Карельские пейзажи на Ретропоезде 2: Рускеала, водопады
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 700 ₽ за человека
Активный отдых в зимней сказке: лыжный трип в Карелию
Добраться до водопада Юканкоски, отдохнуть в бане и насладиться лесным воздухом
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
26 янв в 08:30
2 фев в 08:30
25 000 ₽ за человека
Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
Приготовить калитки, сделать традиционную куклу, посетить Кижи и резиденцию Талви Укко
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
3 фев в 08:30
20 фев в 08:30
98 700 ₽ за человека
