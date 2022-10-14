Ставрополь - купеческий!

Экскурсия с посещением основных достопримечательностей города

Экскурсия с посещением основных достопримечательностей города — идеально подойдет для тех, кто впервые в городе! На прогулке вы узнаете историю возникновения крепости, а затем и основные этапы развития города.

Вас ждут купеческие особняки, Дворянское собрание, «секретные» улочки, щекотливые истории и интриги…
Ставрополь - купеческий!
Ставрополь - купеческий!
Ставрополь - купеческий!
Ставрополь - купеческий!
Ставрополь - купеческий!
Ставрополь - купеческий!
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает 🤩

  • Остатки крепостных сооружений
  • Ставропольский «Невский» — городской бульвар с особняками и усадьбами XIX — XX веков
  • Колоритные дворики
  • Старый городской Успенский храм
  • Ж/д вокзал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Старинный Успенский храм, который видел всё!
Единственный храм на Ставропольской земле, который обладает такой мощной энергетикой. Заходя в храм, ощущаешь благоприятную атмосферу этого места. Нельзя не упомянуть и о его красоте, осилив долгую дорогу к храму, понимаешь зачем шел и к чему стремился.
Дворянское собрание.
Это памятник архитектуры дореволюционного времени. Имеет три этажа, это место было регионально значимым, сюда съезжались Высшие и Средние сословия, здесь решались общественно значимые дела, и проводились всевозможные развлекательные мероприятия: банкеты, выступления известных артистов, танцевальные вечера и многое другое.

Экскурсии индивидуальные, т. е. в удобные для вас дату и время.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость экскурсии входит услуги гида
  • Сувенир на память по окончании экскурсии
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ставрополь, Крепостная гора
Завершение: Ставрополь, Успенский храм, пер. Фадеева, 1а
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии индивидуальные, т. е. в удобные для вас дату и время.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Дорогие гости!
  • Чтобы экскурсионная пешая прогулка прошла ещё лучше, пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви для себя!) Прогулка пешая с остановками, но будет лучше, если вас не будет смущать неудобная обувь 🤗
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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