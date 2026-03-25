За несколько столетий, которые существует Ставрополь, он успел обрасти интересной южной архитектурой, а также историями и легендами. Я проведу вас по главным достопримечательностям города, расскажу, как он развился из крепости до регионального центра, и поделюсь сюжетами из жизни местных. Вы услышите то, чего зачастую не знают коренные жители, и поймёте, почему наш Ставрополь — город контрастов.

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Описание экскурсии

«На юге России в центре Предкавказья в 1450 км от Москвы на реке Ташла расположился город Ставрополь, который является административным центром…» — именно так обычно начинаются экскурсии о моём любимом городе. Но Ставрополь — это не просто административный центр. Это совершенно самобытное место. Его улицы, дома и укромные уголки хранят удивительные тайны!

На этой прогулке вы:

побываете там, где зародился Ставрополь — на Крепостной горе, и узнаете историю его становления;

увидите главные достопримечательности исторического центра — Казанский кафедральный собор, Александровскую женскою гимназию, площади Ленина и Александровскую, исторический музей имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, а также погрузитесь в сюжеты из их прошлого;

узнаете, какие известные личности посещали наш город, какое влияние он на них оказал и в чём значение этих визитов для самого города;

поймёте, почему Ставрополь называют «Городом Креста», «Вратами Кавказа» и даже «Городом слонов».

P. S. А ещё расскажу по секрету, где варят самый вкусный кофе в городе и где купить самые необычные сувениры из Ставрополя ☕️

Организационные детали