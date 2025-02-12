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на объектах - все требует улучшения!

В описании нигде не сказано, что в поездке нет гида. А в такой длительной поездке это необходимо на мой взгляд: не скучаешь в дороге, узнаешь информацию о потрясающем крае - Карелии, гид чётко ориентируется всех по времени и пр. В этой поездке большую группу набили на маленькие, мы ехали 6 микроавтобусов и в каждом был только водитель. Они все отличные люди: доброжелательные, помогали, отвечали на вопросы, но мне не хватило одного организатора-экскурсовода.

На местах, особенно на водопадах, спуски к ним (коме одного и то частично), не оборудованы. Многие из туристов поскальзывались, скатывались со склонов, одна женщина ногой провалилась под лёд в воду. Осталось впечатление, что подобные экскурсии продляться до какой-нибудь травмы туриста и жалобы в вышестоящие инстанции.

И забирали нас странно: в описании значится сбор в 10.00. Предварительно по телефону со мной согласовали тоже 10.00, но отказали забрать нас с адреса, потому что мы жили не в отеле, а на квартире. Хорошо, мы согласились дойти до точки сбора. Накануне вечером сбор перенесли на 8.30!!! Мы пришли, никого. Позвонили водителю, он сказал, что приедет за нами только к 9.00. На улице -19С. В итоге на экскурсию проехали ровно мимо нашей квартиры! Но Карелия прекраснаф