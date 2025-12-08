Если вы хотите
Программа тура по дням
Прибытие в Сортавалу. Обзорная экскурсия по городу. Гора Паасо
Встречаем гостей на ж/д вокзале Сортавалы по прибытии поезда.
~ 08:22 из Москвы поезд № 160В.
~ 10:28 из Санкт-Петербурга поезд «Ласточка» № 821В.
Гид встречает на ж/д вокзале.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Сортавале. Уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы. Красивая архитектура, живописные окрестности, благоприятный климат.
Необычный архитектурный облик города был сформирован под влиянием трех государств: Швеции, Финляндии и России, к которым в разное время относилась его территория.
Подъем на гору Паасо. Это место древнего городища.
С горы открываются потрясающие виды на окрестности, вековой лес, извилистую автомобильную трассу и живописное озеро, по которому проезжает знаменитый ретропоезд «Рускеальский экспресс».
Обед.
Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы.
В свободное время Вы можете посетить выставочный зал Кронида Гоголева – народного художника России. Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире. Основные темы в творчестве посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.
Посещение исторического парка «Бастион». Дополнительная экскурсия (по желанию)
Завтрак.
Посещение исторического парка «Бастион» (г. Сортавала).
На территории парка вы посетите музеи и интерактивные площадки:
- Музей живой истории эпохи викингов «Svartbjarnarborg» («Mustankarhunlinna» — «Крепость черного медведя»).
- Музей живой истории «Четыре фронта», который посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века.
- Выставка деревянных скульптур «Тайная жизнь насекомых».
- Эко-площадка «Каменный век» — природное пространство с петроглифами на камнях.
В стоимость посещения включена дегустация медовухи в «Крепости черного медведя» и
тематические экскурсии в музеях!
Отдельно оплачиваются: мастер-классы в кузнице, гончарной и ткацкой мастерских, стрельба в тире из разных видов оружия (лук, арбалет, метательные копья и топоры).
Обед.
Возвращение в гостиницу.
За доп. плату (по желанию) экскурсия на катере по Ладожским шхерам (по погодным условиям). После 01.11.2025 прогулки проводятся на аэроглиссерах.
За Ладожскими шхерами давно закрепилась слава одного из живописнейших уголков на Северо-Западе. В ходе прогулки вы окунётесь в мир красивой природы и скалистых островов, прочувствуете атмосферу Карелии, насладитесь суровыми, но необыкновенно чарующими видами.
Помимо водной части, Вас ждёт остановка на острове Хонкасало с подъёмом на самую высокую точку – «крышу» Ладоги. У вас будет свободное время всё рассмотреть, запомнить, сфотографировать.
Вместимость одного катера: 6-10 человек. Продолжительность – 2 часа. Стоимость в составе группы: взрослый – 2 500 руб. /чел., ребенок с 3 до 9 лет включительно – 1 250 руб. /чел. Дети в возрасте до 3 бесплатно.
Возможен заказ индивидуальных прогулок.
Дополнительно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» – 350 руб. /чел. Оплатить посещение возможно по QR-коду при посадке на судно или самостоятельно на официальном сайте. Есть льготные категории граждан, которые освобождены от оплаты.
Горный парк «Рускеала»
Освобождение номеров по расчетному часу (до 12:00).
Выезд с гидом на экскурсию «Рускеальские водопады» — горный парк «Рускеала».
По желанию (за дополнительную плату) по пути в Рускеалу экскурсия в питомник сибирских хаски (25 км от Сортавалы).
Вас познакомят с историей возникновения породы сибирский хаски, ездовым спортом и бытом народов севера. Сейчас в питомнике живет 40 собак. Это сибирские хаски и ездовые метисы, все они работают в упряжке. Вы сможете пообщаться и сфотографироваться с собачками!
Кроме собак в питомнике живет северный олень, лисы, еноты, свинки, ворон, сова, белочки и кролики!
Катание на собачьей упряжке (когда есть снежный покров).
По пути в горный парк мы сделаем остановку в живописном местечке у Рускеальских водопадов.
Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».
Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату взрослый – ~ 500 руб. /чел., дети, пенсионеры, студенты – ~ 400 руб. /чел.).
Экскурсия по горному парку «Рускеала» в составе группы (30 км от Сортавалы).
Индивидуальные экскурсии проводятся при наличии технической возможности с доплатой.
На протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.
Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на вас неизгладимое впечатление.
Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
- троллей над Мраморным озером (zip-line);
- тарзанка;
- посещение историко-культурного центра;
- конная прогулка по территории горного парка.
На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.
Из горного парка рекомендуем поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала — Сортавала».
Это интересное путешествие проходит в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть также вагон-ресторан.
Билеты на поезд приобретаются заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).
Возвращение в Сортавалу. Трансфер на жд вокзал.
Отъезд домой из г. Сортавалы на поезде:
- 18:25 в Санкт-Петербург № 824В «Ласточка» (прибытие в 22:39);
- 20:52 в Москву № 160А (прибытие в 09:08 на следующий день).
Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, сообщите об этом заранее. Мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
До новых встреч в Карелии!
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и количества человек в группе, руб:
|Гостиница «Пийпун Пиха»
|Группа
|Двухместное
размещение
|Одноместное
размещение
|Доп. место
|5 человек
|41 500
|52 300
|33 900
|4 человека
|46 400
|57 200
|38 700
|3 человека
|53 600
|64 400
|45 900
|2 человека
|61 900
|72 600
|54 200
Скидки (скидки предоставляются по предъявлении свидетельства о рождении или паспорта гражданина РФ):
- школьник — 800 руб.;
- студент/пенсионер — 500 руб.
Расчет тура сделан от 2 до 5 человек. По запросу рассчитаем тур на любое количество человек.
По вариантам размещения учтем индивидуальные пожелания. В туре посчитан вариант гостиницы для примера.
В программу можно внести изменения в зависимости от пожеланий (продолжительность, объекты, размещение, питание).
Данный тур актуален в течение всего года. На период высокого сезона (летний период, новогодние праздники) стоимость будет дороже в связи с сезонным повышением цен.
Территория Приладожья (Сортавальский район Карелии) пользуется большим туристическим спросом. Поэтому раннее бронирование приветствуется, чтобы обеспечить нужное размещение и услуги.
Варианты проживания
Гостиница «Пийпун Пиха» 3
«Пийпун Пиха» 3* — одна из лучших гостиниц в городе Сортавала. Вам будет уютно и комфортно.
Имеет собственную ухоженную территорию на берегу залива Ладожского озера.
В гостинице есть финская сауна, охраняемая автостоянка.
Завтраки в формате шведский стол в ресторане с видом на Ладогу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в Сортавале)
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда)
- Обзорная экскурсия по г. Сортавале
- Входная плата на гору Паасо
- Экскурсия в горный парк Рускеала
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида и сопровождающего
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Сортавалы и обратно
- Экскурсии за доп. плату: Экскурсия на катере по Ладожским шхерам (по погодным условиям, после 01.11.2025 на аэроглиссерах):взрослый - 2500 руб. /чел., ребенок с 3 до 9 лет включительно - 1250 руб. /чел. дети в возрасте до 3 лет - бесплатно
- Экскурсия на катере по Ладожским шхерам (по погодным условиям, после 01.11.2025 на аэроглиссерах):взрослый - 2500 руб. /чел., ребенок с 3 до 9 лет включительно - 1250 руб. /чел. дети в возрасте до 3 лет - бесплатно
- Взрослый - 2500 руб. /чел
- Ребенок с 3 до 9 лет включительно - 1250 руб. /чел
- Дети в возрасте до 3 лет - бесплатно
- Прогулка по экотропе с навесными мостиками на Рускеальских водопадах: взрослый - 500 руб. /чел. дети, пенсионеры, студенты - 400 руб. /чел
- Взрослый - 500 руб. /чел
- Дети, пенсионеры, студенты - 400 руб. /чел
- Дополнительные услуги в горном парке Рускеала (приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка, заранее не бронируются)
- Поездка на ретропоезде «Рускеальский экспресс» (билеты приобретаются заранее на сайте РЖД)
- Питание, не включенное в стоимость тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Что такое аэроглиссеры?
Аэроглиссеры — судно премиум-класса для быстрой, комфортной и безопасной езды по воде и льду.
Внутри аэроглиссера салон сравним с салоном хорошего внедорожника, что означает повышенное внимание к отделке кресел, шумоизоляции, климат-контролю. В кабине двойная шумоизоляция, которая дополнительно поглощает и смягчает звук двигателя!
Аэроглиссеры обладают повышенной проходимостью, с лёгкостью преодолевают ледяные торосы, заснеженные бугры, а также способны передвигаться по воде.
Максимальная скорость — до 200 км/ч.
Есть ли возрастные ограничения?
Минимальный возраст участников не ограничен.
Возможны ли изменения в программе тура?
Водные прогулки по Ладожскому озеру осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
В связи с экономической ситуацией в стране фирма оставляет за собой право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании!
В программе тура указано расписание поездов, актуальное на дату публикации тура. Просим проверять информацию о действующем расписании на сайте РЖД.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
По запросу возможно рассчитать тур на любое количество человек.
По вариантам размещения учтем индивидуальные пожелания. В туре посчитан вариант гостиницы для примера.
Данный тур актуален в течение всего года. На период высокого сезона (летний период, новогодние праздники) стоимость будет дороже в связи с сезонным повышением цен.
В программу можно внести изменения в зависимости от пожеланий (продолжительность, объекты, размещение, питание).
Территория Приладожья (Сортавальский район Карелии) пользуется большим туристическим спросом. Поэтому раннее бронирование приветствуется, чтобы обеспечить нужное размещение и услуги.
Есть ли скидки на тур?
Скидки (скидки предоставляются по предъявлении свидетельства о рождении или паспорта гражданина РФ):
- школьник — 800 руб.;
- студент/пенсионер — 500 руб.
Что нужно знать про ретропоезд «Рускеальский экспресс»?
Ретропоезд «Рускеальский экспресс» курсирует ежедневно между горным парком «Рускеала» и городом Сортавала. В пути около 1 часа.
Путь пролегает по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.
Поезд ходит на паровозной тяге.
Интерьеры поезда и форма проводников стилизованы под эпоху времен Николая II. Есть вагоны с разным уровнем комфорта: сидячие купе, места в вагоне-ресторане, также есть «Царское купе», которое выкупается полностью на 4 человека.
Билеты на этот поезд продаются на сайте РЖД.
Спрос на этот поезд в период высокого сезона огромный! Продажа билетов начинается за 90 суток.