Автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор. По желанию можно взять с собой бутылку для набора воды из источника.
Что вас ожидает:
- Набережная Валдая
- Надвратная церковь Святителя Филиппа
- Иверский собор
- Валдайский Иверский Святоозерский мужской монастырь
- Шатровая колокольня
- Музей Колоколов
- Изба-терем туристического центра "Валдарай"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем на автобусную экскурсию в Валдай с посещением Валдайского Иверского Святоозерского монастыря и уникального Музея Колоколов.
Во время экскурсии вы посетите главную достопримечательность края- Валдайский Иверский Святоозерский мужской монастырь, с внутренним озером и вековыми соснами в окружении древних защитных стен.
Уединение и умиротворение живописной набережной, великолепный вид на монастырь с озера придётся по душе жителям больших городов и всем, кто желает соединиться с первозданной природой.
Здесь можно насладиться чистейшим воздухом и отдохнуть от городской суеты в тишине девственного леса Валдайского природного заповедника.
И конечно, не забудем заглянуть в единственный в мире Музей колоколов и услышим тот самый, известный всему миру, целебный звон валдайских колокольчиков.
Во время экскурсии вы посетите главную достопримечательность края- Валдайский Иверский Святоозерский мужской монастырь, с внутренним озером и вековыми соснами в окружении древних защитных стен.
Уединение и умиротворение живописной набережной, великолепный вид на монастырь с озера придётся по душе жителям больших городов и всем, кто желает соединиться с первозданной природой.
Здесь можно насладиться чистейшим воздухом и отдохнуть от городской суеты в тишине девственного леса Валдайского природного заповедника.
И конечно, не забудем заглянуть в единственный в мире Музей колоколов и услышим тот самый, известный всему миру, целебный звон валдайских колокольчиков.
Программа
- Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь - первый монастырь, построенный на Руси после Смутного времени.
- Иверский собор - одна из самых крупных построек XVII века в России. Возведён на самом красивом и высоком месте Сельвицкого острова, позже переименован в Успенский и затем (в 2008 году) – снова в Иверский.
- Надвратная церковь Михаила Архангела - Действующий храм над внутренними святыми воротами, построен в XVII веке.
- Надвратная церковь Святителя Филиппа - начало строительства этой церкви в монастыре связывают с легендой о явлении патриарху Никону во сне святого Филиппа, благословившего патриарха на возведение знаменитого монастыря.
- Шатровая колокольня - каменная трёхъярусная колокольня была возведенна в XVII веке на краю обрыва засыпанного оврага, отреставрирована в 2006-2007 годах.
- Музей колоколов - уникальный и единственный музей колоколов в России. Во время экскурсии вы станете слушателями того самого, известного целебного звона Валдайских колоколов.
- Набережная Валдая - место, куда приходят размышлять и наслаждаться необыкновенно красивым видом на озеро и побережье.
- Изба-терем туристического центра "Валдарай" - здесь вы можете приобрести сувениры на память и попробовать знаменитые валдайские баранки, которыми раньше торговали самые красивые девушки, и торговали не просто так, а с поцелуями.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты по программе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Старой Руссе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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