Город с 1000-летней историей

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Город с 1000-летней историей
Город с 1000-летней историей
Город с 1000-летней историей
Город с 1000-летней историей

Что вас ожидает 🤩

  • Соборная площадь
  • Водонапорная башня
  • Набережная Достоевского
  • Церковь Георгия Победоносца
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Важная информация: посещение музеев и кафе возможно только при наличие QR кода.

Приглашаем вас познакомиться с городом-курортом, популярным среди русской аристократии 19 века. Старую Руссу называют городом соли и городом Достоевского. Здесь удивительный, насыщенный минеральными солями воздух, древние храмы и уютные улочки.

Во время прогулки по Старой Руссе с гидом вы посетите историческую часть города с памятниками русской архитектуры, знаковыми достопримечательностями и уникальными местами. Вас ждет знакомство с одним из древнейших городов Руси и его историей.

Программа

  • Соборная (Торговая) площадь с торговыми рядами Гостиного двора, где в старину проводились ярмарки;

  • Водонапорная башня начала 20 века в стиле «модерн», благодаря которой город получил водопровод;

  • Воскресенский собор 17 века, возведенный по проекту известного русского архитектора Василия Стасова, который считается «визитной карточкой» города;

  • Набережная Достоевского вдоль реки Перерытицы и любимое место неспешных прогулок Фёдора Михайловича;

  • Церковь Георгия Победоносца 15 века – единственный храм Старой Руссы, где службы не прекращаются более 600 лет. Сам Ф. М. Достоевский был в числе его прихожан, а особую самобытность придает храму деревянный интерьер;

  • Чудотворная икона Старорусской Божией Матери (список) – самая большая в мире выносная икона и главная святыня Старой Руссы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 15:00

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