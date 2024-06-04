читать дальше

карелах, ладожских шхерах, водоемах и водопадах, которые мы увидели в удачное время года. У лысой горы познакомились с "Хиси" - местный домовой, который уводит путников в правую сторону от правильного пути. Много адреналина получили при восхождении на гору. На горе побывали в пещере. Познакомились с местными камнями, в том числе, гранит, кварц. А также участвовал в поиске гранатов. Экскурсию рекомендуем, как взрослым, так и детям.