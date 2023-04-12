Прогуляться по центру с местным жителем и открыть любопытные факты, неизвестные даже ставропольцам
За несколько столетий, которые существует Ставрополь, он успел обрасти интересной южной архитектурой, а также историями и легендами.
Я проведу вас по главным достопримечательностям города, расскажу, как он развился из крепости до регионального центра, и поделюсь сюжетами из жизни местных.
Вы услышите то, чего зачастую не знают коренные жители, и поймёте, почему наш Ставрополь — город контрастов.
Я проведу вас по главным достопримечательностям города, расскажу, как он развился из крепости до регионального центра, и поделюсь сюжетами из жизни местных.
Вы услышите то, чего зачастую не знают коренные жители, и поймёте, почему наш Ставрополь — город контрастов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
«На юге России в центре Предкавказья в 1450 километрах от Москвы на реке Ташла расположился город Ставрополь, который является административным центром Ставропольского края…» — именно так обычно начинаются экскурсии о моём любимом городе. Но Ставрополь — это не просто маленький южный город. Это совершенно самобытное место. Его улицы, дома и укромные уголки хранят удивительные тайны!
На этой прогулке вы:
- побываете там, где зародился Ставрополь — на Крепостной горе, и узнаете историю его становления;
- увидите главные достопримечательности исторического центра — Казанский кафедральный собор, Александровскую женскою гимназию, площади Ленина и Александровскую, исторический музей имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, а также погрузитесь в сюжеты из их прошлого;
- узнаете, какие известные личности посещали наш город, какое влияние он на них оказал и в чём значение этих визитов для самого города;
- поймёте, почему Ставрополь называют «Городом Креста», «Вратами Кавказа» и даже «Городом слонов».
P.S. Расскажу по секрету, где варят самый вкусный кофе в городе и где купить самые необычные сувениры из Ставрополя ☕️
Организационные детали
Экскурсия пешеходная без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Крепостной горы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Ставрополе
Приветствую! Меня зовут Максим. Люблю искать интересные факты, увлекаюсь историей. Я буду рад познакомить вас с моим замечательным городом! Постараюсь показать самые интересные места в центре, чтобы прогулка по Ставрополю стала ярким событием вашего посещения «Ворот Кавказа».
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