5 дней
Новый год в Карелии. 5 дней в «Ягодной деревне»
Начало: Г. Петрозаводск
«Снегоходные маршруты, сафари на собачьих упряжках, подъемы на вершины с потрясающими видами, уютные вечера в домиках на берегу Ладоги и вкуснейшая карельская кухня»
29 дек в 10:00
от 109 400₽ за человека
3 дня
Улётные выходные в Карелии зимой
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Пройдете живописный зимний маршрут на снегоходах, вместе с гидом прогуляетесь пешком по острову Хавус, увидите Ладогу в снежном наряде, будете жить на острове, в уютном купольном глэмпинге»
20 дек в 10:00
17 янв в 10:00
от 59 500₽ за человека
3 дня
Зимняя сказка в Приладожье
Начало: Республика Карелия, Сортавала, железнодорожный вок...
«Вас ждут прогулка по горному парку Рускеала и подъем на гору Паасо, а также незабываемые поездки на снегоходах по лесу и аэроглиссерах по замерзшему озеру»
3 янв в 10:00
71 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей18 ноября 2024Всё было отлично организовано как с питанием, так и с проживанием. Всё было своевременно и качественно!
- ММария17 сентября 2024Отличная организация и сопровождение в течение тура.
- ККристина17 сентября 2024Благодарна Анне, что дала мне возможность перегрузиться и предоставила такой тур.
- ИИрина15 сентября 2024Прекрасно организованный тур. Благодарю менеджера Светлану за помощь в подборе тура. От посещения Карелии остались самые замечательные воспоминания и впечатления. И отдельно хочется
- ИИван9 сентября 2024Все отлично, инструкторы Никита и Марина лучшие. Советую всем
- ААлександр1 сентября 2024Всё отлично.
- ТТатьяна29 августа 2024Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.
- ССветлана23 января 2024Доброе утро, все прошло прекрасно, нам все очень понравилось, потрясающе💣🎉🔥 Гид, программа, питание, проживание, ну и конечно красивейшая природа Карелии покорили нас и влюбили ❤️❤️❤️
- ККристина9 июля 2023Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На снегоходах»
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