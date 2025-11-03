Вас ждёт уникальное путешествие по Старой Руссе, вдохновившей Достоевского на создание Скотопригоньевска. Специальные 3D-наушники помогут почувствовать себя частью романа «Братья Карамазовы». Прогулка включает посещение ключевых мест, таких как Соборная площадь и Дом-музей Достоевского. Это шанс увидеть город глазами великого писателя и погрузиться в его мир. Экскурсия станет настоящим открытием для всех любителей литературы и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🎧 Погружение в мир Достоевского
- 🏛️ Посещение знаковых мест
- 📚 Атмосфера романа
- 🎭 Уникальный формат
- 🌆 Город как декорация
Что можно увидеть
- Улица Воскресенская
- Соборная площадь
- Набережная Достоевского
- Музей романа «Братья Карамазовы»
- Дом Гайдебурова
- Дом-музей Достоевского
- Писательский переулок
- Церковь св. Мины
- Церковь Георгия Победоносца
- Улица Пушкинская
- Никольская церковь
- Памятник Достоевскому
Описание экскурсии
Фёдор Михайлович, прожив здесь восемь летних сезонов, впитал в себя всю Старую Руссу, переименовал её в Скотопригоньевск и заселил новыми жителями. А в самом сердце города устроил великую мистерию, где «дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».
Достоевский пунктуально воссоздал ландшафт Старой Руссы — улочки, мостики, церквушки и саму атмосферу. Мы приглашаем вас в путешествие по городу как по страницам романа!
Наш маршрут
Организационные детали
- Прогулка проходит в наушниках, но с вами будет ведущий, который проведёт вас по маршруту
- Наушники мы выдадим вам перед началом прогулки
- Все объекты мы осматриваем снаружи
в субботу в 16:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1650 ₽
|Дети от 14 до 18 лет
|825 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 16:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василина — Организатор в Старой Руссе
Провела экскурсии для 972 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда профессиональных гидов, которая более 10 лет проводит обзорные и тематические экскурсии по Старой Руссе и окрестностям. Наша миссия — предоставление качественных услуг для гостей города. Мы всегда на связи и открыты к любым запросам и пожеланиям. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
3 ноя 2025
Получили большое удовольствие от программы.
Освежили в памяти великое произведение. прогулялись по городу, узнали много неизвестных фактов о написании романа.
Иногда хотелось большего (ну, например, подключения большего числа аниматоров - когда подходили к зданиям (где расположены музеи). Хотелось наблюдать что-то за окнами.
Понятно, что тогда расходы на программу увеличатся.
Но, возможно, что-то такое организаторы в будущем придумают.
Спасибо большое за полученное удовольствие!
Маргарита
24 авг 2025
Спасибо большое, организаторам за спектакль 🔥🔥🔥
Очень интересно было проделать путь по Старой Руссе вместе с героями романа Достоевского. Увидеть дома, места, где происходили события. Актёры театра точно играли роли своих персонажей ❤️🔥 Отдельное, спасибо, нашему гиду❤️❤️❤️, который играл роли того или иного героя в ходе спектакля.
Спасибо!!!
Э
Эльмира
31 июл 2025
Это необычная и очень впечатляющая экскурсия. Актёры театра записали радиоспектакль, используя текст Достоевского, и построили историю так, чтобы действие вело по местам романа "Братья Карамазовы". Нам, участникам экскурсии, выдали наушники,
Анастасия
15 июн 2025
В иммерсивном спектакле-променаде все очень логично и продумано. На одном дыхании можно пережить весь роман и побывать вместе с героями в местах, где все происходило. Тексты диалогов выбраны очень тщательно, голоса очень приятные. Звуки реально погружают в разную атмосферу. Рекомендую данную экскурсию всем.
Вадим
7 июн 2025
Полное погружение в роман! Интересный и необычный формат!
