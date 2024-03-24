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в историю Карелии, традиции карел. Везде по времени мы успевали. Очень понравилась поездка на снегоходах, поездка в Рускеало, катание на собачьих упряжках. Отель неплохой, находится в центре города. Персонал доброжелательный. В последний день был обед в прекрасном загородном ресторанчике. Было очень вкусно. Из минусов - нам хотела турфирма катание на снегоходах, которое было запланировано на утро, поменять на послеобеденное время. С учётом короткого зимнего светового дня, мы бы не увидели прекрасного зимнего леса. В итоге договорились на 11 часов, но пришлось отказаться от музея. Не запланировано время на сборы, т к вернувшись в предпоследний день вечером, утром последнего дня выезжали на экскурсию в 8 утра. Значит надо было освободить номера. А вернулись с экскурсии за 5 часов до поезда. Можно было бы выезжать на экскурсию на 2 часа позже. Из пожеланий, можно было бы в 1 или 2 день добавить либо поход в театр, либо на концерт.