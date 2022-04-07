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Старая Русса по праву считается городом Достоевского. Здешние места так понравились семье Достоевских, что она приобрела дом на набережной реки Перерытицы. Здесь были созданы бессмертные произведения Фёдора Михайловича, а в кабинете на втором этаже – написан роман «Братья Карамазовы». Именно Старая Русса с ее жителями стала прообразом города и персонажей, изображенных в романе.
Вас ждет прогулка по местам, связанным с именем и произведениями знаменитого русского писателя.
Улица Параскевы Пятницы (Сварога) с домом священника Румянцева. Именно в этом доме остановилась семья Достоевских в свой первый приезд в Старую Руссу, а позже были написаны главы романа «Бесы».
Памятник Ф. М. Достоевскому, созданный известным московским скульптором В. М. Клыковым к 180-летию со дня рождения знаменитого писателя.
Церковь Георгия Победоносца 15 века с самобытным деревянным интерьером – приходской храм семьи Достоевских и место крещения их младшего сына Алеши.
Чудотворная икона Старорусской Божией Матери (список), которая считается самой большой в мире выносной иконой и главной святыней Старой Руссы.
Дом-музей Ф. М. Достоевского, где писатель работал над своим последним романом «Братья Карамазовы», «Дневником писателя» и "Пушкинской речью" (без посещения).
Набережная Достоевского – прекрасное место для неторопливых прогулок вдоль реки Перерытицы, где любил бывать Фёдор Михайлович.
Дом Грушеньки, где проживала Агриппина Ивановна Меньшова, чья судьба вдохновила Достоевского на создание литературного образа Грушеньки Светловой из романа «Братья Карамазовы».
Соборная площадь (ранее Торговая). Здесь, в лавке Плотникова, расположенной на углу, любил совершать покупки сам Федор Михайлович.
Дом Беляева (№ 5) по улице Крестецкой, послуживший прообразом дома Е. И. Верховцевой в романе «Братья Карамазовы».
Набережная реки Малашки – одно из любимых мест прогулок Ф. М. Достоевского. Улица Рогачевская (сейчас Ломоносова) с дачами фон Зонна. По одной из версий, его сын стал прототипом Ф. П. Карамазова.