Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Узнайте край тысячи озер за три очень насыщенных дня. Карелия прекрасна в любое время года, и вы можете убедиться в этом самостоятельно. Неважно, знакомитесь вы с Карелией или собираетесь посетить ее снова, в этом туре каждый найдет для себя что-то новое.

Топ-10 главных достопримечательностей раскроет вам, почему природа этих мест так манит туристов и множество людей едут изучать культуру и историю этого края. Маршрут составлен так, чтобы было интересно и детям и взрослым, а главное вы узнаете, зачем в Карелию возвращаются снова и снова.