Экскурсии на 1 день в Старой Руссе

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Старой Руссе, цены от 1 950 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Господин Великий Новгород
8 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Великий Новгород из Старой Руссы
Отправляйтесь в автобусную экскурсию в Великий Новгород. Профессиональный гид расскажет о Новгородском Кремле, Ярославовом дворище и Софийской церкви
Расписание: Суббота в 12:00
1 950 за человека
Валдай
8 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Валдай из Старой Руссы с посещением монастыря и музея
Отправляйтесь на автобусную экскурсию в Валдай, чтобы увидеть Иверский монастырь и уникальный Музей Колоколов. Окунитесь в атмосферу уединения и умиротворения
Расписание: Воскресенье в 10:00
2 300 за человека
Псков - Печоры
13 часов
Групповая
Автобусная экскурсия Псков и Печоры с профессиональным гидом
Увлекательная экскурсия по Пскову и Печорам. Посетите Псковский кремль и Псково-Печерский монастырь. Узнайте историю древних городов с профессиональным гидом
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Старой Руссе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Господин Великий Новгород
  2. Валдай
  3. Псков - Печоры
Какие места ещё посмотреть в Старой Руссе
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Церковь Георгия Победоносца
  3. Соборная площадь
  4. Набережная Достоевского
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Воскресенский собор
  8. Спасо-Преображенский мужской монастырь
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в августе 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 1 950 до 3 000.
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