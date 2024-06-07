Карельский Клондайк и водопад Белые мосты

Приглашаются все искатели приключений на яркое путешествие по окрестностям Сортавалы.На старинном месторождении гранатов-альмадинов каждый сможет самостоятельно добыть полудрагоценные камни.В заповедном уголке Карелии можно полюбоваться водопадом Белые мосты и отведать калитку

с брусничным морсом. По пути рассказывается об истории и природе края. Водопад Юканкоски, живописное озеро Рукоярви и дикие птицы создадут незабываемые впечатления. Поездка проходит на автомобиле Kia Sportage или Chevrolet Niva с опытным водителем. Комфортное путешествие обеспечит одежда и обувь по погоде

за 1 человека или 3000 руб. за человека, если вас больше

от 5 000 ₽ за 1 человека или 3000 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вооружившись зубилом и молотком, вы приступите к добыче вишнёвых, малиновых и фиолетовых камней — гранатов-альмандинов. Я расскажу, как в 17 веке их добывали шведы и зачем они им были нужны, ведь особой ценности они не представляют. Каждый искатель находит здесь свой магический камень страсти, желаний, эмоций. Как маленькие, так и крупные экземпляры. Из них вы сможете сделать себе необычное украшение, которое станет вашим оберегом.

Также мы посетим самый высокий водопад Карелии — Белые мосты, или Юканкоски, расположенный в чудесном диком месте. Я расскажу о его происхождении и братьях-падунах. А по пути к водопаду остановимся у живописного тростникового озера Рукоярви, где обитают дикие птицы. Любуюсь природой, отведаем карельскую калитку с ягодным морсом.

Организационные детали