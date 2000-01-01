Описание

Приглашаем на автобусную экскурсию в Валдай с посещением Валдайского Иверского Святоозерского монастыря и уникального Музея Колоколов.



Во время экскурсии вы посетите главную достопримечательность края- Валдайский Иверский Святоозерский мужской монастырь, с внутренним озером и вековыми соснами в окружении древних защитных стен.

Уединение и умиротворение живописной набережной, великолепный вид на монастырь с озера придётся по душе жителям больших городов и всем, кто желает соединиться с первозданной природой.

Здесь можно насладиться чистейшим воздухом и отдохнуть от городской суеты в тишине девственного леса Валдайского природного заповедника.

И конечно, не забудем заглянуть в единственный в мире Музей колоколов и услышим тот самый, известный всему миру, целебный звон валдайских колокольчиков.