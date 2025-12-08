Мои заказы

Выходные в Приладожье. Осенне-зимний тур

Выходные в Приладожье
Рады приветствовать вас в незабываемом путешествии по Карелии! В этом туре вас ждут прогулки по Сортавале, подъем на гору Паасо, посещение горного парка Рускеала и исторического парка «Бастион».

Если вы хотите
читать дальше

добавить ярких впечатлений, то отличным дополнением к программе станет поездка на ретропоезде, экскурсия на Ладожские шхеры на быстроходном аэроглиссере или визит в питомник сибирских хаски. Тур проводится под индивидуальный запрос от 2 человек.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Сортавалу. Обзорная экскурсия по городу. Гора Паасо

Встречаем гостей на ж/д вокзале Сортавалы по прибытии поезда.

~ 08:22 из Москвы поезд № 160В.

~ 10:28 из Санкт-Петербурга поезд «Ласточка» № 821В.

Гид встречает на ж/д вокзале.

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Сортавале. Уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы. Красивая архитектура, живописные окрестности, благоприятный климат.

Необычный архитектурный облик города был сформирован под влиянием трех государств: Швеции, Финляндии и России, к которым в разное время относилась его территория.

Подъем на гору Паасо. Это место древнего городища.

С горы открываются потрясающие виды на окрестности, вековой лес, извилистую автомобильную трассу и живописное озеро, по которому проезжает знаменитый ретропоезд «Рускеальский экспресс».

Обед.

Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы.

В свободное время Вы можете посетить выставочный зал Кронида Гоголева – народного художника России. Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире. Основные темы в творчестве посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.

2 день

Посещение исторического парка «Бастион». Дополнительная экскурсия (по желанию)

Завтрак.

Посещение исторического парка «Бастион» (г. Сортавала).

На территории парка вы посетите музеи и интерактивные площадки:

  1. Музей живой истории эпохи викингов «Svartbjarnarborg» («Mustankarhunlinna» — «Крепость черного медведя»).
  2. Музей живой истории «Четыре фронта», который посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века.
  3. Выставка деревянных скульптур «Тайная жизнь насекомых».
  4. Эко-площадка «Каменный век» — природное пространство с петроглифами на камнях.

В стоимость посещения включена дегустация медовухи в «Крепости черного медведя» и
тематические экскурсии в музеях!

Отдельно оплачиваются: мастер-классы в кузнице, гончарной и ткацкой мастерских, стрельба в тире из разных видов оружия (лук, арбалет, метательные копья и топоры).

Обед.

Возвращение в гостиницу.

За доп. плату (по желанию) экскурсия на катере по Ладожским шхерам (по погодным условиям). После 01.11.2025 прогулки проводятся на аэроглиссерах.

За Ладожскими шхерами давно закрепилась слава одного из живописнейших уголков на Северо-Западе. В ходе прогулки вы окунётесь в мир красивой природы и скалистых островов, прочувствуете атмосферу Карелии, насладитесь суровыми, но необыкновенно чарующими видами.

Помимо водной части, Вас ждёт остановка на острове Хонкасало с подъёмом на самую высокую точку – «крышу» Ладоги. У вас будет свободное время всё рассмотреть, запомнить, сфотографировать.

Вместимость одного катера: 6-10 человек. Продолжительность – 2 часа. Стоимость в составе группы: взрослый – 2 500 руб. /чел., ребенок с 3 до 9 лет включительно – 1 250 руб. /чел. Дети в возрасте до 3 бесплатно.

Возможен заказ индивидуальных прогулок.

Дополнительно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» – 350 руб. /чел. Оплатить посещение возможно по QR-коду при посадке на судно или самостоятельно на официальном сайте. Есть льготные категории граждан, которые освобождены от оплаты.

3 день

Горный парк «Рускеала»

Освобождение номеров по расчетному часу (до 12:00).

Выезд с гидом на экскурсию «Рускеальские водопады» — горный парк «Рускеала».

По желанию (за дополнительную плату) по пути в Рускеалу экскурсия в питомник сибирских хаски (25 км от Сортавалы).

Вас познакомят с историей возникновения породы сибирский хаски, ездовым спортом и бытом народов севера. Сейчас в питомнике живет 40 собак. Это сибирские хаски и ездовые метисы, все они работают в упряжке. Вы сможете пообщаться и сфотографироваться с собачками!

Кроме собак в питомнике живет северный олень, лисы, еноты, свинки, ворон, сова, белочки и кролики!

Катание на собачьей упряжке (когда есть снежный покров).

По пути в горный парк мы сделаем остановку в живописном местечке у Рускеальских водопадов.

Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату взрослый – ~ 500 руб. /чел., дети, пенсионеры, студенты – ~ 400 руб. /чел.).

Экскурсия по горному парку «Рускеала» в составе группы (30 км от Сортавалы).

Индивидуальные экскурсии проводятся при наличии технической возможности с доплатой.

На протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

Дополнительные услуги (приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются):
парка. Заранее не бронируются):
  • троллей над Мраморным озером (zip-line);
  • тарзанка;
  • посещение историко-культурного центра;
  • конная прогулка по территории горного парка.

На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.

Из горного парка рекомендуем поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала — Сортавала».

Это интересное путешествие проходит в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть также вагон-ресторан.

Билеты на поезд приобретаются заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Возвращение в Сортавалу. Трансфер на жд вокзал.

Отъезд домой из г. Сортавалы на поезде:

  • 18:25 в Санкт-Петербург № 824В «Ласточка» (прибытие в 22:39);
  • 20:52 в Москву № 160А (прибытие в 09:08 на следующий день).

Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, сообщите об этом заранее. Мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.

До новых встреч в Карелии!

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и количества человек в группе, руб:

Гостиница «Пийпун Пиха»
ГруппаДвухместное
размещение		Одноместное
размещение		Доп. место
5 человек41 50052 30033 900
4 человека46 40057 20038 700
3 человека53 60064 40045 900
2 человека61 90072 60054 200

Скидки (скидки предоставляются по предъявлении свидетельства о рождении или паспорта гражданина РФ):

  • школьник — 800 руб.;
  • студент/пенсионер — 500 руб.

Расчет тура сделан от 2 до 5 человек. По запросу рассчитаем тур на любое количество человек.

По вариантам размещения учтем индивидуальные пожелания. В туре посчитан вариант гостиницы для примера.

В программу можно внести изменения в зависимости от пожеланий (продолжительность, объекты, размещение, питание).

Данный тур актуален в течение всего года. На период высокого сезона (летний период, новогодние праздники) стоимость будет дороже в связи с сезонным повышением цен.

Территория Приладожья (Сортавальский район Карелии) пользуется большим туристическим спросом. Поэтому раннее бронирование приветствуется, чтобы обеспечить нужное размещение и услуги.

Варианты проживания

Гостиница «Пийпун Пиха» 3

2 ночи

«Пийпун Пиха» 3* — одна из лучших гостиниц в городе Сортавала. Вам будет уютно и комфортно.

Имеет собственную ухоженную территорию на берегу залива Ладожского озера.

В гостинице есть финская сауна, охраняемая автостоянка.

Завтраки в формате шведский стол в ресторане с видом на Ладогу.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в Сортавале)
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда)
  • Обзорная экскурсия по г. Сортавале
  • Входная плата на гору Паасо
  • Экскурсия в горный парк Рускеала
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Сортавалы и обратно
  • Экскурсии за доп. плату: Экскурсия на катере по Ладожским шхерам (по погодным условиям, после 01.11.2025 на аэроглиссерах):взрослый - 2500 руб. /чел., ребенок с 3 до 9 лет включительно - 1250 руб. /чел. дети в возрасте до 3 лет - бесплатно
  • Взрослый - 2500 руб. /чел
  • Ребенок с 3 до 9 лет включительно - 1250 руб. /чел
  • Дети в возрасте до 3 лет - бесплатно
  • Прогулка по экотропе с навесными мостиками на Рускеальских водопадах: взрослый - 500 руб. /чел. дети, пенсионеры, студенты - 400 руб. /чел
  • Взрослый - 500 руб. /чел
  • Дети, пенсионеры, студенты - 400 руб. /чел
  • Дополнительные услуги в горном парке Рускеала (приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка, заранее не бронируются)
  • Поездка на ретропоезде «Рускеальский экспресс» (билеты приобретаются заранее на сайте РЖД)
  • Питание, не включенное в стоимость тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что такое аэроглиссеры?

Аэроглиссеры — судно премиум-класса для быстрой, комфортной и безопасной езды по воде и льду.

Внутри аэроглиссера салон сравним с салоном хорошего внедорожника, что означает повышенное внимание к отделке кресел, шумоизоляции, климат-контролю. В кабине двойная шумоизоляция, которая дополнительно поглощает и смягчает звук двигателя!

Аэроглиссеры обладают повышенной проходимостью, с лёгкостью преодолевают ледяные торосы, заснеженные бугры, а также способны передвигаться по воде.

Максимальная скорость — до 200 км/ч.

Есть ли возрастные ограничения?

Минимальный возраст участников не ограничен.

Возможны ли изменения в программе тура?

Водные прогулки по Ладожскому озеру осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

В связи с экономической ситуацией в стране фирма оставляет за собой право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании!

В программе тура указано расписание поездов, актуальное на дату публикации тура. Просим проверять информацию о действующем расписании на сайте РЖД.

Что ещё важно знать перед отправлением в тур?

По запросу возможно рассчитать тур на любое количество человек.

По вариантам размещения учтем индивидуальные пожелания. В туре посчитан вариант гостиницы для примера.

Данный тур актуален в течение всего года. На период высокого сезона (летний период, новогодние праздники) стоимость будет дороже в связи с сезонным повышением цен.

В программу можно внести изменения в зависимости от пожеланий (продолжительность, объекты, размещение, питание).

Территория Приладожья (Сортавальский район Карелии) пользуется большим туристическим спросом. Поэтому раннее бронирование приветствуется, чтобы обеспечить нужное размещение и услуги.

Есть ли скидки на тур?

Скидки (скидки предоставляются по предъявлении свидетельства о рождении или паспорта гражданина РФ):

  • школьник — 800 руб.;
  • студент/пенсионер — 500 руб.
Что нужно знать про ретропоезд «Рускеальский экспресс»?

Ретропоезд «Рускеальский экспресс» курсирует ежедневно между горным парком «Рускеала» и городом Сортавала. В пути около 1 часа.

Путь пролегает по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.

Поезд ходит на паровозной тяге.

Интерьеры поезда и форма проводников стилизованы под эпоху времен Николая II. Есть вагоны с разным уровнем комфорта: сидячие купе, места в вагоне-ресторане, также есть «Царское купе», которое выкупается полностью на 4 человека.

Билеты на этот поезд продаются на сайте РЖД.

Спрос на этот поезд в период высокого сезона огромный! Продажа билетов начинается за 90 суток.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

