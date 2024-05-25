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местами Валаам. Сначала планировали поехать самостоятельно, но оценив свои силы, поняли- не возможно за два дня столько посмотреть. До Валаам нас сопровождал Кирилл, справился на отлично. Что бы вы понимали в группе было 29 человек, люди разные. С историей Валаам нас познакомила Лариса. В группе было 28 человек, это пешая группа. Люди от 12 лет до пенсионного возраста. Мы иногда терялись, так как не всегда выходили а выделенное время. Лариса нас потеряшек находила, при этом очень спокойный человек и ещё рассказывала нам удивительные истории про эти места. Отдельное спасибо за трапезу, которую мы провели в монастыре.