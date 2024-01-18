Зимняя сказка в Приладожье

Групповой тур в Сортавале
5
3 отзыва
Магическое притяжение зимнего Приладожья по-настоящему велико! Всем, кто хочет ощутить очарование снежного серебра и красоту спящей природы, мы предлагаем провести три дня новогодних каникул в прекрасной Карелии.

С нами Вы сможете увидеть главные достопримечательности города Сортавалы, прокатиться на ретропоезде, окунуться в прошлое региона в историческом парке.

Вас ждут прогулка по горному парку Рускеала и подъем на гору Паасо, а также незабываемые поездки на снегоходах по лесу и аэроглиссерах по замерзшему озеру.
Зимняя сказка в Приладожье
Зимняя сказка в Приладожье
Зимняя сказка в Приладожье
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Величие зимнего "Мраморного каньона"
Величие зимнего "Мраморного каньона"
Познакомитесь со знаменитым Рускеальским мраморным карьером, окруженным в это время царством снега и льда
Катание на снегоходах
Катание на снегоходах
Проедете по живописной лесной дороге до одного из озер Карелии
Прогулка на аэроглиссерах по льду озера
Прогулка на аэроглиссерах по льду озера
Прокатитесь по замерзшему Ладожскому озеру до россыпи островов на судне на воздушной подушке
Путешествие на ретропоезде
Путешествие на ретропоезде
Проедете на паровозе в вагонах, оформленных в стиле XIX-XX веков
Мастер-класс по добыче минералов
Мастер-класс по добыче минералов
Познакомитесь с минералами и попробуете добыть их своими руками в минерал-центре города Сортавалы

Программа тура по дням

1 день

Город Сортавала, путешествие на ретропоезде, горный парк Рускеала, водопад Ахинкоски

Прибытие в город Сортавала на ж/д вокзал поездом №160В. На вокзале васвстречает гид.

08:30–09:30 Завтрак в ресторане города.

09:30–10:30 Сити-тур по городу Сортавала. Сортавала — классический европейский городок, но имеет статус исторического города. Его часто называют музеем финской архитектуры под открытым небом.

При хорошей погоде вы прогуляетесь в парк Ваккосалми, поднимитесь на смотровые площадки горы Кухавуори, откуда открываются виды на город, залив и острова.

10:50–12:05 Начнем с маленького приключения – вас ждет переезд в горный парк «Рускеала» на ретропоезде «Рускеальский экспресс». Красивый дымящий паровоз с антуражными вагонами в стиле XIX–XX веков за 1 час доставит вас в горный парк.

Вы увидите живописные сменяющиеся пейзажи за окном и насладитесь атмосферой эпохи императорской России.

12:30–14:00 Экскурсия «Мраморный каньон» в горном парке Рускеала. Как давно у вас захватывало дыхание от созерцания природных красот? Рускеала – это то самое место, которое оставит неизгладимый след в вашей памяти.

Вы прогуляетесь по главному маршруту вокруг мраморного карьера, узнаете интересные факты из истории горного дела, сделаете фото с лучшими видами на склоны.

Пройдете по «сухой штольне», где почувствуете мощь и масштаб выработки скалы, заглянете в провал «мраморное сердце», откуда видно подземную часть парка.

14:00–16:00 Свободное время на территории горного парка для самостоятельного обеда и дополнительных экскурсий.

16:30–17:30 Посещение водопада Ахинкоски. Это один из четырех знаменитых рускеальских водопадов, расположенных в Южной Карелии.

Вас ждет прогулка по эко-тропам и навесным мостам над замёрзшими водопадами, каждый из которых застыл в величественную, необычную скульптуру.

18:00 Размещение в ландшафтном отеле «Rantala» в двухместных номерах категории комфорт. Отель расположен на берегу залива Ладожского озера среди завораживающих северных пейзажей.

При отеле работает карельский ресторан «Gard», где все блюда готовятся из локальных продуктов, а интерьер выполнен в мягком скандинавском стиле.

Город Сортавала, путешествие на ретропоезде, горный парк Рускеала, водопад АхинкоскиГород Сортавала, путешествие на ретропоезде, горный парк Рускеала, водопад АхинкоскиГород Сортавала, путешествие на ретропоезде, горный парк Рускеала, водопад АхинкоскиГород Сортавала, путешествие на ретропоезде, горный парк Рускеала, водопад Ахинкоски
2 день

Катание на снегоходах, Минерал-центр Северного Приладожья, исторический парк «Бастион»

08:00–09:00 Завтрак в ресторане отеля.

09:00–09:30 Трансфер на снегоходный тур «Лесная сказка».

10:00–12:00 Выдача снаряжения (снегоходный костюм, теплые сапоги, перчатки, шлем и подшлемник), прохождение инструктажа по технике безопасности и размещение по 2 человека на снегоход.

Маршрут пролегает по живописной лесной дороге до одного из множеств озёр Карелии. Вокруг умиротворённая зимняя природа Карелии и только вы и ваша команда стремительно мчитесь по 20-километровому заснеженному простору севера.

Рекомендуемая одежда: термобелье, флисовая толстовка, спортивные штаны и сменная пара носков.

12:00–12:30 Трансфер в город Сортавала.

12:30–14:30 Посещение «Минерал-центра Северного Приладожья». Это не просто музей, а настоящее арт-пространство, где вас ждет погружение в мир минералов Карелии.

Вы побываете в шунгитовой комнате, прикоснетесь к коллекции завораживающих минералов, и осмотрите небольшую картинную галерею местных фотографов и художников.

А после с помощью геологического оборудования «добудете» 5 камней из горных пород. В конце мастер-класса у вас будет собственная коллекция камней с описательными бумагами, на каждом из которых название камня и его удивительные свойства.

14:30–15:30 Обед в ресторане.

15:30–18:00 Экскурсия в «Бастион» — парк живой истории. Вас ждут антуражные локации – от крепости раннего средневековья до воинской части прошлого века и погружение в эпоху в игровом формате.

В музее «Крепость черного медведя» мы пройдем в общих чертах по времени викингов, разберемся, кого же все-таки называли викингом и почему в честь них была названа целая эпоха. А еще познакомимся с пировальной культурой и традициями викингов, и способами приготовления медовухи в IX веке в самом большом в России «Медовом зале».

Также вы увидите музей «Четыре фронта», эко-площадку «Каменный век» и выставку «Тайная жизнь насекомых». У вас будет возможность примерить на себя различные костюмы, кольчуги, подержать в руках средневековое оружие.

За дополнительную плату вы сможете попробовать себя в мастер-классах в кузнице или в стрельбе из лука и арбалета.

19:00 Возвращение в отель.

Катание на снегоходах, Минерал-центр Северного Приладожья, исторический парк «Бастион»Катание на снегоходах, Минерал-центр Северного Приладожья, исторический парк «Бастион»Катание на снегоходах, Минерал-центр Северного Приладожья, исторический парк «Бастион»
3 день

Прогулка на аэроглиссерах до Ладожских шхер, музей Кронида Гоголева, гора Паасо

08:00–11:00 Завтрак в ресторане отеля. Отдых. Освобождение номеров.

11:30–12:00 Трансфер на причал города Сортавала.

12:00–14:00 Поездка на Ладожские шхеры. Вы прокатитесь по замерзшему Ладожскому озеру на аэроглиссере – это комфортное, теплое и безопасное судно, способное проходить по льду.

Волшебство Ладожских шхер – островов величественной Ладоги – завораживает и привлекает путешественников со всего света. Вы увидите необыкновенные скалы, голубой лед и деревья, растущие на камнях.

Вас ожидает прогулка по острову Хонкасало, с высоты которого вы увидите бескрайние просторы и сделаете головокружительные фото. Отдых и горячий чай с видом на заснеженные острова шхер.

14:30–15:30 Обед в ресторане города.

15:30–16:30 Посещаем выставку знаменитого резчика по дереву – Кронида Гоголева. Основная часть произведений экспозиции – скульптурный рельеф в дереве.

Тема Русского севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники нашли живое отражение в творчестве этого выдающегося художника.

17:00–18:00 Завершаем наше путешествие покорением горы Паасо, что неподалеку от города Сортавала.

Вы подниметесь по красивой деревянной тропе на высоту 79 м над уровнем Ладоги, путь будет сопровождать антуражная деревянная подсветка, создающая сказочную таинственную атмосферу.

Паасо — это не просто гора с поэтичными видами, в конце 19 века финский археолог обнаружил здесь городище древних карел XII–XIII веков! На вершине вы полюбуетесь безмятежными видами на окрестности и сделаете фотографии на память.

18:30 Трансфер на ж/д вокзал. Окончание программы. Отъезд домой поездом №160А.

Прогулка на аэроглиссерах до Ладожских шхер, музей Кронида Гоголева, гора ПаасоПрогулка на аэроглиссерах до Ладожских шхер, музей Кронида Гоголева, гора ПаасоПрогулка на аэроглиссерах до Ладожских шхер, музей Кронида Гоголева, гора Паасо

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

В ландшафтном отеле “Rantala” в двухместных номерах категории комфорт (мест нет).

Стоимость тура на 1 человека при размещении:

  • в двухместном номере — 69 500 рублей;
  • в одноместном номере — 78 250 рублей;
  • на дополнительном месте — 62 200 рублей.

В отеле “Белые ночи” в двухместных номерах.

Стоимость тура на 1 человека при размещении:

  • в двухместном номере — 76 300 рублей;
  • в одноместном номере — 94 900 рублей;
  • в трехместном номере — 66 300 рублей;

Скидка детям до 14 лет — 5 000 рублей.

Варианты проживания

Отель «Rantala»

2 ночи

Ландшафтный отель «Рантала» - это высокий уровень Вашего отдыха в живописных краях посёлка Кирьявалахти, на берегу одноименного залива.

Для заселения предлагаются комфортабельные номера, располагающие собственной ванной комнатой, необходимой мебелью и ЖК-телевизором. Также, гости могут воспользоваться предметами личной гигиены, феном и одноразовыми тапочками. На всей территории работает бесплатная сеть Wi-Fi.

Отдыхающие в загородном отеле могут посетить кафе, где в меню представлены вкусные блюда и закуски, а также охлаждающие или согревающие напитки.

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Отель «Белые ночи»

2 ночи

Гостиница «Белые ночи» находится в Петрозаводске на улице Халтурина. Гости, которые приехали на автомобиле могут оставить его на парковке, а для остальных жильцов существует услуга вызов такси.

Номерной фонд представлен 45 номерами, которые делятся на категории. Все они различаются по вместительности и комфортности, но несмотря на это, в каждой находятся необходимая техника и качественная мебель, которые подойдут даже для длительного проживания и отдыха. Собственная ванная комната есть у каждого номера. Укомплектована она душевой кабиной и санузлом.

По утрам в ресторане накрывают сытные и вкусные завтраки, а обед и ужин заказываются за дополнительную плату. Также покушать можно в близлежащих местах общественного питания разного класса.

Вблизи отеля располагаются достопримечательности и известные места, а также остановки общественного транспорта. Маршрутные такси и автобусы идут от этой точки в разные направления.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле «Rantala» в номерах категории комфорт (2 ночи)
  • Питание по программе: 3 завтрака, 2 обеда
  • Аренда транспорта и все трансферы по программе
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Поездка на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала - Рускеала
  • Экскурсия "Мраморный каньон" в горном парке "Рускеала"
  • Входные билеты и экскурсия на водопад Ахинкоски
  • Снегоходный тур «Лесная сказка»
  • Входные билеты в «Минерал-Центр Северного Приладожья»
  • Мастер-класс по добыче минералов
  • Входные билеты и экскурсия в исторический парк «Бастион»
  • Поездка на аэроглиссерах на Ладожские шхеры
  • Входные билеты и экскурсия в Музей частной коллекции Кронида Гоголева
  • Входные билеты и экскурсия на гору Паасо
  • Услуги гида-экскурсовода по маршруту
  • Страхование жизни и здоровья участников тура
  • Подарки от фирмы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до города Сортавалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала, железнодорожный вокзал
Какие вещи мне нужно взять с собой?

Теплые и удобные вещи: термобелье, флисовую кофту и спортивные штаны.

Какие скидки есть в туре?

Скидка детям до 14 лет - 5000 рублей.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка включена.

Какая погода в туре?

Средняя температура в январе в Карелии - от −9,0 °C до −13,0 °C.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
18 янв 2024
Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".
Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания
Ю
16 янв 2024
Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
Е
16 янв 2024
Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!

Тур входит в следующие категории Сортавалы

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