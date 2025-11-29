Мои заказы

Тур, который сочетает в себе все красоты Карелии. Вас ждет атмосфера зимней сказки
Зимние выходные в КарелииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Описание тура

Узнайте край тысячи озер за три очень насыщенных дня. Карелия прекрасна в любое время года, и вы можете убедиться в этом самостоятельно. Неважно, знакомитесь вы с Карелией или собираетесь посетить ее снова, в этом туре каждый найдет для себя что-то новое.

Топ-10 главных достопримечательностей раскроет вам, почему природа этих мест так манит туристов и множество людей едут изучать культуру и историю этого края. Маршрут составлен так, чтобы было интересно и детям и взрослым, а главное вы узнаете, зачем в Карелию возвращаются снова и снова.

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Горы и часовни

- 8:20 встреча на ж/д вокзале в г. Сортавала

- Завтрак (кафе)

- Гора и городище Паасо

- Приладожье (форелевое хозяйство)

- Северная Фиваида (комплекс деревянных часовен и церквушек на берегу Ладоги)

- музей В гостях у мастера

- обед в кафе

- Пороги на реке Янисйоки в поселке Ляскеля — шумные и полноводные круглый год

- 18:00 переезд в Усадьбу, размещение (баня по желанию)

- Ужин в усадьбе

2 день

Отдых, Релакс, Активный Отдых

- Завтрак (дом. кухня)

- водопады Койриноя (Земляничный и Мельничный)

- часовня Митрофана Воронежского на скалистом Ладожском берегу

- прогулки по Ладожским шхерам на аэролодке или по лесным дорогам на квадроциклах (дополнительная опция, оплачивается отдельно)

-обед (дом. кухня/доставка из кафе)

- Свободное время (лыжные прогулки, зимняя рыбалка, местные достопримечательности и т. д.)
- Баня (по заказу, дополнительная опция, оплачивается отдельно))

- Ужин (дом. кухня)

3 день

Водопады - Рускеала Сортавала

- завтрак (дом. кухня)

- отъезд из усадьбы

-водопады Ахвенкоски

- горный парк Рускеала

- обед в кафе

- Сортавала музей Кронида Гоголева / минерал центр/ прогулка по историческому центру

- ужин (кафе в Сортавала) - поезд 18:30/20:30

Возможен выезд из Рускеала на Рускеальском экспрессе (билеты бронировать заранее)

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по всему маршруту в сопровождении гида
  • Входные билеты на все объекты осмотра
  • Проживание
  • Завтраки 2 и 3 дня. Ужины 1 и 2 дня
Что не входит в цену
  • Проезд к месту начала тура
  • Оплата дополнительных услуг на объектах осмотра
  • Питание в кафе
О чём нужно знать до поездки

Тур не требует особой подготовки. Учитывайте погодные условия, собираясь в поездку.

Пожелания к путешественнику

Путешествие с домашними животными не приветствуется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анна
Анна — Тревел-эксперт
Всю свою сознательную жизнь мы с мужем посвятили Карельскому лесу. Муж работал лесничим, а я инженером по охране и защите леса. Именно поэтому мы знаем о лесах Карелии все, или
читать дальше

почти все. С 2020г работаем в сфере гостеприимства. У нас несколько гостевых домов на берегу реки, в том самом месте, где она впадает в крупнейшее озеро Европы Ладогу. И большой дом, окруженный хвойным лесом. Муж любит рыбалку и с удовольствием делится своим опытом, рыбными местами и снастями))) Я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод и фанат Приладожья! Наш край богат памятниками природы. Именно здесь можно прикоснуться к лаве застывшего вулкана, погреться внутри остановившегося ледника, прокатиться над самым высоким равнинным водопадом Европы… И конечно же мы посетим знаковые места, без которых нельзя представить Карелию: святой остров Валаам, Кижи, горный парк Рускеала и многое другое.

