3 день

Горный парк «Рускеала»

Освобождение номеров по расчетному часу (до 12:00).

Выезд с гидом на экскурсию «Рускеальские водопады» — горный парк «Рускеала».

По желанию (за дополнительную плату) по пути в Рускеалу экскурсия в питомник сибирских хаски (25 км от Сортавалы).

Вас познакомят с историей возникновения породы сибирский хаски, ездовым спортом и бытом народов севера. Сейчас в питомнике живет 40 собак. Это сибирские хаски и ездовые метисы, все они работают в упряжке. Вы сможете пообщаться и сфотографироваться с собачками!

Кроме собак в питомнике живет северный олень, лисы, еноты, свинки, ворон, сова, белочки и кролики!

Катание на собачьей упряжке (когда есть снежный покров).

По пути в горный парк мы сделаем остановку в живописном местечке у Рускеальских водопадов.

Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату взрослый – ~ 500 руб. /чел., дети, пенсионеры, студенты – ~ 400 руб. /чел.).

Экскурсия по горному парку «Рускеала» в составе группы (30 км от Сортавалы).

Индивидуальные экскурсии проводятся при наличии технической возможности с доплатой.

На протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

Дополнительные услуги (приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного

парка. Заранее не бронируются):

троллей над Мраморным озером (zip-line);

тарзанка;

посещение историко-культурного центра;

конная прогулка по территории горного парка.

На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.

Из горного парка рекомендуем поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала — Сортавала».

Это интересное путешествие проходит в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть также вагон-ресторан.

Билеты на поезд приобретаются заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Возвращение в Сортавалу. Трансфер на жд вокзал.

Отъезд домой из г. Сортавалы на поезде:

18:25 в Санкт-Петербург № 824В «Ласточка» (прибытие в 22:39);

20:52 в Москву № 160А (прибытие в 09:08 на следующий день).

Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, сообщите об этом заранее. Мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.

До новых встреч в Карелии!

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160