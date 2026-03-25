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Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем

Прогуляться по центру с местным жителем и открыть любопытные факты, неизвестные даже ставропольцам
За несколько столетий, которые существует Ставрополь, он успел обрасти интересной южной архитектурой, а также историями и легендами.

Я проведу вас по главным достопримечательностям города, расскажу, как он развился из крепости до регионального центра, и поделюсь сюжетами из жизни местных.

Вы услышите то, чего зачастую не знают коренные жители, и поймёте, почему наш Ставрополь — город контрастов.
5
35 отзывов
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем

Описание экскурсии

«На юге России в центре Предкавказья в 1450 км от Москвы на реке Ташла расположился город Ставрополь, который является административным центром…» — именно так обычно начинаются экскурсии о моём любимом городе. Но Ставрополь — это не просто административный центр. Это совершенно самобытное место. Его улицы, дома и укромные уголки хранят удивительные тайны!

На этой прогулке вы:

  • побываете там, где зародился Ставрополь — на Крепостной горе, и узнаете историю его становления;
  • увидите главные достопримечательности исторического центра — Казанский кафедральный собор, Александровскую женскою гимназию, площади Ленина и Александровскую, исторический музей имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, а также погрузитесь в сюжеты из их прошлого;
  • узнаете, какие известные личности посещали наш город, какое влияние он на них оказал и в чём значение этих визитов для самого города;
  • поймёте, почему Ставрополь называют «Городом Креста», «Вратами Кавказа» и даже «Городом слонов».

P. S. А ещё расскажу по секрету, где варят самый вкусный кофе в городе и где купить самые необычные сувениры из Ставрополя ☕️

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • При количестве участников 3–4 человека стоимость экскурсии составит 2300 ₽/чел., 5–6 человек — 1950 ₽/чел., 7-10 человек — 1500 ₽/чел., более 10 — по согласованию с гидом. Скидка применяется гидом при подтверждении заказа

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2850 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры2300 ₽
Школьники1500 ₽
Студенты2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Крепостной горе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Ставрополе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 252 туристов
Люблю искать интересные факты, увлекаюсь историей. Я буду рад познакомить вас с моим замечательным городом! Постараюсь показать самые интересные места в центре, чтобы прогулка по Ставрополю стала ярким событием вашего посещения «Ворот Кавказа».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
2
3
2
1
Алексей
Безумно интересная и познавательная экскурсия с интеллигентным гидом. Большое спасибо Максиму за его знания, кругозор и неповторимую дружескую атмосферу
Максим
Максим
Ответ организатора:
Алексей, благодарю вас за теплый отзыв. Я очень рад, что экскурсия получилась для вас столь познавательной и интересной. Спасибо, что оценили мой подход и дружескую атмосферу. Надеюсь, что полученные впечатления останутся с вами надолго.
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Антонина
Экскурсия состоялась вовремя, маршрут построен по историческому центру. Узнали много интересного. Благодарю Максима.
Экскурсия состоялась вовремя, маршрут построен по историческому центру. Узнали много интересного. Благодарю Максима.
Экскурсия состоялась вовремя, маршрут построен по историческому центру. Узнали много интересного. Благодарю Максима.
Экскурсия состоялась вовремя, маршрут построен по историческому центру. Узнали много интересного. Благодарю Максима.
Экскурсия состоялась вовремя, маршрут построен по историческому центру. Узнали много интересного. Благодарю Максима.
Экскурсия состоялась вовремя, маршрут построен по историческому центру. Узнали много интересного. Благодарю Максима.
Экскурсия состоялась вовремя, маршрут построен по историческому центру. Узнали много интересного. Благодарю Максима.
Экскурсия состоялась вовремя, маршрут построен по историческому центру. Узнали много интересного. Благодарю Максима.
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М
Отличная экскурсия! Очень понравилась прогулка по историческому центру. Гид прекрасно знает город, рассказ был живым и полным интересных фактов, о которых не прочитаешь в путеводителях. Узнала много нового, время пролетело незаметно. Всем рекомендую!
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И
Благодарю экскурсовода Максима за время проведенное вместе в г. Ставрополь. Погода была мягко говоря не очень, но т. к. был свободный всего один день решила воспользоваться случаем и узнать о
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городе чуть больше, чем ничего)). Встретились во время. Прогулялись по историческому центру. Рассказ сопровождался показом ретро фотографий. Намокли, замёрзли и разошлись. В конце экскурсии был приятный презент - травяной чай.
Максим, желаю Вам развиваться в этом направлении, крепкого здоровья Вам и вашей семье.

Благодарю экскурсовода Максима за время проведенное вместе в г. Ставрополь. Погода была мягко говоря не очень,
Благодарю экскурсовода Максима за время проведенное вместе в г. Ставрополь. Погода была мягко говоря не очень,
Благодарю экскурсовода Максима за время проведенное вместе в г. Ставрополь. Погода была мягко говоря не очень,
Благодарю экскурсовода Максима за время проведенное вместе в г. Ставрополь. Погода была мягко говоря не очень,
Благодарю экскурсовода Максима за время проведенное вместе в г. Ставрополь. Погода была мягко говоря не очень,
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С
Первый раз посетила Ставрополь. Очень хотелось узнать о городе побольше. Максим рассказал историю этого прекрасного светлого города, подсказал какие места ещё стоит посетить. В приятной и неспешной прогулке узнала много интересного. Два часа пролетели незаметно, а в конце меня ещё ждал маленький приятный сюрприз-сувенир.
Большое спасибо.
Первый раз посетила Ставрополь. Очень хотелось узнать о городе побольше. Максим рассказал историю этого прекрасного светлого
Первый раз посетила Ставрополь. Очень хотелось узнать о городе побольше. Максим рассказал историю этого прекрасного светлого
Первый раз посетила Ставрополь. Очень хотелось узнать о городе побольше. Максим рассказал историю этого прекрасного светлого
Первый раз посетила Ставрополь. Очень хотелось узнать о городе побольше. Максим рассказал историю этого прекрасного светлого
Первый раз посетила Ставрополь. Очень хотелось узнать о городе побольше. Максим рассказал историю этого прекрасного светлого
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Lora
Спасибо большое Максиму за замечательную экскурсию по Ставрополю! Интересно и познавательно! Обязательно вернемся!
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