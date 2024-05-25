Двухдневные экскурсионные туры Сортавалы

Найдено 5 туров в категории «2-дневные туры» в Сортавале, цены от 10 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
10 отзывов
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
12 375 за человека
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
4 отзыва
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Сортавала, железнодорожный вокзал, 10:20
10 июня в 10:20
11 июня в 10:20
13 145 за человека
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
21 395 за человека
Семь чудес Карелии за два дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
27 отзывов
Семь чудес Карелии за два дня
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 10 750 за человека
Карелия только для девушек
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
Карелия только для девушек
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
Начало: Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, 08:30
19 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Интересный и познавательный подбор красивейших мест в Карелии. Комфортное размещение в отеле Серахуоне. Отдельное спасибо гидам Александру и Светлане за
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    полученные впечатления от экскурсий. Один недостаток - не продумано возвращение на ж/д вокзал Сортавалы, хотя было написано что место окончание экскурсии - ж/д вокзал Сортавала. И опять выручили гиды… Спасибо!!!!

  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
    Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,
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    знаем куда хотелось бы попасть ещё раз, для подробного изучения, и много мест, где мы ещё не были. Повод вернутся в Карелию снова и снова

    Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё
  • С
    Сергеева
    7 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Очень понравилась поездка! Организовано все неплохо, хотя и не без некоторых накладок. Но в целом, все вопросы решались быстро, и негативного впечатления эти накладки не оставили. Экскурсионная программа достаточно насыщена и интересна. Могу смело рекомендовать этот тур.
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Красота Карелии завораживает, экскурсии замечательные, гиды интересно рассказывают, НО какая то постоянная спешка, всё бегом, особенно в первый день. В
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    парке Рускеала очень мало времени, меньше 2 часов вместе с экскурсией и перекусом. На второй день всё закончилось в 17.15, вместо 18.30, при этом весь день куда то спешили, и даже пообедать спокойно не дали, а в итоге потом пришлось лишний час сидеть у вокзала. Приезжая на отдых, хочется отдохнуть от суеты и спешки, к сожалению, этот тур не про это. В следующий раз буду более тщательно выбирать тур: для меня лучше меньше локаций, но спокойный размеренный темп.

  • В
    Владимир
    30 октября 2023
    Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
    Путешествие по Карелии: только восторг!!! Красивейшая природа! Программа насыщенная! По организации тура все продумано! Вашей компании удачи и процветания!!!
  • Н
    Наталья
    18 октября 2023
    Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
    Мне всё очень понравилось, от слова абсолютно всё. И переезд, и гид, и водитель, программа и организация. Конечно ценник на два дня не малый, но нам всегда хочется тратить меньше) Так что, я буду рекомендовать Трипстер и поездку в Карелию точно!
  • Е
    Евгения
    22 июля 2023
    Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
    2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍 Гиды Александр и Оксана очень приятные люди, профессионалы, увлеченные своим делом. Рассказали
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    о прекрасном городе Сортавала и о Карелии в целом. Горный парк Рускеала -любовь с первого взгляда! 😍Природа нереальная! ❤️ Организация экскурсии идеальная! 👍 (НО: если планируете эту экскурсию и хотите поехать на ретро поезде в Рускеала, нужно заранее покупать билеты на него. Каким-то чудом мне удалось купить билеты, но уже на другую дату (тк ребенок хотел прокатиться на нем) и пришлось остаться на 3й день в Сортавале (о чем я не жалею)

    2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍
  • М
    Мельничук
    30 июня 2023
    Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
    Тур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивыми видами Карелии и намоленными
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    местами Валаам. Сначала планировали поехать самостоятельно, но оценив свои силы, поняли- не возможно за два дня столько посмотреть. До Валаам нас сопровождал Кирилл, справился на отлично. Что бы вы понимали в группе было 29 человек, люди разные. С историей Валаам нас познакомила Лариса. В группе было 28 человек, это пешая группа. Люди от 12 лет до пенсионного возраста. Мы иногда терялись, так как не всегда выходили а выделенное время. Лариса нас потеряшек находила, при этом очень спокойный человек и ещё рассказывала нам удивительные истории про эти места. Отдельное спасибо за трапезу, которую мы провели в монастыре.

    Тур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивыми
  • О
    Ольга
    22 июня 2023
    Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
    Прекрасный тур для первого знакомства с Карелией. Очень комфортный. Хочется вернуться для более длительного и глубокого погружения в эти прекрасные места. Самые приятные впечатления.
    Прекрасный тур для первого знакомства с Карелией. Очень комфортный. Хочется вернуться для более длительного и глубокогоПрекрасный тур для первого знакомства с Карелией. Очень комфортный. Хочется вернуться для более длительного и глубокогоПрекрасный тур для первого знакомства с Карелией. Очень комфортный. Хочется вернуться для более длительного и глубокогоПрекрасный тур для первого знакомства с Карелией. Очень комфортный. Хочется вернуться для более длительного и глубокогоПрекрасный тур для первого знакомства с Карелией. Очень комфортный. Хочется вернуться для более длительного и глубокого
  • Э
    Элина
    3 июня 2023
    Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
    Полный восторг! Море впечатлений, позитивных эмоций! Природа и история Карелии удивительны! Хочется еще раз вернуться.
    Полный восторг! Море впечатлений, позитивных эмоций! Природа и история Карелии удивительны! Хочется еще раз вернутьсяПолный восторг! Море впечатлений, позитивных эмоций! Природа и история Карелии удивительны! Хочется еще раз вернутьсяПолный восторг! Море впечатлений, позитивных эмоций! Природа и история Карелии удивительны! Хочется еще раз вернуться

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «2-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
  2. Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
  3. Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
  4. Семь чудес Карелии за два дня
  5. Карелия только для девушек
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Набережная
  5. Остров Валаам
  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "2-дневные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 10 750 до 21 395. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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