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Приглашаем вас познакомиться с городом-курортом, популярным среди русской аристократии 19 века. Старую Руссу называют городом соли и городом Достоевского. Здесь удивительный, насыщенный минеральными солями воздух, древние храмы и уютные улочки.
Во время прогулки по Старой Руссе с гидом вы посетите историческую часть города с памятниками русской архитектуры, знаковыми достопримечательностями и уникальными местами. Вас ждет знакомство с одним из древнейших городов Руси и его историей.
Водонапорная башня начала 20 века в стиле «модерн», благодаря которой город получил водопровод;
Воскресенский собор 17 века, возведенный по проекту известного русского архитектора Василия Стасова, который считается «визитной карточкой» города;
Набережная Достоевского вдоль реки Перерытицы и любимое место неспешных прогулок Фёдора Михайловича;
Церковь Георгия Победоносца 15 века – единственный храм Старой Руссы, где службы не прекращаются более 600 лет. Сам Ф. М. Достоевский был в числе его прихожан, а особую самобытность придает храму деревянный интерьер;
Чудотворная икона Старорусской Божией Матери (список) – самая большая в мире выносная икона и главная святыня Старой Руссы.