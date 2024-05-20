А Анна Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места читать дальше от группы и самостоятельно погулять понастраиваться. Спокойное адекватное отношение, без давления и осуждения. 3 дня пролетели незаметно. Буду рекомендовать и при возможности приеду снова =) Благодарю за экскурсии. Очень насыщенная программа, исчерпывающее информационное сопровождение, необычные "живые" локации, не замыленные толпами туристов. При этом была возможность отойти

М Марина Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места читать дальше детальные повествования об историческом прошлом Карелии и Сортавалы в частности, а так же почти индивидуальный подход к каждому туристу. Благодаря Ярославу, посмотрели столько красивых мест, что хочется вернуться и лицезреть красоту природы Карелии снова и снова. Однозначно всем рекомендую воспользоваться услугами Ярослава, чтобы получить массу впечатлений и красивые фото. Брали трёхдневный тур. Содержание, маршруты и форма подачи каждого дня экскурсий очень понравились! Потрясающие виды с шикарной природой, содержательные и

А Александра Выходные в Приладожье Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!

М Мария Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала» читать дальше знаем куда хотелось бы попасть ещё раз, для подробного изучения, и много мест, где мы ещё не были. Повод вернутся в Карелию снова и снова Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,

А Анна Выходные в Приладожье Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.

О Олеся Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

С Сергей Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

З Закурдаева Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Л Лариса Хиты Карелии Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.