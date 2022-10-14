Ставропольский «Невский» — городской бульвар с особняками и усадьбами XIX — XX веков
Колоритные дворики
Старый городской Успенский храм
Ж/д вокзал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Старинный Успенский храм, который видел всё!
Единственный храм на Ставропольской земле, который обладает такой мощной энергетикой. Заходя в храм, ощущаешь благоприятную атмосферу этого места. Нельзя не упомянуть и о его красоте, осилив долгую дорогу к храму, понимаешь зачем шел и к чему стремился.
Дворянское собрание.
Это памятник архитектуры дореволюционного времени. Имеет три этажа, это место было регионально значимым, сюда съезжались Высшие и Средние сословия, здесь решались общественно значимые дела, и проводились всевозможные развлекательные мероприятия: банкеты, выступления известных артистов, танцевальные вечера и многое другое.
Экскурсии индивидуальные, т. е. в удобные для вас дату и время.
Когда: Экскурсии индивидуальные, т. е. в удобные для вас дату и время.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Дорогие гости!
Чтобы экскурсионная пешая прогулка прошла ещё лучше, пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви для себя!) Прогулка пешая с остановками, но будет лучше, если вас не будет смущать неудобная обувь 🤗
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.