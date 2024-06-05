Обзорные и познавательные экскурсии Старой Руссы

Найдено 6 экскурсий в категории «Обзорные» в Старой Руссе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Старая Русса
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
22 отзыва
Знакомьтесь, Старая Русса: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, узнайте легенды и насладитесь архитектурой древних храмов
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
1 000 за человека
День в Старой Руссе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
38 отзывов
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
«Первым делом вас ждет знакомство со «Старорусскими минеральными водами»»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 300 за человека
Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Старая Русса на вашем автомобиле: достопримечательности и музеи
Путешествие по Старой Руссе на вашем авто: история города, Дом-музей Достоевского, Музей Северо-Западного фронта. Узнайте больше за короткое время
Начало: По договоренности
«А также познакомитесь со старорусским периодом в жизни Достоевского и прикоснетесь к военному прошлому города»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 540 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Прогуляйтесь по старинным улочкам Старой Руссы, посетите знаменитый Дом-музей Ф.М. Достоевского и насладитесь архитектурными памятниками города
Начало: По согласованию с гидом
«Посетим одну из главных достопримечательностей города, дом-музей Достоевского»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 200 за всё до 5 чел.
Спектакль-променад «Братья Карамазовы»
Групповая
2.5 часа
Спектакль-променад «Братья Карамазовы» в Старой Руссе
Погрузитесь в атмосферу романа «Братья Карамазовы» Достоевского. Уникальная экскурсия с использованием стереонаушников и живыми декорациями города
«Это финальное, и в какой-то степени, главное произведение Достоевского было полностью написано в Старой Руссе»
Расписание: Суббота в null
1 500 за человека
Господин Великий Новгород
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Великий Новгород из Старой Руссы
Отправляйтесь в автобусную экскурсию в Великий Новгород. Профессиональный гид расскажет о Новгородском Кремле, Ярославовом дворище и Софийской церкви
Расписание: Суббота в 12:00
1 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    День в Старой Руссе
    Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
  • P
    PAVEL
    4 июня 2024
    День в Старой Руссе
    Всё понравилось, маршрут составлен хорошо. Единственное - было жарко на улице)) но это не вина экскурсовода. Была небольшая заминка с обедом, но всё быстро разрешилось.
  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    День в Старой Руссе
    Отличная прогулка по Старой Руссе в компании с Ольгой. Ольга, спасибо вам!
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Экскурсия выше всяких похвал. Экскурсовод Людмила- профессионал. Все очень понравилось. Спасибо!
  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Превосходная экскурсия! Гид Татьяна провела нас по тихим улочкам Старой Руссы, с любовью рассказывая про самобытную, интереснейшую историю этого древнего города. Спасибо огромное!!!. Мы обязательно вернемся в Ваш великолепный город.
  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план для самостоятельного, более углубленного посещения всех заинтересовавших мест. Гид профессионал и хороший рассказчик.
    Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план
  • О
    Ольга
    27 февраля 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Итак, отзыв. Поехали на экскурсию по Старой Руссе. У нас экскурсоводом была Людмила. Очень хорошее знание своего города и наша
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    группа из четырех человек оценили грамотную речь, доброжелательность. Сама экскурсия на 5+++++. Теперь по организации: Мы сидели на местах 15, 16, 17, 18. Это в самом конце микроавтобуса. Места, где ничего не видно в окно от слова совсем. Про словах "посмотрите направо, посмотрите налево" мы поворачивали головы и снова видели тех, кто сидели на местах 15, 16, 17, 18, то бишь сами себя. Выручало то, что время от времени выходили из автобуса и прогуливались по городу. Сколько лет пользовались экскурсионными программами, в том числе и автобусными, в такой ситуации оказались впервые. Опять подчеркну, что это именно экскурсионная перевозка, а не пассажирская. Для тех, кто приехал в первый раз познакомиться с вашим городом, эти места крайне неудобны. Кто-то фотографировал в окно местные красоты, мы это сделать не могли. Предложение: или поменяйте автобус, чтобы все пассажиры могли любоваться городом или просто не продавайте билеты на эти места. С уважением, Ольга.

  • Р
    Рузакова
    18 мая 2023
    Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
    Спасибо огромное за экскурсию) Нам очень понравилось в Старой Руссе, обязательно вернемся еще!
  • А
    Андрей
    13 мая 2023
    Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
    Интересная прогулка, увлекательный рассказ про город-курорт. Очень понравился Храм Георгия-победоносца. Дом-музей Достоевского выглядит достойно, интерьеры и рассказ о писателе и его семье весьма на уровне.

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Обзорные»

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  5. Самое главное
  6. Воскресенский собор
  7. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в июне 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Обзорные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 000 до 6 540. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Изучение достопримечательностей города Старой Руссы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Старой Руссе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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