1 день

Встреча, г. Сортавала

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Сортавала по прибытии поезда из Москвы №160В (~08.19) или из Санкт-Петербурга, поезд «Ласточка» № 821Ч (~10.20).

– Завтрак в кафе.

– Обзорная экскурсия по г. Сортавала. Уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы. Красивая старинная архитектура, живописные окрестности, благоприятный климат позволяют этому городу соперничать со столицей Карелии – Петрозаводском, за пальму первенства в сфере туризма.

– Визит в минерал-центр Северного Приладожья.

Здесь вы познакомитесь с коллекцией минералов, собранной на территории Южной Карелии. На втором этаже разместилась выставка картин российских художников с видами Ладожских берегов.

Отдохнете в уникальной шунгитовой комнате и узнаете историю этого камня, а после этого будет дегустация местного чая. Также у Вас будет возможность приобрести косметику на основе шунгита, шунгитовые украшения и сувениры.

– Посещение выставочного зала Кронида Гоголева – народного художника России. Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире.

Основные темы в творчестве посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.

– Обед в кафе.

– Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы:

«Сортавала» – уютная гостиница в центре города.

В шаговой доступности от основных памятников архитектуры и главных достопримечательностей города.

«Сеурахуоне» – расположена в самом сердце города на берегу Ладоги.