Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр

Экскурсия по Карелии включает посещение нескольких интересных мест: ГЭС в Ляскеля, водопада Койриноя-2, месторождения граната и водопадов Белые Мосты.

Во время экскурсии вы насладитесь величием карельской природы, увидите старинные гидротехнические сооружения и полюбуетесь мощью лесных водопадов.
3.3
4 отзыва
Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр
Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр
Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр
Ближайшие даты:
28
фев1
мар2
мар3
мар6
мар7
мар8
мар
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Уникальный однодневный тур в Карелию для настоящих кладоискателей! Вы с с сопровождающим отправитесь к скале полной граната, где вас ждет увлекательная добыча этого полудрагоценного камня. После вы побываете в крупнейшем зоопарке Карелии: прикоснетесь к редким видам животных, погладите ласковых пони, покормите оленей ягелем. В пути вас будет сопровождать красота карельской природы — бесконечные сосновые леса и бескрайние озера. Потрясающий день, который можно подарить себе, а еще приятнее – разделить его с близкими. Сортавала (ваш отель) – Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр: Кительское месторождение граната – посещение зимних водопадов – Карельский зоопарк – Сортавала Важная информация:
  • Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки.
  • В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой.
  • В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах.
  • Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет – остается на ваше усмотрение.
  • С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры.
  • Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей.

Согласно расписанию в календаре

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые3300 ₽
Дети до 7 лет2800 ₽
Школьники до 9 лет2800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сортавала
  • Карельский зоопарк
  • Зимние водопады
Что включено
  • Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождающий на протяжении всего маршрута
  • Свободное время на объектах посещения для подробного знакомства с достопримечательностями
  • Трассовые экскурсии о Карелии
  • Посещение зимних водопадов
  • Посещение месторождения карельского граната с возможностью добыть свой собственный камень
  • Входные билеты в Карельский зоопарк
Что не входит в цену
  • Комплексные обеды: диапазон цен - 650-850 руб. /чел. /nНа период январских праздников (02.01.2025-08.01.2025) стоимость обедов составляет 850-950 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала, сбор туристов от отелей
Завершение: Сортавала Центр или ж/д вокзал Сортавала по вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки
  • В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
  • В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах
  • Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет - остается на ваше усмотрение
  • С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры
  • Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
2
1
А
12 фев 2025
О
7 янв 2025
Поставила 3 звезды из-за общего впечатления, потому что места, природа и даже сами люди, сопровождавшие нас во время экскурсии - это все на ОТЛИЧНО! А вот информация, организация и обстановка
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на объектах - все требует улучшения!
В описании нигде не сказано, что в поездке нет гида. А в такой длительной поездке это необходимо на мой взгляд: не скучаешь в дороге, узнаешь информацию о потрясающем крае - Карелии, гид чётко ориентируется всех по времени и пр. В этой поездке большую группу набили на маленькие, мы ехали 6 микроавтобусов и в каждом был только водитель. Они все отличные люди: доброжелательные, помогали, отвечали на вопросы, но мне не хватило одного организатора-экскурсовода.
На местах, особенно на водопадах, спуски к ним (коме одного и то частично), не оборудованы. Многие из туристов поскальзывались, скатывались со склонов, одна женщина ногой провалилась под лёд в воду. Осталось впечатление, что подобные экскурсии продляться до какой-нибудь травмы туриста и жалобы в вышестоящие инстанции.
И забирали нас странно: в описании значится сбор в 10.00. Предварительно по телефону со мной согласовали тоже 10.00, но отказали забрать нас с адреса, потому что мы жили не в отеле, а на квартире. Хорошо, мы согласились дойти до точки сбора. Накануне вечером сбор перенесли на 8.30!!! Мы пришли, никого. Позвонили водителю, он сказал, что приедет за нами только к 9.00. На улице -19С. В итоге на экскурсию проехали ровно мимо нашей квартиры! Но Карелия прекраснаф

М
6 янв 2025
Добрый вечер, экскурсией это трудно назвать, скорее это трансфер по заявленным местам. Экскурсовод или гид отсутствовал, был только водитель (водитель зачётный 5 звезд), который доставлял нас до локации и ждал
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пока мы прогуляемся. Многие локации мы не посетили, такие как: ГЭС в Ляскеля,
Посещение водопадов Белые Мосты (Юканкоски), Хямекоски ГЭС.
Так же в программе сбор заявлен в 10.00, по факту пришлось вставать в 7 утра и искать в Сортавале место, где можно позавтракать (не нашли), так как сбор был в 8.30, до 9.00 ждали в автобусе всех опаздавших. Фактически оказанная услуга не соответствует заявленной.

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