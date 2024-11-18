Туры и туры на снегоходах в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «На снегоходах» в Сортавале, цены от 59 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Новый год в Карелии. 5 дней в «Ягодной деревне»
На снегоходах
3 отзыва
5 дней
Новый год в Карелии. 5 дней в «Ягодной деревне»
Начало: Г. Петрозаводск
«Снегоходные маршруты, сафари на собачьих упряжках, подъемы на вершины с потрясающими видами, уютные вечера в домиках на берегу Ладоги и вкуснейшая карельская кухня»
29 дек в 10:00
от 109 400 за человека
Улётные выходные в Карелии зимой
Пешая
На автобусе
На снегоходах
3 отзыва
3 дня
Улётные выходные в Карелии зимой
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Пройдете живописный зимний маршрут на снегоходах, вместе с гидом прогуляетесь пешком по острову Хавус, увидите Ладогу в снежном наряде, будете жить на острове, в уютном купольном глэмпинге»
20 дек в 10:00
17 янв в 10:00
от 59 500 за человека
Зимняя сказка в Приладожье
На автобусе
На снегоходах
3 отзыва
3 дня
Зимняя сказка в Приладожье
Начало: Республика Карелия, Сортавала, железнодорожный вок...
«Вас ждут прогулка по горному парку Рускеала и подъем на гору Паасо, а также незабываемые поездки на снегоходах по лесу и аэроглиссерах по замерзшему озеру»
3 янв в 10:00
71 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    18 ноября 2024
    Зимняя сказка в Приладожье
    Всё было отлично организовано как с питанием, так и с проживанием. Всё было своевременно и качественно!
    Всё было отлично организовано как с питанием, так и с проживанием. Всё было своевременно и качественно!Всё было отлично организовано как с питанием, так и с проживанием. Всё было своевременно и качественно!Всё было отлично организовано как с питанием, так и с проживанием. Всё было своевременно и качественно!Всё было отлично организовано как с питанием, так и с проживанием. Всё было своевременно и качественно!Всё было отлично организовано как с питанием, так и с проживанием. Всё было своевременно и качественно!Всё было отлично организовано как с питанием, так и с проживанием. Всё было своевременно и качественно!Всё было отлично организовано как с питанием, так и с проживанием. Всё было своевременно и качественно!Всё было отлично организовано как с питанием, так и с проживанием. Всё было своевременно и качественно!Всё было отлично организовано как с питанием, так и с проживанием. Всё было своевременно и качественно!
  • М
    Мария
    17 сентября 2024
    Новый год в Карелии. 5 дней в «Ягодной деревне»
    Отличная организация и сопровождение в течение тура.
  • К
    Кристина
    17 сентября 2024
    Новый год в Карелии. 5 дней в «Ягодной деревне»
    Благодарна Анне, что дала мне возможность перегрузиться и предоставила такой тур.
  • И
    Ирина
    15 сентября 2024
    Зимняя сказка в Приладожье
    Прекрасно организованный тур. Благодарю менеджера Светлану за помощь в подборе тура. От посещения Карелии остались самые замечательные воспоминания и впечатления. И отдельно хочется
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    отметить наших экскурсоводов Оксану и Светлану, которые сопровождали нас при посещении достопримечательностей. Замечательная подача исторического и краеведческого материала. Легко, с интересом местами с интерактивами. Остались очень довольны поездкой. И, конечно, непременно хочется возвращаться в заповедный край лесов и озер. Карелия в такой подаче великолепна!

  • И
    Иван
    9 сентября 2024
    Новый год в Карелии. 5 дней в «Ягодной деревне»
    Все отлично, инструкторы Никита и Марина лучшие. Советую всем
  • А
    Александр
    1 сентября 2024
    Зимняя сказка в Приладожье
    Всё отлично.
    Всё отличноВсё отлично
  • Т
    Татьяна
    29 августа 2024
    Улётные выходные в Карелии зимой
    Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.
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  • С
    Светлана
    23 января 2024
    Улётные выходные в Карелии зимой
    Доброе утро, все прошло прекрасно, нам все очень понравилось, потрясающе💣🎉🔥 Гид, программа, питание, проживание, ну и конечно красивейшая природа Карелии покорили нас и влюбили ❤️❤️❤️
  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Улётные выходные в Карелии зимой
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
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Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На снегоходах»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новый год в Карелии. 5 дней в «Ягодной деревне»
  2. Улётные выходные в Карелии зимой
  3. Зимняя сказка в Приладожье
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Рускеала
  2. Ретро поезд
  3. Ладожское озеро
  4. Ладожские шхеры
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Набережная
  7. Памятник «Рунопевец»
  8. Форелевое хозяйство
Сколько стоит тур в Сортавале в декабре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "На снегоходах" можно забронировать 3 тура от 59 500 до 109 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Сортавале на 2024 год на снегоходах, 9 ⭐ отзывов, цены от 59500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль