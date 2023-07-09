1 день

Прибытие в глэмпинг. Основы яхтинга

Встреча на вокзале Сортавалы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и отправитесь к причалу на берег Ладожского озера, откуда вас ждёт трансфер на мотолодках (10–15 минут в пути) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Прибытие в глэмпинг.

Вы разместитесь в геокуполах, познакомитесь с территорией глэмпинга, впереди — увлекательное обучение яхтингу.

Знакомство с капитанами, блок теории.

Во время береговой теоретической части вы познакомитесь с основными терминами и понятиями, которые используют моряки, узнаете какие бывают яхты, из чего состоят, как двигаются, из чего состоит парусное вооружение и как им управлять.

Обед в глэмпинге.

Наши повара будут рады удивить вас продуманным меню с элементами карельской кухни.

Тренировка под парусами.

Отличие акватории северной части Ладожского озера — нетронутая природа, открытая Ладога, шхеры, состоящие из множества больших островов сложной конфигурации и маленьких каменистых островков, скал и проток.

Во время тренировок на воде вы будете чередовать открытую акваторию и шхерный район озера.

В первый день обучения — подготовка к выходу на воду, изучение основных маневров, поворотов, практика швартовки.

Общая продолжительность тренировки — не более 4 часов.

На парусных яхтах есть туалет и мини-кухня для вашего комфорта.

Вас ждет вкусный ужин от шеф-повара, подведение итогов дня и совместный просмотр фильма про яхтинг.

Какой фильм выберут капитаны? На каждом заезде — это сюрприз!