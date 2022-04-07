Старая Русса с 19 века славилась своими лечебными грязями и минеральными воздухом, считаясь известным курортом русской аристократии. С этим городом также связаны имя и творчество великого русского писателя Ф. М. Достоевского.
Важная информация: посещение музеев и кафе возможно только при наличие QR кода.
Экскурсия «Старорусские минеральные воды»
В сопровождении местного краеведа вы познакомитесь со старейшим в центральной России бальнеологическим курортом. Вас ждёт реликтовый парк, минеральные источники и Муравьёвский фонтан – крупнейший в Европе столб минеральной воды, выбрасывающий на поверхность около 70 литров в секунду.
Желающие смогут попробовать старорусскую минеральную воду во время посещения Питьевой галереи.
Экскурсия по музею «Усадьба средневекового рушанина»
Оказавшись в этом уникальном музее-реконструкции, вы сможете окунуться в быт рушан и ощутить атмосферу древнерусского города. Здесь вы увидите хоромы с сенями и повалушей, деревянную мостовую, баню по-чёрному, градирню и настоящую действующую варницу, где из воды минеральных источников выпаривают соль, будто в Средневековье.
Обзорная экскурсия по Старой Руссе
В рамках экскурсии вы посмотрите историческую часть и самые красивые уголки города, познакомитесь со старинной русской архитектурой.
1 час – Самостоятельное посещение любого из музеев старой Руссы:
Дома-музея Ф. М. Достоевского, где был создан роман «Братья Карамазовы». В доме можно увидеть подлинные вещи семьи Достоевских и восстановленные предметы интерьера 19 века; Важная информация: Музей закрыт на ремонт до 1 июня 2021 года.
Музея романа «Братья Карамазовы», где можно узнать о жизни города в 70-х годах 19 века и окружении писателя. Старая Русса и ее жители вдохновили Ф. М. Достоевского на написание романа, замысел и сюжет которого возник именно здесь;
Краеведческого музея, где можно посмотреть коллекцию археологических находок и много информации о жизни древних рушан;
Картинной галереи с работами художников, родившихся в Старой Руссе и окрестностях. В основе экспозиции – собрание прекрасных произведений Василия Семёновича Сварога;
Музея Северо-Западного фронта с оружием, картами, архивными документами и личными вещами бойцов – единственном в России фронтовом музее такого рода. Вы узнаете о суровых испытаниях Старой Руссы и жителей города в период Великой Отечественной войны.
Обед в кафе «Башня»
Мы остановимся на обед в центре древнего города, где находится уютное кафе с панорамным видом на городскую площадь и одну из визитных карточек города – Водонапорную башню.