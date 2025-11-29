Описание тура
Узнайте край тысячи озер за три очень насыщенных дня. Карелия прекрасна в любое время года, и вы можете убедиться в этом самостоятельно. Неважно, знакомитесь вы с Карелией или собираетесь посетить ее снова, в этом туре каждый найдет для себя что-то новое.
Топ-10 главных достопримечательностей раскроет вам, почему природа этих мест так манит туристов и множество людей едут изучать культуру и историю этого края. Маршрут составлен так, чтобы было интересно и детям и взрослым, а главное вы узнаете, зачем в Карелию возвращаются снова и снова.
Программа тура по дням
Встреча. Горы и часовни
- 8:20 встреча на ж/д вокзале в г. Сортавала
- Завтрак (кафе)
- Гора и городище Паасо
- Приладожье (форелевое хозяйство)
- Северная Фиваида (комплекс деревянных часовен и церквушек на берегу Ладоги)
- музей В гостях у мастера
- обед в кафе
- Пороги на реке Янисйоки в поселке Ляскеля — шумные и полноводные круглый год
- 18:00 переезд в Усадьбу, размещение (баня по желанию)
- Ужин в усадьбе
Отдых, Релакс, Активный Отдых
- Завтрак (дом. кухня)
- водопады Койриноя (Земляничный и Мельничный)
- часовня Митрофана Воронежского на скалистом Ладожском берегу
- прогулки по Ладожским шхерам на аэролодке или по лесным дорогам на квадроциклах (дополнительная опция, оплачивается отдельно)
-обед (дом. кухня/доставка из кафе)
- Свободное время (лыжные прогулки, зимняя рыбалка, местные достопримечательности и т. д.)
- Баня (по заказу, дополнительная опция, оплачивается отдельно))
- Ужин (дом. кухня)
Водопады - Рускеала Сортавала
- завтрак (дом. кухня)
- отъезд из усадьбы
-водопады Ахвенкоски
- горный парк Рускеала
- обед в кафе
- Сортавала музей Кронида Гоголева / минерал центр/ прогулка по историческому центру
- ужин (кафе в Сортавала) - поезд 18:30/20:30
Возможен выезд из Рускеала на Рускеальском экспрессе (билеты бронировать заранее)
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по всему маршруту в сопровождении гида
- Входные билеты на все объекты осмотра
- Проживание
- Завтраки 2 и 3 дня. Ужины 1 и 2 дня
Что не входит в цену
- Проезд к месту начала тура
- Оплата дополнительных услуг на объектах осмотра
- Питание в кафе
О чём нужно знать до поездки
Тур не требует особой подготовки. Учитывайте погодные условия, собираясь в поездку.
Пожелания к путешественнику
Путешествие с домашними животными не приветствуется.