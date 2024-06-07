Карельский Клондайк и водопад Белые мосты

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас
Приглашаются все искатели приключений на яркое путешествие по окрестностям Сортавалы.
На старинном месторождении гранатов-альмадинов каждый сможет самостоятельно добыть полудрагоценные камни.
В заповедном уголке Карелии можно полюбоваться водопадом Белые мосты и отведать калитку читать дальше
с брусничным морсом. По пути рассказывается об истории и природе края. Водопад Юканкоски, живописное озеро Рукоярви и дикие птицы создадут незабываемые впечатления. Поездка проходит на автомобиле Kia Sportage или Chevrolet Niva с опытным водителем. Комфортное путешествие обеспечит одежда и обувь по погоде
Вооружившись зубилом и молотком, вы приступите к добыче вишнёвых, малиновых и фиолетовых камней — гранатов-альмандинов. Я расскажу, как в 17 веке их добывали шведы и зачем они им были нужны, ведь особой ценности они не представляют. Каждый искатель находит здесь свой магический камень страсти, желаний, эмоций. Как маленькие, так и крупные экземпляры. Из них вы сможете сделать себе необычное украшение, которое станет вашим оберегом.
Также мы посетим самый высокий водопад Карелии — Белые мосты, или Юканкоски, расположенный в чудесном диком месте. Я расскажу о его происхождении и братьях-падунах. А по пути к водопаду остановимся у живописного тростникового озера Рукоярви, где обитают дикие птицы. Любуюсь природой, отведаем карельскую калитку с ягодным морсом.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Kia Sportage или Chevrolet Niva. За рулём будет проверенный опытный водитель.
Для комфортного путешествия нужна одежда и обувь по погоде
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Сортавале
Доброго времени суток! Меня зовут Юлия, работаю в туризме более 8 лет, закончила курсы экскурсовода, продолжаю дальше развиваться в этой сфере. Люблю людей и край родной. Приглашаю вас в увлекательное путешествие за незабываемыми эмоциями в Карелию!