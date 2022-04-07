Старая Русса - город Достоевского

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Старая Русса - город Достоевского
Старая Русса - город Достоевского
Старая Русса - город Достоевского
Старая Русса - город Достоевского

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Ф. М. Достоевскому
  • Дом-музей Ф. М. Достоевского
  • Набережная Достоевского
  • Дом Грушеньки
  • Церковь Георгия Победоносца
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Важная информация: посещение музеев и кафе возможно только при наличие QR кода.

Старая Русса по праву считается городом Достоевского. Здешние места так понравились семье Достоевских, что она приобрела дом на набережной реки Перерытицы. Здесь были созданы бессмертные произведения Фёдора Михайловича, а в кабинете на втором этаже – написан роман «Братья Карамазовы». Именно Старая Русса с ее жителями стала прообразом города и персонажей, изображенных в романе.

Вас ждет прогулка по местам, связанным с именем и произведениями знаменитого русского писателя.

Программа

  • Улица Параскевы Пятницы (Сварога) с домом священника Румянцева. Именно в этом доме остановилась семья Достоевских в свой первый приезд в Старую Руссу, а позже были написаны главы романа «Бесы».

  • Памятник Ф. М. Достоевскому, созданный известным московским скульптором В. М. Клыковым к 180-летию со дня рождения знаменитого писателя.

  • Церковь Георгия Победоносца 15 века с самобытным деревянным интерьером – приходской храм семьи Достоевских и место крещения их младшего сына Алеши.

  • Чудотворная икона Старорусской Божией Матери (список), которая считается самой большой в мире выносной иконой и главной святыней Старой Руссы.

  • Дом-музей Ф. М. Достоевского, где писатель работал над своим последним романом «Братья Карамазовы», «Дневником писателя» и "Пушкинской речью" (без посещения).

  • Набережная Достоевского – прекрасное место для неторопливых прогулок вдоль реки Перерытицы, где любил бывать Фёдор Михайлович.

  • Дом Грушеньки, где проживала Агриппина Ивановна Меньшова, чья судьба вдохновила Достоевского на создание литературного образа Грушеньки Светловой из романа «Братья Карамазовы».

  • Соборная площадь (ранее Торговая). Здесь, в лавке Плотникова, расположенной на углу, любил совершать покупки сам Федор Михайлович.

  • Дом Беляева (№ 5) по улице Крестецкой, послуживший прообразом дома Е. И. Верховцевой в романе «Братья Карамазовы».

  • Набережная реки Малашки – одно из любимых мест прогулок Ф. М. Достоевского. Улица Рогачевская (сейчас Ломоносова) с дачами фон Зонна. По одной из версий, его сын стал прототипом Ф. П. Карамазова.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 15:00

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