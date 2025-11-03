Вас ждёт уникальное путешествие по Старой Руссе, вдохновившей Достоевского на создание Скотопригоньевска. Специальные 3D-наушники помогут почувствовать себя частью романа «Братья Карамазовы». Прогулка включает посещение ключевых мест, таких как Соборная площадь и Дом-музей Достоевского. Это шанс увидеть город глазами великого писателя и погрузиться в его мир. Экскурсия станет настоящим открытием для всех любителей литературы и истории

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Фёдор Михайлович, прожив здесь восемь летних сезонов, впитал в себя всю Старую Руссу, переименовал её в Скотопригоньевск и заселил новыми жителями. А в самом сердце города устроил великую мистерию, где «дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

Достоевский пунктуально воссоздал ландшафт Старой Руссы — улочки, мостики, церквушки и саму атмосферу. Мы приглашаем вас в путешествие по городу как по страницам романа!

Наш маршрут

Воскресенская улица

Соборная площадь

Набережная Достоевского

Музей романа «Братья Карамазовы»

Дом Гайдебурова

Дом-музей Достоевского с садом

Писательский переулок

Церковь Св. Мины

Церковь Георгия Победоносца

Пушкинская улица

Никольская церковь

Памятник Достоевскому

Организационные детали