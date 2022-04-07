Старая Русса с 19 века славилась своими лечебными грязями и минеральными воздухом, считаясь известным курортом русской аристократии. С этим городом также связаны имя и творчество великого русского писателя Ф. М. Достоевского.

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