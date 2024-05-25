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Авторский тур
2 дня
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
12 375₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Сортавала, железнодорожный вокзал, 10:20
10 июня в 10:20
11 июня в 10:20
13 145₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
21 395₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Семь чудес Карелии за два дня
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 10 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Карелия только для девушек
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
Начало: Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, 08:30
19 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана25 мая 2024Интересный и познавательный подбор красивейших мест в Карелии. Комфортное размещение в отеле Серахуоне. Отдельное спасибо гидам Александру и Светлане за
- ММария8 мая 2024Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,
- ССергеева7 мая 2024Очень понравилась поездка! Организовано все неплохо, хотя и не без некоторых накладок. Но в целом, все вопросы решались быстро, и негативного впечатления эти накладки не оставили. Экскурсионная программа достаточно насыщена и интересна. Могу смело рекомендовать этот тур.
- ООльга6 мая 2024Красота Карелии завораживает, экскурсии замечательные, гиды интересно рассказывают, НО какая то постоянная спешка, всё бегом, особенно в первый день. В
- ВВладимир30 октября 2023Путешествие по Карелии: только восторг!!! Красивейшая природа! Программа насыщенная! По организации тура все продумано! Вашей компании удачи и процветания!!!
- ННаталья18 октября 2023Мне всё очень понравилось, от слова абсолютно всё. И переезд, и гид, и водитель, программа и организация. Конечно ценник на два дня не малый, но нам всегда хочется тратить меньше) Так что, я буду рекомендовать Трипстер и поездку в Карелию точно!
- ЕЕвгения22 июля 20232х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍 Гиды Александр и Оксана очень приятные люди, профессионалы, увлеченные своим делом. Рассказали
- ММельничук30 июня 2023Легенды Карелии. «Рускеала» и ВалаамТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивыми видами Карелии и намоленными
- ООльга22 июня 2023Легенды Карелии. «Рускеала» и ВалаамПрекрасный тур для первого знакомства с Карелией. Очень комфортный. Хочется вернуться для более длительного и глубокого погружения в эти прекрасные места. Самые приятные впечатления.
- ЭЭлина3 июня 2023Легенды Карелии. «Рускеала» и ВалаамПолный восторг! Море впечатлений, позитивных эмоций! Природа и история Карелии удивительны! Хочется еще раз вернуться.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «2-дневные туры»
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