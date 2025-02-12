Экскурсия по Карелии включает посещение нескольких интересных мест: ГЭС в Ляскеля, водопада Койриноя-2, месторождения граната и водопадов Белые Мосты.
Во время экскурсии вы насладитесь величием карельской природы, увидите старинные гидротехнические сооружения и полюбуетесь мощью лесных водопадов.
Во время экскурсии вы насладитесь величием карельской природы, увидите старинные гидротехнические сооружения и полюбуетесь мощью лесных водопадов.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Уникальный однодневный тур в Карелию для настоящих кладоискателей! Вы с с сопровождающим отправитесь к скале полной граната, где вас ждет увлекательная добыча этого полудрагоценного камня. После вы побываете в крупнейшем зоопарке Карелии: прикоснетесь к редким видам животных, погладите ласковых пони, покормите оленей ягелем. В пути вас будет сопровождать красота карельской природы — бесконечные сосновые леса и бескрайние озера. Потрясающий день, который можно подарить себе, а еще приятнее – разделить его с близкими. Сортавала (ваш отель) – Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр: Кительское месторождение граната – посещение зимних водопадов – Карельский зоопарк – Сортавала Важная информация:
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки.
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой.
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах.
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет – остается на ваше усмотрение.
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры.
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей.
Согласно расписанию в календаре
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|3300 ₽
|Дети до 7 лет
|2800 ₽
|Школьники до 9 лет
|2800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сортавала
- Карельский зоопарк
- Зимние водопады
Что включено
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождающий на протяжении всего маршрута
- Свободное время на объектах посещения для подробного знакомства с достопримечательностями
- Трассовые экскурсии о Карелии
- Посещение зимних водопадов
- Посещение месторождения карельского граната с возможностью добыть свой собственный камень
- Входные билеты в Карельский зоопарк
Что не входит в цену
- Комплексные обеды: диапазон цен - 650-850 руб. /чел. /nНа период январских праздников (02.01.2025-08.01.2025) стоимость обедов составляет 850-950 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала, сбор туристов от отелей
Завершение: Сортавала Центр или ж/д вокзал Сортавала по вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет - остается на ваше усмотрение
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
12 фев 2025
О
Ольга
7 янв 2025
Поставила 3 звезды из-за общего впечатления, потому что места, природа и даже сами люди, сопровождавшие нас во время экскурсии - это все на ОТЛИЧНО! А вот информация, организация и обстановка
М
Марина
6 янв 2025
Добрый вечер, экскурсией это трудно назвать, скорее это трансфер по заявленным местам. Экскурсовод или гид отсутствовал, был только водитель (водитель зачётный 5 звезд), который доставлял нас до локации и ждал
Похожие экскурсии из Сортавалы
2 часа
Водная прогулка
Зимняя Ладога на аэролодке
Путешествие на аэролодке по зимней Ладоге - это возможность увидеть величественные шхеры и ледяные водопады. Ощутите магию зимней Карелии
Начало: У Валаамского причала
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
2 мар в 10:00
4800₽ за человека
8 часов
Групповая
Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
4 мар в 10:30
3350₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: добыча гранатов и водопад Белые мосты
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас
Начало: Сортавала, фонтан, площадь Кирова
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
5700₽ за человека