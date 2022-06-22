Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Сортавала по прибытии поезда из Москвы №160В (~08.19) или из Санкт-Петербурга, поезд «Ласточка» № 821Ч (~10.20).
– Завтрак в кафе.
– Обзорная экскурсия по г. Сортавала. Уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы. Красивая старинная архитектура, живописные окрестности, благоприятный климат позволяют этому городу соперничать со столицей Карелии – Петрозаводском, за пальму первенства в сфере туризма.
– Визит в минерал-центр Северного Приладожья.
Здесь вы познакомитесь с коллекцией минералов, собранной на территории Южной Карелии. На втором этаже разместилась выставка картин российских художников с видами Ладожских берегов.
Отдохнете в уникальной шунгитовой комнате и узнаете историю этого камня, а после этого будет дегустация местного чая. Также у Вас будет возможность приобрести косметику на основе шунгита, шунгитовые украшения и сувениры.
– Посещение выставочного зала Кронида Гоголева – народного художника России. Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире.
Основные темы в творчестве посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.
– Обед в кафе.
– Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы:
«Сортавала» – уютная гостиница в центре города.
В шаговой доступности от основных памятников архитектуры и главных достопримечательностей города.
«Сеурахуоне» – расположена в самом сердце города на берегу Ладоги.
Завтрак.
– Экскурсия за доп. плату:
Экскурсия по Ладожским шхерам на аэросанях (*по погодным условиям).
За Ладожскими шхерами давно закрепилась слава одного из живописнейших уголков на Северо-Западе.
Это – удивительный мир скалистых бухт и узких проливов среди многочисленных островов Ладоги.
В этой экскурсионной прогулке вы окунётесь в мир красивейшей окружающей природы, скалистых островов, вдохновляющих виды сужений Ладожского озера.
Эта индивидуально подобранная экскурсия позволит Вам почувствовать природу Карелии, ее атмосферу, насладиться видами Ладожских шхер, перезагрузится и зарядиться вдохновением.
– Посещение исторического парка «Бастион» (г. Сортавала).
На территории парка гости посещают ШЕСТЬ локаций:
Возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
– Выезд с гидом на экскурсию «Рускеальские водопады» – горный парк «Рускеала».
По пути в горный парк мы сделаем остановку в живописном местечке у Рускеальских водопадов.
Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
Здесь можно пройти по эко-тропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату 300 руб./взрослый, 200 руб./дети, пенсионеры, студенты).
– Экскурсия в составе группы в горном парке «Рускеала» (260 км от Петрозаводска).
Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время. С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.
В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом. Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление. Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
В свободное время (за доп. плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала», экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.
* Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Из горного парка рекомендуем поехать на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала-Сортавала» – это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века.
В поезде есть также вагон-ресторан. Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).
Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:
18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «ЛАСТОЧКА» (прибытие в 22:43).
20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).
Тур предусматривает размещение в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения и количества человек в группе, руб./чел.:
|Размещение
|Группа
|Стоимость
Гостиница «Сортавала»
5 чел.
20 900 – двухместное размещение
20 900 – трехместное размещение
3 чел.
22 900 – двухместное размещение
22 900 – трехместное размещение
2 чел.
29 700 – двухместное размещение
29 700 – трехместное размещение
Гостиница «Сеурахуоне»
5 чел.
21 600 – двухместное размещение
17 600 – на доп. месте
3 чел.
23 600 – двухместное размещение
20 000 – на доп. месте
2 чел.
30 400 – двухместное размещение
26 400 – на доп. месте
|Скидки
700 – школьник
500 – студент/пенсионер
*Стоимость тура актуальна с 15.02.2022 по 30.04.2022.
*По запросу рассчитаем тур на любое количество человек.
*По вариантам размещения учтем индивидуальные пожелания. В туре посчитан вариант гостиницы для примера.
*Данный тур актуален в течение всего года. На период высокого летнего сезона стоимость будет дороже в связи с сезонным повышением цен.
Данный тур актуален в течение всего года. На период высокого летнего сезона стоимость будет дороже в связи с сезонным повышением цен.
Территория Приладожья (Сортавальский район Карелии) пользуется большим туристическим спросом. Поэтому раннее бронирование приветствуется, чтобы обеспечить нужное размещение и услуги.
В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании!
В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19, в программе возможны корректировки в соответствии с распоряжениями Главы Республики Карелия, Главы Архангельской области и Роспотребнадзора на момент проведения тура.
В программу можно внести изменения в зависимости от пожеланий заказчика (продолжительность, объекты, размещение, питание).
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».