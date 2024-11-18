С Сергей Зимняя сказка в Приладожье Всё было отлично организовано как с питанием, так и с проживанием. Всё было своевременно и качественно!

М Мария Новый год в Карелии. 5 дней в «Ягодной деревне» Отличная организация и сопровождение в течение тура.

К Кристина Новый год в Карелии. 5 дней в «Ягодной деревне» Благодарна Анне, что дала мне возможность перегрузиться и предоставила такой тур.

И Ирина Зимняя сказка в Приладожье читать дальше отметить наших экскурсоводов Оксану и Светлану, которые сопровождали нас при посещении достопримечательностей. Замечательная подача исторического и краеведческого материала. Легко, с интересом местами с интерактивами. Остались очень довольны поездкой. И, конечно, непременно хочется возвращаться в заповедный край лесов и озер. Карелия в такой подаче великолепна! Прекрасно организованный тур. Благодарю менеджера Светлану за помощь в подборе тура. От посещения Карелии остались самые замечательные воспоминания и впечатления. И отдельно хочется

И Иван Новый год в Карелии. 5 дней в «Ягодной деревне» Все отлично, инструкторы Никита и Марина лучшие. Советую всем

А Александр Зимняя сказка в Приладожье Всё отлично.

Т Татьяна Улётные выходные в Карелии зимой Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.

С Светлана Улётные выходные в Карелии зимой Доброе утро, все прошло прекрасно, нам все очень понравилось, потрясающе💣🎉🔥 Гид, программа, питание, проживание, ну и конечно красивейшая природа Карелии покорили нас и влюбили ❤️❤️❤️