расписание и выбор времени большой!
Наш водитель Алексей, настоящий профессионал, хоть это
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Д
Именно тот случай, когда слов нет — одни эмоции! Настолько окрыляющая, вдохновенная и наполняющая выдалась поездка!!!
Заказывали экскурсию для двоих. Всё прошло на высоте: комфортный современный катер, увлекательный экскурсионный рассказ, чуткий
Заказывали экскурсию для двоих. Всё прошло на высоте: комфортный современный катер, увлекательный экскурсионный рассказ, чуткий
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Было лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортом нас катал по красивейшим локациям! И останавливался в фотозонах, чтобы мы сделали красивые фотографии!
Виталий очень быстро отвечал и сориентировал по важным деталям. Очень вежливая команда и клиентоориентированная)
И посмотрите на эти виды! Как с картинки! Точно стоит того❤️
Виталий очень быстро отвечал и сориентировал по важным деталям. Очень вежливая команда и клиентоориентированная)
И посмотрите на эти виды! Как с картинки! Точно стоит того❤️
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А
Мой комментарий для тех, кто всё ещё думает - брать групповой или индивидуальный для поездки по шхерам. Была в поездке 30 июля с двумя детьми.
Всё корректно по организации: удобное место
Всё корректно по организации: удобное место
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