Один день в Старой Руссе

Автобусная и пешеходная

Индивидуальная
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Один день в Старой Руссе
Один день в Старой Руссе
Один день в Старой Руссе
Один день в Старой Руссе

Что вас ожидает 🤩

  • Муравьёвский фонтан
  • Усадьба средневекового рушанина
  • Соборную площадь
  • Воскресенский собор
  • Церковь Георгия Победоносца
  • Набережная Достоевского
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часов до наступления даты экскурсии.

Старая Русса с 19 века славилась своими лечебными грязями и минеральными воздухом, считаясь известным курортом русской аристократии. С этим городом также связаны имя и творчество великого русского писателя Ф. М. Достоевского.

Важная информация: посещение музеев и кафе возможно только при наличие QR кода.

Программа

Экскурсия «Старорусские минеральные воды»

В сопровождении местного краеведа вы познакомитесь со старейшим в центральной России бальнеологическим курортом. Вас ждёт реликтовый парк, минеральные источники и Муравьёвский фонтан – крупнейший в Европе столб минеральной воды, выбрасывающий на поверхность около 70 литров в секунду.

Желающие смогут попробовать старорусскую минеральную воду во время посещения Питьевой галереи.

Экскурсия по музею «Усадьба средневекового рушанина»

Оказавшись в этом уникальном музее-реконструкции, вы сможете окунуться в быт рушан и ощутить атмосферу древнерусского города. Здесь вы увидите хоромы с сенями и повалушей, деревянную мостовую, баню по-чёрному, градирню и настоящую действующую варницу, где из воды минеральных источников выпаривают соль, будто в Средневековье.

Обзорная экскурсия по Старой Руссе

В рамках экскурсии вы посмотрите историческую часть и самые красивые уголки города, познакомитесь со старинной русской архитектурой.

1 час – Самостоятельное посещение любого из музеев старой Руссы:

  • Дома-музея Ф. М. Достоевского, где был создан роман «Братья Карамазовы». В доме можно увидеть подлинные вещи семьи Достоевских и восстановленные предметы интерьера 19 века; Важная информация: Музей закрыт на ремонт до 1 июня 2021 года.

  • Музея романа «Братья Карамазовы», где можно узнать о жизни города в 70-х годах 19 века и окружении писателя. Старая Русса и ее жители вдохновили Ф. М. Достоевского на написание романа, замысел и сюжет которого возник именно здесь;

  • Краеведческого музея, где можно посмотреть коллекцию археологических находок и много информации о жизни древних рушан;

  • Картинной галереи с работами художников, родившихся в Старой Руссе и окрестностях. В основе экспозиции – собрание прекрасных произведений Василия Семёновича Сварога;

  • Музея Северо-Западного фронта с оружием, картами, архивными документами и личными вещами бойцов – единственном в России фронтовом музее такого рода. Вы узнаете о суровых испытаниях Старой Руссы и жителей города в период Великой Отечественной войны.

Обед в кафе «Башня»

Мы остановимся на обед в центре древнего города, где находится уютное кафе с панорамным видом на городскую площадь и одну из визитных карточек города – Водонапорную башню.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед в кафе «Башня»
  • Все входные билеты по программе
  • Билет в один из музеев на выбор в свободное время
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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