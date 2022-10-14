Старинный Успенский храм, который видел всё!

Единственный храм на Ставропольской земле, который обладает такой мощной энергетикой. Заходя в храм, ощущаешь благоприятную атмосферу этого места. Нельзя не упомянуть и о его красоте, осилив долгую дорогу к храму, понимаешь зачем шел и к чему стремился.

Дворянское собрание.

Это памятник архитектуры дореволюционного времени. Имеет три этажа, это место было регионально значимым, сюда съезжались Высшие и Средние сословия, здесь решались общественно значимые дела, и проводились всевозможные развлекательные мероприятия: банкеты, выступления известных артистов, танцевальные вечера и многое другое.