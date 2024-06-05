1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Знакомьтесь, Старая Русса: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, узнайте легенды и насладитесь архитектурой древних храмов
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
«Первым делом вас ждет знакомство со «Старорусскими минеральными водами»»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Старая Русса на вашем автомобиле: достопримечательности и музеи
Путешествие по Старой Руссе на вашем авто: история города, Дом-музей Достоевского, Музей Северо-Западного фронта. Узнайте больше за короткое время
Начало: По договоренности
«А также познакомитесь со старорусским периодом в жизни Достоевского и прикоснетесь к военному прошлому города»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 540₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Прогуляйтесь по старинным улочкам Старой Руссы, посетите знаменитый Дом-музей Ф.М. Достоевского и насладитесь архитектурными памятниками города
Начало: По согласованию с гидом
«Посетим одну из главных достопримечательностей города, дом-музей Достоевского»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Спектакль-променад «Братья Карамазовы» в Старой Руссе
Погрузитесь в атмосферу романа «Братья Карамазовы» Достоевского. Уникальная экскурсия с использованием стереонаушников и живыми декорациями города
«Это финальное, и в какой-то степени, главное произведение Достоевского было полностью написано в Старой Руссе»
Расписание: Суббота в null
1 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Великий Новгород из Старой Руссы
Отправляйтесь в автобусную экскурсию в Великий Новгород. Профессиональный гид расскажет о Новгородском Кремле, Ярославовом дворище и Софийской церкви
Расписание: Суббота в 12:00
1 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
- PPAVEL4 июня 2024Всё понравилось, маршрут составлен хорошо. Единственное - было жарко на улице)) но это не вина экскурсовода. Была небольшая заминка с обедом, но всё быстро разрешилось.
- ССергей24 мая 2024Отличная прогулка по Старой Руссе в компании с Ольгой. Ольга, спасибо вам!
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия выше всяких похвал. Экскурсовод Людмила- профессионал. Все очень понравилось. Спасибо!
- ВВера13 мая 2024Превосходная экскурсия! Гид Татьяна провела нас по тихим улочкам Старой Руссы, с любовью рассказывая про самобытную, интереснейшую историю этого древнего города. Спасибо огромное!!!. Мы обязательно вернемся в Ваш великолепный город.
- ДДмитрий23 апреля 2024Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план для самостоятельного, более углубленного посещения всех заинтересовавших мест. Гид профессионал и хороший рассказчик.
- ООльга27 февраля 2024Итак, отзыв. Поехали на экскурсию по Старой Руссе. У нас экскурсоводом была Людмила. Очень хорошее знание своего города и наша
- РРузакова18 мая 2023Спасибо огромное за экскурсию) Нам очень понравилось в Старой Руссе, обязательно вернемся еще!
- ААндрей13 мая 2023Интересная прогулка, увлекательный рассказ про город-курорт. Очень понравился Храм Георгия-победоносца. Дом-музей Достоевского выглядит достойно, интерьеры и рассказ о писателе и его семье весьма на уровне.
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Старой Руссе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Старой Руссе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в июне 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Обзорные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 000 до 6 540. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Изучение достопримечательностей города Старой Руссы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Старой Руссе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024