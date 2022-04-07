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Старая Русса по праву считается городом Достоевского. Здешние места так понравились семье Достоевских, что она приобрела дом на набережной реки Перерытицы. Здесь были созданы бессмертные произведения Фёдора Михайловича, а в кабинете на втором этаже – написан роман «Братья Карамазовы». Именно Старая Русса с ее жителями стала прообразом города и персонажей, изображенных в романе.

Вас ждет прогулка по местам, связанным с именем и произведениями знаменитого русского писателя.