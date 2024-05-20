Семейные развлекательные туры Сортавалы

Найдено 17 туров в категории «Можно с детьми» в Сортавале, цены от 9 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Популярное предложение
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Начало: Сортавала, 09:00
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
9 750 за человека
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
10 отзывов
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
12 375 за человека
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
39 900 за человека
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
4 отзыва
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Сортавала, железнодорожный вокзал, 10:20
10 июня в 10:20
11 июня в 10:20
13 145 за человека
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
21 395 за человека
Два дивных берега Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Два дивных берега Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 62 500 за человека
Сплав на рафтах по реке Шуе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав на рафтах по реке Шуе
Начало: Республика Карелия, Сортавала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 950 за человека
Рускеала - карельская сага
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рускеала - карельская сага
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 400 за человека
Улётные выходные в Карелии
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Улётные выходные в Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
5 июля в 10:00
30 авг в 10:00
52 900 за человека
Перезагрузка на Ладоге
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Перезагрузка на Ладоге
Начало: Республика Карелия, Сортавала
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
69 900 за человека
Хиты Карелии
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хиты Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 41 400 за человека
Хиты Приладожья
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хиты Приладожья
Начало: Республика Карелия, Сортавала
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 38 100 за человека
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 20 800 за человека
Улётные выходные в Карелии. Зима
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Улётные выходные в Карелии. Зима
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
20 дек в 10:00
17 янв в 10:00
от 54 500 за человека
Выходные в Приладожье
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Приладожье
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 24 700 за человека
От Ладоги до Онеги на велосипедах
🚲 На велосипеде
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Начало: Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
21 июля в 08:30
55 000 за человека
Карельская перезагрузка в женской компании
Авторский тур
3 дня
Карельская перезагрузка в женской компании
Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
Начало: Сортавала, до 08:30
32 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    Благодарю за экскурсии. Очень насыщенная программа, исчерпывающее информационное сопровождение, необычные "живые" локации, не замыленные толпами туристов. При этом была возможность отойти
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    от группы и самостоятельно погулять понастраиваться. Спокойное адекватное отношение, без давления и осуждения. 3 дня пролетели незаметно. Буду рекомендовать и при возможности приеду снова =)

    Благодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсии
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    Брали трёхдневный тур. Содержание, маршруты и форма подачи каждого дня экскурсий очень понравились! Потрясающие виды с шикарной природой, содержательные и
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    детальные повествования об историческом прошлом Карелии и Сортавалы в частности, а так же почти индивидуальный подход к каждому туристу. Благодаря Ярославу, посмотрели столько красивых мест, что хочется вернуться и лицезреть красоту природы Карелии снова и снова. Однозначно всем рекомендую воспользоваться услугами Ярослава, чтобы получить массу впечатлений и красивые фото.

  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Выходные в Приладожье
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
    Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,
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    знаем куда хотелось бы попасть ещё раз, для подробного изучения, и много мест, где мы ещё не были. Повод вернутся в Карелию снова и снова

    Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Выходные в Приладожье
    Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
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  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Л
    Лариса
    27 марта 2024
    Хиты Карелии
    Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Рускеала - карельская сага
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
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  1. Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
  2. Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
  3. Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
  4. Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
  5. Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Набережная
  5. Остров Валаам
  6. Водопад Кивач
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Сейчас в Сортавале в категории "Можно с детьми" можно забронировать 17 авторских туров от 9 750 до 69 900. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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