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Авторский тур
2 дня
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
«Если квота мест закончилась, то взамен мы предлагаем «Водную прогулку на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер»»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
21 395₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Ладоге
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Вы прослушаете вводную лекцию «Основы яхтинга», а после потренируетесь в отработке основных маневров: поднятия и настройки парусов, поворотов, швартовки»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ладога под парусами
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Яхтенный кэмп создан для тех, кто хочет сделать первые шаги в сторону яхтинга и путешествий под парусами или готов усовершенствовать свои навыки в новой акватории»
14 июня в 10:00
69 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Прогулка по ладожским шхерам на катере с высадкой на острове Хонкасало»
4 ноя в 10:00
от 25 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Карелия только для девушек
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
Начало: Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, 08:30
«Прокатимся на катере по Ладоге, помедитируем с горы Паасо, посетим горный парк «Рускеала» и переночуем в уютном эко-доме посреди карельского леса»
19 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия24 марта 2024Всё было замечательно.
- ВВера19 марта 2024Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
- ЭЭльвира17 января 2024Отдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающему Вере, которая нас погрузила
- ВВладимир30 октября 2023Путешествие по Карелии: только восторг!!! Красивейшая природа! Программа насыщенная! По организации тура все продумано! Вашей компании удачи и процветания!!!
- ННаталья18 октября 2023Мне всё очень понравилось, от слова абсолютно всё. И переезд, и гид, и водитель, программа и организация. Конечно ценник на два дня не малый, но нам всегда хочется тратить меньше) Так что, я буду рекомендовать Трипстер и поездку в Карелию точно!
- ССветлана29 июля 2023Впечатления у меня только положительные!!!)) всем кто любит подобный формат буду рекомендовать!!!
- ККристина9 июля 2023Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
- ЕЕлена28 февраля 2023Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.
- ММарина14 августа 2022Всю свою жизнь, а мне 62 г, отпуск провожу в плходах. Тур по Ладоге 5-11 августа 2022 быд одним из
- ЯЯна25 июля 2022Прекрасный тур, есть желание повторить) Очень хорошая организация тура и инструкторы, которые нас сопровождали. Ребятам отдельно спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Сортавале в категории "Водные развлечения" можно забронировать 12 авторских туров от 19 000 до 69 900. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Водные туры в Сортавале на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024