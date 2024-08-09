Ноябрьские каникулы в Сортавале

Тур в Сортавалу в ноябре — это прекрасная возможность провести время в окружении природы и насладиться красотой Северного Приладожья.

В этом туре вы сможете познакомиться с историей и культурой данной территории, посетить местные достопримечательности и увидеть уникальные природные памятники.

Вы побываете в интересных музеях, прогуляетесь по улицам города с необычной для России архитектурой, а также насладитесь красотой пейзажей осенней Карелии.
4.67
3 отзыва
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, обзорная экскурсия по Сортавале, галерея Кронида Гоголева, гора Паасо

08:19 Прибытие в г. Сортавалу поездом № 160В. Встреча группы со стороны перрона.

Завтрак в кафе.

Обзорная экскурсия по городу.

Сортавала удивит вас нарядными деревянными домами в стиле провинциальной Финляндии, нескучными историями и парком с чудесными видами.

Вы перенесетесь на столетие назад и взглянете на город как энциклопедию финской архитектуры. Узнаете о выдающихся жителях прошлого, услышите о рунопевцах и получите полезные советы по отдыху в Карелии.

Посещение галереи Кронида Гоголева.

Музей Кронида Гоголева — особое место, наполненное атмосферой усердного труда и большого таланта. Здесь собраны выдающиеся произведения скульптурной резьбы по дереву, которым по уровню сложности нет аналогов в мире.

Основная тема работ — красота русского севера, колоритная природа, народный быт и праздники простых людей; сюжеты, посвященные Сортавала, Петрозаводску, Валааму.

Обед в кафе.

Подъём на гору Паасо.

Ландшафтный театр «Гора Паасо» состоит из двух составляющих:

Первое – историческая тропа, оборудованная деревянным настилом-лестницей, состоящей из 365 ступеней, ровно по числу дней в году. Протяженность маршрута чуть более одного километра в обе стороны.

На маршруте оборудованы обзорные площадки, а в вечернее время работает художественная подсветка.

Второе – на вершине горы Пассонвуори располагается археологический памятник «Городище Паасо».

Археологические раскопки на городище завершены и сейчас это прекрасная видовая площадка, откуда с высоты 79 метров открывается вид на красоты Карелии.

На вершине горы имеется несколько деревянных скамеек, где можно присесть, отдохнуть и насладиться видом.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице после 14:00.

Прибытие, обзорная экскурсия по Сортавале, галерея Кронида Гоголева, гора ПаасоПрибытие, обзорная экскурсия по Сортавале, галерея Кронида Гоголева, гора ПаасоПрибытие, обзорная экскурсия по Сортавале, галерея Кронида Гоголева, гора ПаасоПрибытие, обзорная экскурсия по Сортавале, галерея Кронида Гоголева, гора Паасо
2 день

Ладожские шхеры, исторический парк Бастион

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер на причал.

Прогулка по ладожским шхерам на катере с высадкой на острове Хонкасало.

“Ладожские шхеры” — национальный парк, расположенный на северном и северо-западном побережье Ладожского озера в Карелии.

Здесь насчитывается около 650-ти скалистых островов и обрывистых скал, а также изрезанного временем и стихией побережья самого озера на протяжении 250 км.

Продолжительность: 2 часа.

В случае шторма на Ладожском озере экскурсия по ладожским шхерам может быть отменена.

Обед в кафе.

Переезд в исторический парк «Бастион».

Крепость эпохи викингов "Svarbjarnarborg". В “Крепости Чёрного медведя” идёт настоящая жизнь раннего средневековья. Экскурсоводы — это персонажи-жители Крепости, каждый со своей историей, задача которых — показать жизнь эпохи.

Войдя в ворота Крепости вы попадаете в настоящее поселение, в котором все жители заняты своим делом. жителю Крепости, вы можете подойти и поговорить с ним о его делах и ремесле!

Воинская часть "Четыре фронта". Здесь вы познакомитесь с основными событиями советско-финляндских вооруженных конфликтов ХХ в., прошедших на территории Карелии.

В музее представлены коллекции униформы и вооружения двух противоборствующих армий. Вы сможете примерить любою военную амуницию и подержать в руках настоящее оружие.

Эко-площадка "Каменный век". Данная площадка является открытой локацией, на которой историю вам расскажут не экскурсоводы, а окружение.

Вашему вниманию будет представлена фактурная скала, на которой собраны наскальные изображения (петроглифы) со всей Фенноскандии — территорий от современной Дании до России.

Все изображения воссозданы с большим вниманием к первоисточникам, над локацией в качестве консультантов работали научные сотрудники.

Трансфер в гостиницу.

Ладожские шхеры, исторический парк БастионЛадожские шхеры, исторический парк БастионЛадожские шхеры, исторический парк БастионЛадожские шхеры, исторический парк Бастион
3 день

Горный парк Рускеала, водопад Тохмайоки, отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Трансфер в горный парк «Рускеала».

Для желающих будет организован трансфер на ж/д станцию, для отправки в горный парк «Рускеала» на ретропоезде «Рускеальский экспресс».

Билеты на поезд приобретаются самостоятельно. Рейс №925Ы в 10:05.

Экскурсия по мраморному каньону Рускеала.

В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами. Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.

Свободное время.

Возможность самостоятельного обеда на территории горного парка.

Можно воспользоваться дополнительными услугами горного парка: прокат вёсельных лодок, катание по тролле, посещение экскурсии «Подземная Рускеала», посещение экспозиции «Город Ангелов», посещение экспозиции истории горной добычи.

Выезд из горного парка.

По дороге остановка у водопада Тохмайоки.

Это очень живописное место: водопад впадает в небольшое, закрытое со всех сторон высокими берегами, озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.

Переезд в г. Сортавалу.

Трансфер на ж/д вокзал к 18:00.

Горный парк Рускеала, водопад Тохмайоки, отъездГорный парк Рускеала, водопад Тохмайоки, отъездГорный парк Рускеала, водопад Тохмайоки, отъездГорный парк Рускеала, водопад Тохмайоки, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаРазмещение
2-местное для взрослого 1-местное для взрослого2-местное для ребенка до 18 лет на основ. месте3-местное для ребенка до 18 лет

“Сортавала” 2*

  • стандартный номер
25 30026 50024 150

“Белые ночи” 4*

  • стандартный номер
31 30041 90030 15026 800

Варианты проживания

Отель «Сортавала»

2 ночи

Гостиница “Сортавала” расположена в центре г. Сортавалы.

В номере две/ три односпальные кровати, шкаф, стол, зеркало, стулья 2 шт., тумбы, центральное отопление, противопожарные датчики, Wi-FI, TV.

В ванной комнате: душ, фен, полотенца, шампунь, гель для душа, мыло.

Отель «Сортавала»Отель «Сортавала»Отель «Сортавала»Отель «Сортавала»Отель «Сортавала»Отель «Сортавала»Отель «Сортавала»

Отель «Белые ночи»

2 ночи

Отель расположен вблизи города Сортавала.

Рядом с отелем Вы найдете: парковку, зеленые зоны и магазины. Если нет личного транспорта, то до нужных мест легко добраться на общественном.

Отель предоставляет уютные номера со всем необходимым для комфортного проживания.

В каждом номере для проживания есть: телефон, TV, Wi-Fi, чай, кофе, фен, питьевая бутилированная вода, халат и тапочки, индивидуальный набор косметики для душа, два кресла и столик.

Категории номеров:

Номер стандарт с 2 односпальными кроватями. В двухместном номере располагаются две кровати. В номере совмещённый душ и туалет. ЖК панель и интернет.

Номер стандарт с 1 двуспальной кроватью. В двухместном номере располагается одна кровать. В номере совмещённый душ и туалет. ЖК панель и интернет.

Номер стандарт с 3 односпальными кроватями. В трёхместном номере располагаются три кровати. В номере совмещённый душ и туалет. ЖК панель и интернет.

Отель «Белые ночи»Отель «Белые ночи»Отель «Белые ночи»Отель «Белые ночи»Отель «Белые ночи»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание по программе: 1 день: завтрак, обед2 день: завтрак, обед3 день: завтрак
  • 1 день: завтрак, обед
  • 2 день: завтрак, обед
  • 3 день: завтрак
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты на объекты показа
  • Сопровождение гида-экскурсовода
  • Трансфер с ж/д вокзала и обратно
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувенирная продукция
  • Билет на «Рускеальский экспресс»
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Входят ли билеты на поезд или самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли меняться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.

В случае шторма на Ладожском озере экскурсия по ладожским шхерам может быть отменена.
Каким поездом можно прибывать?

Можно прибывать в г. Сортавалу поездом № 160В в 08:19.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
9 авг 2024
Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!
Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!
Г
9 авг 2024
Спасибо всем организаторам, всем гидам, другим сотрудникам, принимавшим участие в организации нашей поездки.
Понравилось все.
И
6 авг 2024
Поездка на Соловки.
Сказать, что впечатлений много, это ничто. Просто не ожидали столь увлекательной поездки.
Буквально во всех местах было очень интересно и познавательно.

Со стороны организации.
Плюсы:
Встреча, проводы - все четко, групповоды всегда
читать дальше

на связи, держат в курсе следующих встреч на экскурсиях; сами экскурсии очень интересные, насыщенные. С отелем, выбранным никаких проблем. Есть нюансы, но это уже про сам отель, а не про организацию. Но свои 2⭐️ он оправдывает полностью.
Минусы:
Столкнувшись с людьми, у которых больше было экскурсий, и не только завтраки, но и обеды, стало обидно, что наш вариант этого не предусматривает. Хотя по количеству дней, у них было на один меньше.
Для нас было неожиданностью, когда нам в первый день объявили, что мы из всей команды не пойдём на обзорку и не будем обедать.
В принципе, обеды это не самое важное для меня и супруга, но почему бы и нет. Мы быстро приспособились и ходили кушать в монастырь. Но это сами и не всегда попутно от того места, где нас высаживали.
Ещё один минус для нас, не приехавших с питерской группой - организация трансфера от вокзала до отеля, в котором пришлось переночевать, так как поезд был на следующее утро. Сейчас, имея опыт, мы знаем что и куда, и сколько. Но ведь это тоже надо учесть ещё до того, как с этим столкнешься. Понимать примерное расположение, ценовую политику и качество отелей, в которых можно перекантоваться до своего поезда.

Помимо экскурсий, предложенных программой, мы брали ещё свои. Хорошо, что такая возможность есть.
Неописуемо воссторг от озёр и каналов, от Белужьего мыса (тут прям в азарт впадаешь в ожидании появления этих удивительных и умных животных), от Долгой губы,- потрясающий харизматичный местный ловец ламинарии - абориген, которых на этом острове очень немного.

Монастырь - это отдельная песня. У меня в голове не укладывается, что это творение рук человека.
Один из местных жителей сказал - здесь выживали и выживают только сильные духом, и становятся здесь ещё крепче. Здесь необыновенные духовные силы, которые делают людей чистых крепче и здоровее. И очень здорово, что мы здесь это почувствовали. Не случайно попали на молебен святым монастыря, дважды на елеопомазание. Торжественность и величие молитв в стенах этого монастыря, конечно, тоже оставили яркие искры в наших сердцах и душах.

В целом по насыщенность программ просто на 5+, и все очень интересно, увлекательно.
Мы ни на секунду не пожалели, что в этот раз выбрали не теплое южное море, а этот незабываемый остров, на который хочется опять приехать.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Ирина, здравствуйте!

Большое спасибо за обратную связь. Мы рады что путешествие оставило неизгладимое впечатление на вас.

Что касается питания и экскурсии, то
читать дальше

программа была выполнена согласно договора, в разделе "Включено в стоимость" мы указываем, какие именно услуги входят в стоимость тура. Часто бывает, что программы схожи и идут параллельно друг другу, поэтому вы могли пересекаться с другой группой, у которой была несколько другая программа.
Мы передали ваши замечания коллегам в регион, обязательно учтем на будущее.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Сортавалы

На автобусеВодные развлеченияНа катереВсе туры3-дневные туры

Похожие туры из Сортавалы

Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
На автобусе
4 отзыва
2 дня
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Железнодорожный вокзал Сортавалы, 10:20
12 авг в 10:20
13 авг в 10:20
13 145 за человека
Хиты Карелии
3 отзыва
3 дня
Хиты Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
от 41 400 за человека
Хиты Приладожья
3 отзыва
3 дня
Хиты Приладожья
Начало: Республика Карелия, Сортавала
от 38 100 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сортавале
Все туры из Сортавалы
ХорошоТам