Экскурсии на автобусе в Сортавале

Найдено 7 экскурсий в категории «На автобусе» в Сортавале, цены от 2 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
549 отзывов
В тренде
Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 250 за человека
Поездка в горный парк Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
72 отзыва
В тренде
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 250 за человека
Места силы
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
69 отзывов
Экскурсия по местам силы Сортавалы: лабиринты, идолы, духи
Погрузитесь в магический мир Карелии: протосаамский лабиринт, остров Койонсаари, скала Хийси и неоязыческий идол ждут вас на этой экскурсии
Начало: Ул. Кирова, 8
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 250 за человека
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
57 отзывов
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
Начало: Ваш отель / ул. Суворова 1 / от ж/д вокзала
Расписание: По расписанию
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
2 500 за человека
Горный парк Рускеала и деревня викингов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
94 отзыва
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 2 100 за человека
Карельская классика: Рускеала и Сортавала
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
51 отзыв
Популярное предложение
Карельская классика: Путешествие по Рускеале и Сортавале
Откройте для себя красоту Карелии в однодневной экскурсии по Рускеале и Сортавале. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Сортавала, ул. Кирова, 8
Расписание: Среда, воскресенье
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 250 за человека
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
94 отзыва
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Вторник, суббота
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Были на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещал историю Северного Приладожья. С
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    большой любовью к своему краю Ярослав построил экскурсию. Мы узнали очень много интересного и сами влюбились в Карелию. Большое спасибо, Ярослав! Если кто-то ещё не побывал у Ярослава на экскурсия, то мы очень советуем побывать. На следующий год обязательно посетил ещё экскурсии с Ярославом!

    Были на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещалБыли на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещал
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Места силы
    Комфортный автобус, интересная тема экскурсии. Узнала много нового и необычного. Красота природы Карелии захватывает и удивляет. Удобная обувь обязательно, сверху с гор самый лучший вид)
  • А
    Артём
    3 июня 2024
    Места силы
    Авторская экскурсия. Много красивых мест, интересная информация, а также отсутствие других групп туристов. Рекомендуем тем, кто любит активные маршруты.
  • Е
    Епифанова
    1 июня 2024
    Поездка в горный парк Рускеала
    Мне очень понравился экскурсия в горный парк Рускеала. Особенно понравился гид Ярослав. Знающий и любящий свой край. Довольно большой и
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    интересный проект. Я не только много узнала о вашем крае, но и погуляла в нпстоящем карельском лесу вдоль реки. Очень рекомендую поехать на эту экскурсию с гидом Ярославом.

  • Ю
    Юрий
    29 мая 2024
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Впечатления самые положительные. На протяжении всей экскурсии Ярослав в непринужденной манере рассказывал о Карелии, разносторонне раскрыл её историю, уникальность края,
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    основываясь на собственных наблюдениях, исследованиях научных фактов и народных поверий. Получили очень интересную и разнообразную информацию. Маршрут построен великолепно!! Автобус комфортный, по ходу движения рассказ не прекращался. Однозначно рекомендую Ярослава. Огромное спасибо!

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Места силы
    Ездили с Ярославом на экскурсию места силы очень понравилось отличный гид и просто хороший человек профессионал своего дела очень интересно провёл экскурсию спасибо
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
    Экскурсия очень понравилась. Ярослав - отличный рассказчик, виды открываются чудесные, погода благоволила. Маршрут выстроен отменно, особенно увлекла добыча гранатов:) вкусный и сытный обед тоже пригодился. Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    Белые месты - красивый водопад. Два других конечно же поскромнее 😊. Спасибо экскурсоводу за то, что помог найти камешки граната.
  • т
    татьяна
    23 мая 2024
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Шикарная экскурсия! Вечно всем недовольный 10летний ребёнок был в полном восторге! Гид Ярослав -великолепен. Человек с прекрасным чувством юмора. Настолько
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    непринужненная подача информации, что 8 часов пролетели незаметно. Завозили на обед, что тоже немаловажно, не заморачиваться на эту тему. Очень жаль, что приезжали всего на 2 дня-ездила бы и ездила с Ярославом по всем его маршрутам. Советую всем!

    Шикарная экскурсия! Вечно всем недовольный 10летний ребёнок был в полном восторге! Гид Ярослав -великолепен. Человек сШикарная экскурсия! Вечно всем недовольный 10летний ребёнок был в полном восторге! Гид Ярослав -великолепен. Человек сШикарная экскурсия! Вечно всем недовольный 10летний ребёнок был в полном восторге! Гид Ярослав -великолепен. Человек сШикарная экскурсия! Вечно всем недовольный 10летний ребёнок был в полном восторге! Гид Ярослав -великолепен. Человек сШикарная экскурсия! Вечно всем недовольный 10летний ребёнок был в полном восторге! Гид Ярослав -великолепен. Человек с
  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
    На экскурсии были 14 мая 2024 года. Много красивого увидели и услышали интересного о Карелии. Гид Ярослав подробно рассказывал о
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    карелах, ладожских шхерах, водоемах и водопадах, которые мы увидели в удачное время года. У лысой горы познакомились с "Хиси" - местный домовой, который уводит путников в правую сторону от правильного пути. Много адреналина получили при восхождении на гору. На горе побывали в пещере. Познакомились с местными камнями, в том числе, гранит, кварц. А также участвовал в поиске гранатов. Экскурсию рекомендуем, как взрослым, так и детям.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
  2. Поездка в горный парк Рускеала
  3. Места силы
  4. Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
  5. Горный парк Рускеала и деревня викингов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
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