Карельский Клондайк и водопад Белые мосты

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас
Приглашаются все искатели приключений на яркое путешествие по окрестностям Сортавалы.

На старинном месторождении гранатов-альмадинов каждый сможет самостоятельно добыть полудрагоценные камни.

В заповедном уголке Карелии можно полюбоваться водопадом Белые мосты и отведать калитку
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с брусничным морсом. По пути рассказывается об истории и природе края. Водопад Юканкоски, живописное озеро Рукоярви и дикие птицы создадут незабываемые впечатления. Поездка проходит на автомобиле Kia Sportage или Chevrolet Niva с опытным водителем. Комфортное путешествие обеспечит одежда и обувь по погоде

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🔨 Добыча гранатов-альмандинов
  2. 🏞️ Водопад Белые мосты
  3. 🦆 Озеро Рукоярви и дикие птицы
  4. 🍰 Карельская калитка с морсом
  5. 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле

Что можно увидеть

  • Месторождение гранатов-альмандинов
  • Водопад Белые мосты
  • Озеро Рукоярви
Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вооружившись зубилом и молотком, вы приступите к добыче вишнёвых, малиновых и фиолетовых камней — гранатов-альмандинов. Я расскажу, как в 17 веке их добывали шведы и зачем они им были нужны, ведь особой ценности они не представляют. Каждый искатель находит здесь свой магический камень страсти, желаний, эмоций. Как маленькие, так и крупные экземпляры. Из них вы сможете сделать себе необычное украшение, которое станет вашим оберегом.

Также мы посетим самый высокий водопад Карелии — Белые мосты, или Юканкоски, расположенный в чудесном диком месте. Я расскажу о его происхождении и братьях-падунах. А по пути к водопаду остановимся у живописного тростникового озера Рукоярви, где обитают дикие птицы. Любуюсь природой, отведаем карельскую калитку с ягодным морсом.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Kia Sportage или Chevrolet Niva. За рулём будет проверенный опытный водитель.
  • Для комфортного путешествия нужна одежда и обувь по погоде

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Питкярантский район, Сортавальский район
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7 июня 2024
Спасибо большое за экскурсию Юлии и Сергею! Очень душевно, профессионально показали и рассказали! Рекомендую всем, кто любит природу, кто хочет увидеть необыкновенную красоту родного края!

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