Выходные в Приладожье

В программе данного тура по Карелии: Сортавала - Ладожские шхеры* (за доп. плату) - Бастион - Рускеала

5
3 отзыва
В программе данного тура по Карелии: Сортавала – Ладожские шхеры* (за доп. плату) – Бастион – Рускеала.
Выходные в Приладожье
Выходные в Приладожье
Выходные в Приладожье
Выходные в Приладожье
Выходные в Приладожье
Выходные в Приладожье
Выходные в Приладожье
Ближайшие даты:
1
янв
1
фев
1
мар
1
апр

Что вас ожидает 🤩

Сортавала
Сортавала
Познакомимся со старинным городом на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы
Рускеала
Рускеала
Посетим самое живописное место в Карелии
Северная романтика
Северная романтика
Три дня в краю удивительной северной природы и чистейшего воздуха

Программа тура по дням

1 день

Встреча, г. Сортавала

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Сортавала по прибытии поезда из Москвы №160В (~08.19) или из Санкт-Петербурга, поезд «Ласточка» № 821Ч (~10.20). 

 – Завтрак в кафе.

 – Обзорная экскурсия по г. Сортавала. Уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы. Красивая старинная архитектура, живописные окрестности, благоприятный климат позволяют этому городу соперничать со столицей Карелии – Петрозаводском, за пальму первенства в сфере туризма.
 – Визит в минерал-центр Северного Приладожья.
Здесь вы познакомитесь с коллекцией минералов, собранной на территории Южной Карелии.  На втором этаже разместилась выставка картин российских художников с видами Ладожских берегов. 

Отдохнете в уникальной шунгитовой комнате и узнаете историю этого камня, а после этого будет дегустация местного чая. Также у Вас будет возможность приобрести косметику на основе шунгита, шунгитовые украшения и сувениры.
 – Посещение выставочного зала Кронида Гоголева – народного художника России.  Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире. 

Основные темы в творчестве посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.

 – Обед в кафе.

 – Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы:
 «Сортавала» – уютная гостиница в центре города. 

В шаговой доступности от основных памятников архитектуры и главных достопримечательностей города.

«Сеурахуоне» расположена в самом сердце города на берегу Ладоги.

  • Экскурсии за доп. плату в свободное время:
    Парк природы «Долина Водопадов». Прогулка по экологической тропе длиной около 1 км вдоль реки Ихаланйоки. Знакомство с северными оленями. Стоимость: 4 950 руб./чел – при группе 2 чел., 3 500 руб./чел – при группе 3-5 чел. 
  • Гора «Филина»  – военно-исторический музей. Это огромный рукотворный грот внутри мощной гранитной скалы. С 1943 по 1944 год этот объект был приспособлен под командно-штабной бункер финской армии со всеми необходимыми коммуникациями. Стоимость: 4 950 руб./чел – при группе 2 чел., 3 500 руб./чел – при группе 3-5 чел.
2 день

Посещение исторического парка «Бастион» и экскурсия за доп. плату

Завтрак. 

– Экскурсия за доп. плату:

Экскурсия по Ладожским шхерам на аэросанях (*по погодным условиям).

 За Ладожскими шхерами давно закрепилась слава одного из живописнейших уголков на Северо-Западе. 

Это – удивительный мир скалистых бухт и узких проливов среди многочисленных островов Ладоги. 

В этой экскурсионной прогулке вы окунётесь в мир красивейшей окружающей природы, скалистых островов, вдохновляющих виды сужений Ладожского озера. 

Эта индивидуально подобранная экскурсия позволит Вам почувствовать природу Карелии, ее атмосферу, насладиться видами Ладожских шхер, перезагрузится и зарядиться вдохновением. 

– Посещение исторического парка «Бастион» (г. Сортавала).

На территории парка гости посещают ШЕСТЬ локаций:

  • Музей живой истории эпохи викингов «Svartbjarnarborg» – "Mustankarhunlinna" – "Крепость черного медведя".
  • Музей живой истории "Четыре фронта", который посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века.
  • Музей "Игры народов мира", посвящен истории развития игр.
  • Интерактивная экспозиция "Осадные орудия", рассказывающая о развитии технологий осадных войн.
  • Эко-площадка "каменный век" – природное пространство с нанесенными на камни петроглифами;
  • Выставка деревянных скульптур "Тайная жизнь насекомых". 

Возвращение в гостиницу. 

3 день

Горный парк «Рускеала», отъезд

Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. 
– Выезд с гидом на экскурсию «Рускеальские водопады» – горный парк «Рускеала».

 По пути в горный парк мы сделаем остановку в живописном местечке у Рускеальских водопадов. 

Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе. 

Здесь можно пройти по эко-тропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату 300 руб./взрослый, 200 руб./дети, пенсионеры, студенты).

 – Экскурсия в составе группы в горном парке «Рускеала» (260 км от Петрозаводска). 

Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время. С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. 

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. 

В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом. Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление. Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

В свободное время (за доп. плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала», экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.

* Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее  не бронируются.
Из горного парка рекомендуем поехать на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала-Сортавала» – это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века. 

В поезде есть также вагон-ресторан. Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:

18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «ЛАСТОЧКА» (прибытие в 22:43).
20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от размещения и количества человек в группе, руб./чел.:

РазмещениеГруппаСтоимость

Гостиница «Сортавала»

 
5 чел.

20 900 – двухместное размещение
25 100 – одноместное размещение

20 900 – трехместное размещение


3 чел.

22 900 – двухместное размещение
27 100 – одноместное размещение

22 900 – трехместное размещение


2 чел.

29 700 – двухместное размещение
33 900 – одноместное размещение

29 700 – трехместное размещение




Гостиница «Сеурахуоне»

 
5 чел.

21 600 – двухместное размещение
23 300 – одноместное размещение

17 600 – на доп. месте

 

3 чел.

23 600 – двухместное размещение
25 300 – одноместное размещение

20 000 – на доп. месте

 

2 чел.

30 400 – двухместное размещение
32 100 – одноместное размещение

26 400 – на доп. месте

Скидки

 

700 – школьник

500 – студент/пенсионер

 

*Стоимость тура актуальна с 15.02.2022 по 30.04.2022.

*По запросу рассчитаем тур на любое количество человек.

*По вариантам размещения учтем индивидуальные пожелания. В туре посчитан вариант гостиницы для примера.

*Данный тур актуален в течение всего года. На период высокого летнего сезона стоимость будет дороже в связи с сезонным повышением цен.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Сортавала)питание по программе (3 завтрака
  • 2 обеда)обзорная экскурсия по Сортавалепосещение Кронида Гоголева
  • Визит в минерал-центрэкскурсия в исторический парк «Бастион» экскурсия в горный парк Рускеалатранспортное обслуживание по программеработа гида и сопровождающего
Что не входит
  • Проезд до/из г. Сортавалаэкскурсии за доп. платупитание
  • Не включенное в стоимость турамедицинская страховка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Какие даты заезда доступны в туре?

Данный тур актуален в течение всего года. На период высокого летнего сезона стоимость будет дороже в связи с сезонным повышением цен.

Территория Приладожья (Сортавальский район Карелии) пользуется большим туристическим спросом. Поэтому раннее бронирование приветствуется, чтобы обеспечить нужное размещение и услуги.

В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании!

Возможны ли изменения в программе тура?

В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19, в программе возможны корректировки в соответствии с распоряжениями Главы Республики Карелия, Главы Архангельской области и Роспотребнадзора на момент проведения тура.

В программу можно внести изменения в зависимости от пожеланий заказчика (продолжительность, объекты, размещение, питание).

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июня 2022
Спасибо "Большой стране" тур, гостиница, трансфер, все организовано на отлично.
Л
22 июня 2022
Огромное спасибо нашему организатору Элоне Березовской! Очень внимательна, терпелива и заботлива. Благодаря ей наша поездка была интересна и увлекательна!!!
С
15 июня 2022
Внимательное отношение к орг деталям, быстрая коммуникация в чате по всем вопросам. Четкий тайминг.

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