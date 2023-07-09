Ладога под парусами

Яхтенный кэмп создан для тех, кто хочет сделать первые шаги в сторону яхтинга и путешествий под парусами или готов усовершенствовать свои навыки в новой акватории.

Занятия помогут познакомиться с парусом, систематизировать знания, повысить квалификацию и улучшить уровень управления лодкой.

Вы будете жить на острове, в уютном купольном глэмпинге, каждый день выходить под парусами на яхтах и восхищаться нетронутой северной природой.
5
2 отзыва
Ладога под парусами
Ладога под парусами
Ладога под парусами
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в глэмпинг. Основы яхтинга

Встреча на вокзале Сортавалы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и отправитесь к причалу на берег Ладожского озера, откуда вас ждёт трансфер на мотолодках (10–15 минут в пути) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Прибытие в глэмпинг.

Вы разместитесь в геокуполах, познакомитесь с территорией глэмпинга, впереди — увлекательное обучение яхтингу.

Знакомство с капитанами, блок теории.

Во время береговой теоретической части вы познакомитесь с основными терминами и понятиями, которые используют моряки, узнаете какие бывают яхты, из чего состоят, как двигаются, из чего состоит парусное вооружение и как им управлять.

Обед в глэмпинге.

Наши повара будут рады удивить вас продуманным меню с элементами карельской кухни.

Тренировка под парусами.

Отличие акватории северной части Ладожского озера — нетронутая природа, открытая Ладога, шхеры, состоящие из множества больших островов сложной конфигурации и маленьких каменистых островков, скал и проток.

Во время тренировок на воде вы будете чередовать открытую акваторию и шхерный район озера.

В первый день обучения — подготовка к выходу на воду, изучение основных маневров, поворотов, практика швартовки.

Общая продолжительность тренировки — не более 4 часов.

На парусных яхтах есть туалет и мини-кухня для вашего комфорта.

Вас ждет вкусный ужин от шеф-повара, подведение итогов дня и совместный просмотр фильма про яхтинг.

Какой фильм выберут капитаны? На каждом заезде — это сюрприз!

Прибытие в глэмпинг. Основы яхтингаПрибытие в глэмпинг. Основы яхтингаПрибытие в глэмпинг. Основы яхтингаПрибытие в глэмпинг. Основы яхтингаПрибытие в глэмпинг. Основы яхтингаПрибытие в глэмпинг. Основы яхтингаПрибытие в глэмпинг. Основы яхтингаПрибытие в глэмпинг. Основы яхтинга
2 день

Управление парусной яхтой. Мастер-класс по гравлаксу

Утром для вас будет организован завтрак в ресторане или на террасе с видом на озеро.

Практика. Управление парусной яхтой.

Главная тема второго тренировочного дня — управление парусной яхтой: повороты яхты относительно ветра «Оверштаг» и «Фордевинд», курсы яхты относительно ветра, хождение против ветра.

Каждый участник сможет поработать с веревками и штурвалом, попробовать разные роли в экипаже, отработать маневры.

Продолжительность тренировки — 3,5–4 часа.

Обед.

После обеда вас ждет мастер-класс по гравлаксу.

Вы узнаете древние особенности приготовления рыбы, дошедшие до наших дней, поучаствуете в процессе засолки радужной форели.

В давние времена местные жители питались практически одной рыбой и для хранения закапывали ее в землю. Отсюда название гравлакс — «закопанный» лосось.

Вы попробуете приготовить гравлакс уже на современный лад.

Свободное время.

У вас будет свободное время прогуляться по острову в соседнюю бухту или подняться на смотровую площадку.

При желании вы можете арендовать SUP-борды или заказать сеанс в русской бане или бане-фурако (за доп. плату).

Для вас будет организован ужин, вечерний разбор тренировки, при желании можно будет сыграть в карельский квиз или провести время у большого костра.

Управление парусной яхтой. Мастер-класс по гравлаксуУправление парусной яхтой. Мастер-класс по гравлаксуУправление парусной яхтой. Мастер-класс по гравлаксуУправление парусной яхтой. Мастер-класс по гравлаксуУправление парусной яхтой. Мастер-класс по гравлаксуУправление парусной яхтой. Мастер-класс по гравлаксуУправление парусной яхтой. Мастер-класс по гравлаксу
3 день

Гонка преследования

Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.

Гонка преследования.

Вас ждет вводный инструктаж перед гонкой преследования.

Тренировка под парусами в соревновательном формате — это возможность почувствовать азарт и отработать новые знания, навыки и слаженность команды, полученные за первые два дня тренировок.

Общая продолжительность гонки — около 2 часов.

Подведение итогов.

Капитаны оценят как командную работу на каждой яхте, так и смогут выделить лидеров.

В яхтинге нет ограничений для начала хождения под парусами, каждый участник сможет проявить себя.

Обед в глэмпинге.

После гонки у вас будет свободное время, чтобы собраться, пообедать и далее вы отправитесь в Сортавалу.

Возвращение в Сортавалу.

У вас будет свободное время для прогулки по городу, самостоятельного ужина (оплачивается дополнительно) или покупки сувениров до вечернего поезда в Москву.

Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.

Гонка преследованияГонка преследованияГонка преследованияГонка преследования

Проживание

Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.

Доплата за одноместное размещение в шатре — 15 000 руб. /чел.

Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Купольный глэмпинг Lago Ladoga

2 ночи

Круглогодичный глэмпинг в республике Карелия на острове Хавус. Размещение в комфортабельных геокуполах в Ладожских шхерах.

Геокупола — 13 модулей с видом на лес или Ладогу.

  • Пеллетный камин.
  • Электро-простыни.
  • Панорамное окно.
  • Три варианта освещения.
  • Розетки для зарядки телефонов.
  • Графин с водой и стаканы.
  • Журнальный столик и два кресла.
  • Прикроватный стол-поднос.
  • Кровати бокс-спринг + доп. место сверху.
  • Шкаф для верхней одежды и стеллаж для вещей.
  • Большое зеркало.
  • Тапочки, полотенца для лица и тела на каждого гостя.
  • Туалетная комната (биотуалет, умывальник с водой комнатной температуры).

Вместимость: 1–3 взрослых человек или 1–4 человека с детьми.
Возраст детей — старше 7 лет.
Возможно размещение с животными.

Дополнительное спальное место: расположено над уборной, крутая лестница (под 90 градусов), размер спального места — 1,4 х 2 м, максимально допустимый вес — 120 кг.

Биотуалет: современный биотуалет, удобен и прост в использовании, заправляется специальной жидкостью для предотвращения распространения запаха.

На территории:

  • Большая лаундж-зона — ресторан, вместимость — 39 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, чайная зона, авторские светильники, зона камина с креслами, витрина с сувенирами, проектор, настольные игры, открытая веранда.
  • Малая лаундж-зона, вместимость — 25 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, напольные подушки–пуфы, бескаркасные диваны–пуфы, стеллаж, авторские светильники, плазменный телевизор, проектор и экран, флип-чарт.
  • 13 утепленных жилых геокуполов, вместимость — 3 человека.
  • Общественный туалет, 2 кабинки.
  • Душевые на территории, 3 кабинки.
  • Баня-фурако на берегу Ладоги, 2 купели, вместимость — по 4 человека.
  • Русская баня, вместимость — 6 человек.
  • Деревянные дорожки.
  • Костровая зона.
  • Мангальная зона.
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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
  • Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день программы)
  • Трансферы по программе
  • Аренда снаряжения
  • Мастер-класс по гравлаксу
  • Оnline вебинар до старта тура
  • Лекции и тренировки на парусных яхтах
  • Услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Сортавалы и обратно
  • Ужин в последний день тура
  • Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов) - 6 000 руб
  • Посещение русской бани (сеанс 2 часа, до 4 человек) - 8 000 руб
  • Аренда SUP-борда - 500 руб. /час
  • Одноместное размещение в шатре - 15 000 руб. /чел
  • Сувениры и доп. услуги в глэмпинге
  • Дополнительные активности (заказываются заранее, стоимость зависит от количества участников):маршрут на квадроциклахпосещение горного парка "Рускеала"посещение "Минерал-центра"посещение парка "Бастион"
  • Маршрут на квадроциклах
  • Посещение горного парка «Рускеала»
  • Посещение «Минерал-центра»
  • Посещение парка «Бастион»
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожная сумка;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара;
  • индивидуальная аптечка;
  • средства личной гигиены;
  • сменное бельё;
  • купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани-фурако).

Одежда и обувь:

  • удобная спортивная одежда для прогулок на природе (по погоде);
  • 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки;
  • влаго- и ветрозащитная одежда / дождевики из плотных материалов для путешествий по озеру;
  • головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку);
  • перчатки для работы на лодке.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли возрастные ограничения?

В целях безопасности на данный тур мы принимаем гостей с детьми с 10 лет в сопровождении родителей.

Кто будет сопровождать меня в путешествии?

Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:

  • опытные водители и капитаны будут управлять яхтами и мотолодками на Ладоге;
  • повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Какой транспорт используется на маршруте?

Яхтинг проходит на 10-метровых круизных скандинавских парусных яхтах. Каждая лодка рассчитана на шесть членов экипажа и шкипера. Это надежные и крепкие лодки с минимальным набором средств для комфорта (кают-компания для отдыха, гальюн (туалет), кухонная зона для приготовления пищи).

Какая будет погода?

Средняя температура составляет +17–18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температура воды также варьируется в пределах +14–20°С.

Будет ли мобильная связь?

Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Как будут кормить?

В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме ужина в последний день).

В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.

Какие есть скидки?

Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Так как в программе тура присутствует яхтинг, настоятельно рекомендуем оформить страховку от несчастных случаев.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
9 июл 2023
Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
Е
28 фев 2023
Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

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