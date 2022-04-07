Важная информация: посещение музеев и кафе возможно только при наличие QR кода.

Приглашаем вас познакомиться с городом-курортом, популярным среди русской аристократии 19 века. Старую Руссу называют городом соли и городом Достоевского. Здесь удивительный, насыщенный минеральными солями воздух, древние храмы и уютные улочки.

Во время прогулки по Старой Руссе с гидом вы посетите историческую часть города с памятниками русской архитектуры, знаковыми достопримечательностями и уникальными местами. Вас ждет знакомство с одним из древнейших городов Руси и его историей.