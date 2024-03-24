Туры по воде в Сортавале

Найдено 12 туров в категории «Водные развлечения» в Сортавале, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
«Если квота мест закончилась, то взамен мы предлагаем «Водную прогулку на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер»»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
21 395 за человека
Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
32 800 за человека
Перезагрузка на Ладоге
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Перезагрузка на Ладоге
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Вы прослушаете вводную лекцию «Основы яхтинга», а после потренируетесь в отработке основных маневров: поднятия и настройки парусов, поворотов, швартовки»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
69 900 за человека
Ладога под парусами
🛥 На яхте
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Ладога под парусами
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Яхтенный кэмп создан для тех, кто хочет сделать первые шаги в сторону яхтинга и путешествий под парусами или готов усовершенствовать свои навыки в новой акватории»
14 июня в 10:00
69 500 за человека
Ноябрьские каникулы в Сортавале
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Прогулка по ладожским шхерам на катере с высадкой на острове Хонкасало»
4 ноя в 10:00
от 25 300 за человека
Карелия только для девушек
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
Карелия только для девушек
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
Начало: Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, 08:30
«Прокатимся на катере по Ладоге, помедитируем с горы Паасо, посетим горный парк «Рускеала» и переночуем в уютном эко-доме посреди карельского леса»
19 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Ноябрьские каникулы в Сортавале
    Всё было замечательно.
  • В
    Вера
    19 марта 2024
    Ноябрьские каникулы в Сортавале
    Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
    Организация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отлично
  • Э
    Эльвира
    17 января 2024
    Ноябрьские каникулы в Сортавале
    Отдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающему Вере, которая нас погрузила
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    в историю Карелии, традиции карел. Везде по времени мы успевали. Очень понравилась поездка на снегоходах, поездка в Рускеало, катание на собачьих упряжках. Отель неплохой, находится в центре города. Персонал доброжелательный. В последний день был обед в прекрасном загородном ресторанчике. Было очень вкусно. Из минусов - нам хотела турфирма катание на снегоходах, которое было запланировано на утро, поменять на послеобеденное время. С учётом короткого зимнего светового дня, мы бы не увидели прекрасного зимнего леса. В итоге договорились на 11 часов, но пришлось отказаться от музея. Не запланировано время на сборы, т к вернувшись в предпоследний день вечером, утром последнего дня выезжали на экскурсию в 8 утра. Значит надо было освободить номера. А вернулись с экскурсии за 5 часов до поезда. Можно было бы выезжать на экскурсию на 2 часа позже. Из пожеланий, можно было бы в 1 или 2 день добавить либо поход в театр, либо на концерт.

    Отдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающему
  • В
    Владимир
    30 октября 2023
    Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
    Путешествие по Карелии: только восторг!!! Красивейшая природа! Программа насыщенная! По организации тура все продумано! Вашей компании удачи и процветания!!!
  • Н
    Наталья
    18 октября 2023
    Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
    Мне всё очень понравилось, от слова абсолютно всё. И переезд, и гид, и водитель, программа и организация. Конечно ценник на два дня не малый, но нам всегда хочется тратить меньше) Так что, я буду рекомендовать Трипстер и поездку в Карелию точно!
  • С
    Светлана
    29 июля 2023
    Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
    Впечатления у меня только положительные!!!)) всем кто любит подобный формат буду рекомендовать!!!
  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Перезагрузка на Ладоге
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
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  • Е
    Елена
    28 февраля 2023
    Перезагрузка на Ладоге
    Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.
  • М
    Марина
    14 августа 2022
    Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
    Всю свою жизнь, а мне 62 г, отпуск провожу в плходах. Тур по Ладоге 5-11 августа 2022 быд одним из
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    самыхх замечательных - по разнообразию активностей (велосипед, сплав, шхеры), по нагрузке то, что нужно, ни много, ни мало. И конечно очень красивая природа, с комарами тоже повезло, их не было. Группу сопровождали 4 инструктора, что тоже приятно удивило поколичеству. Все очень внимательные, профессионалы своего дела. Спасибо Эмилии, Татьяне, Михаилу и Олегу. В походе я была с внуком, а тур так понравился, что, скорее всего, повторю его с другим внуком. Всем организаторам большое спасибо и дальнейшего развития.

  • Я
    Яна
    25 июля 2022
    Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
    Прекрасный тур, есть желание повторить) Очень хорошая организация тура и инструкторы, которые нас сопровождали. Ребятам отдельно спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Водные развлечения»

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  1. Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
  2. Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
  3. Перезагрузка на Ладоге
  4. Ладога под парусами
  5. Ноябрьские каникулы в Сортавале
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Набережная
  5. Остров Валаам
  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Водные развлечения" можно забронировать 12 авторских туров от 19 000 до 69 900. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Водные туры в Сортавале на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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