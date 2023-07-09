Занятия помогут познакомиться с парусом, систематизировать знания, повысить квалификацию и улучшить уровень управления лодкой.
Вы будете жить на острове, в уютном купольном глэмпинге, каждый день выходить под парусами на яхтах и восхищаться нетронутой северной природой.
Программа тура по дням
Прибытие в глэмпинг. Основы яхтинга
Встреча на вокзале Сортавалы.
Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.
После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и отправитесь к причалу на берег Ладожского озера, откуда вас ждёт трансфер на мотолодках (10–15 минут в пути) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.
Прибытие в глэмпинг.
Вы разместитесь в геокуполах, познакомитесь с территорией глэмпинга, впереди — увлекательное обучение яхтингу.
Знакомство с капитанами, блок теории.
Во время береговой теоретической части вы познакомитесь с основными терминами и понятиями, которые используют моряки, узнаете какие бывают яхты, из чего состоят, как двигаются, из чего состоит парусное вооружение и как им управлять.
Обед в глэмпинге.
Наши повара будут рады удивить вас продуманным меню с элементами карельской кухни.
Тренировка под парусами.
Отличие акватории северной части Ладожского озера — нетронутая природа, открытая Ладога, шхеры, состоящие из множества больших островов сложной конфигурации и маленьких каменистых островков, скал и проток.
Во время тренировок на воде вы будете чередовать открытую акваторию и шхерный район озера.
В первый день обучения — подготовка к выходу на воду, изучение основных маневров, поворотов, практика швартовки.
Общая продолжительность тренировки — не более 4 часов.
На парусных яхтах есть туалет и мини-кухня для вашего комфорта.
Вас ждет вкусный ужин от шеф-повара, подведение итогов дня и совместный просмотр фильма про яхтинг.
Какой фильм выберут капитаны? На каждом заезде — это сюрприз!
Управление парусной яхтой. Мастер-класс по гравлаксу
Утром для вас будет организован завтрак в ресторане или на террасе с видом на озеро.
Практика. Управление парусной яхтой.
Главная тема второго тренировочного дня — управление парусной яхтой: повороты яхты относительно ветра «Оверштаг» и «Фордевинд», курсы яхты относительно ветра, хождение против ветра.
Каждый участник сможет поработать с веревками и штурвалом, попробовать разные роли в экипаже, отработать маневры.
Продолжительность тренировки — 3,5–4 часа.
Обед.
После обеда вас ждет мастер-класс по гравлаксу.
Вы узнаете древние особенности приготовления рыбы, дошедшие до наших дней, поучаствуете в процессе засолки радужной форели.
В давние времена местные жители питались практически одной рыбой и для хранения закапывали ее в землю. Отсюда название гравлакс — «закопанный» лосось.
Вы попробуете приготовить гравлакс уже на современный лад.
Свободное время.
У вас будет свободное время прогуляться по острову в соседнюю бухту или подняться на смотровую площадку.
При желании вы можете арендовать SUP-борды или заказать сеанс в русской бане или бане-фурако (за доп. плату).
Для вас будет организован ужин, вечерний разбор тренировки, при желании можно будет сыграть в карельский квиз или провести время у большого костра.
Гонка преследования
Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.
Гонка преследования.
Вас ждет вводный инструктаж перед гонкой преследования.
Тренировка под парусами в соревновательном формате — это возможность почувствовать азарт и отработать новые знания, навыки и слаженность команды, полученные за первые два дня тренировок.
Общая продолжительность гонки — около 2 часов.
Подведение итогов.
Капитаны оценят как командную работу на каждой яхте, так и смогут выделить лидеров.
В яхтинге нет ограничений для начала хождения под парусами, каждый участник сможет проявить себя.
Обед в глэмпинге.
После гонки у вас будет свободное время, чтобы собраться, пообедать и далее вы отправитесь в Сортавалу.
Возвращение в Сортавалу.
У вас будет свободное время для прогулки по городу, самостоятельного ужина (оплачивается дополнительно) или покупки сувениров до вечернего поезда в Москву.
Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.
Доплата за одноместное размещение в шатре — 15 000 руб. /чел.
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.
Варианты проживания
Купольный глэмпинг Lago Ladoga
Круглогодичный глэмпинг в республике Карелия на острове Хавус. Размещение в комфортабельных геокуполах в Ладожских шхерах.
Геокупола — 13 модулей с видом на лес или Ладогу.
- Пеллетный камин.
- Электро-простыни.
- Панорамное окно.
- Три варианта освещения.
- Розетки для зарядки телефонов.
- Графин с водой и стаканы.
- Журнальный столик и два кресла.
- Прикроватный стол-поднос.
- Кровати бокс-спринг + доп. место сверху.
- Шкаф для верхней одежды и стеллаж для вещей.
- Большое зеркало.
- Тапочки, полотенца для лица и тела на каждого гостя.
- Туалетная комната (биотуалет, умывальник с водой комнатной температуры).
Вместимость: 1–3 взрослых человек или 1–4 человека с детьми.
Возраст детей — старше 7 лет.
Возможно размещение с животными.
Дополнительное спальное место: расположено над уборной, крутая лестница (под 90 градусов), размер спального места — 1,4 х 2 м, максимально допустимый вес — 120 кг.
Биотуалет: современный биотуалет, удобен и прост в использовании, заправляется специальной жидкостью для предотвращения распространения запаха.
На территории:
- Большая лаундж-зона — ресторан, вместимость — 39 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, чайная зона, авторские светильники, зона камина с креслами, витрина с сувенирами, проектор, настольные игры, открытая веранда.
- Малая лаундж-зона, вместимость — 25 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, напольные подушки–пуфы, бескаркасные диваны–пуфы, стеллаж, авторские светильники, плазменный телевизор, проектор и экран, флип-чарт.
- 13 утепленных жилых геокуполов, вместимость — 3 человека.
- Общественный туалет, 2 кабинки.
- Душевые на территории, 3 кабинки.
- Баня-фурако на берегу Ладоги, 2 купели, вместимость — по 4 человека.
- Русская баня, вместимость — 6 человек.
- Деревянные дорожки.
- Костровая зона.
- Мангальная зона.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
- Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день программы)
- Трансферы по программе
- Аренда снаряжения
- Мастер-класс по гравлаксу
- Оnline вебинар до старта тура
- Лекции и тренировки на парусных яхтах
- Услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Сортавалы и обратно
- Ужин в последний день тура
- Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов) - 6 000 руб
- Посещение русской бани (сеанс 2 часа, до 4 человек) - 8 000 руб
- Аренда SUP-борда - 500 руб. /час
- Одноместное размещение в шатре - 15 000 руб. /чел
- Сувениры и доп. услуги в глэмпинге
- Дополнительные активности (заказываются заранее, стоимость зависит от количества участников):маршрут на квадроциклахпосещение горного парка "Рускеала"посещение "Минерал-центра"посещение парка "Бастион"
- Маршрут на квадроциклах
- Посещение горного парка «Рускеала»
- Посещение «Минерал-центра»
- Посещение парка «Бастион»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
- рюкзак или дорожная сумка;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара;
- индивидуальная аптечка;
- средства личной гигиены;
- сменное бельё;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани-фурако).
Одежда и обувь:
- удобная спортивная одежда для прогулок на природе (по погоде);
- 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки;
- влаго- и ветрозащитная одежда / дождевики из плотных материалов для путешествий по озеру;
- головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку);
- перчатки для работы на лодке.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли возрастные ограничения?
В целях безопасности на данный тур мы принимаем гостей с детьми с 10 лет в сопровождении родителей.
Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- опытные водители и капитаны будут управлять яхтами и мотолодками на Ладоге;
- повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Какой транспорт используется на маршруте?
Яхтинг проходит на 10-метровых круизных скандинавских парусных яхтах. Каждая лодка рассчитана на шесть членов экипажа и шкипера. Это надежные и крепкие лодки с минимальным набором средств для комфорта (кают-компания для отдыха, гальюн (туалет), кухонная зона для приготовления пищи).
Какая будет погода?
Средняя температура составляет +17–18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температура воды также варьируется в пределах +14–20°С.
Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Как будут кормить?
В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме ужина в последний день).
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Какие есть скидки?
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Так как в программе тура присутствует яхтинг, настоятельно рекомендуем оформить страховку от несчастных случаев.