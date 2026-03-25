За несколько столетий, которые существует Ставрополь, он успел обрасти интересной южной архитектурой, а также историями и легендами.
Я проведу вас по главным достопримечательностям города, расскажу, как он развился из крепости до регионального центра, и поделюсь сюжетами из жизни местных.
Вы услышите то, чего зачастую не знают коренные жители, и поймёте, почему наш Ставрополь — город контрастов.
Я проведу вас по главным достопримечательностям города, расскажу, как он развился из крепости до регионального центра, и поделюсь сюжетами из жизни местных.
Вы услышите то, чего зачастую не знают коренные жители, и поймёте, почему наш Ставрополь — город контрастов.
Описание экскурсии
«На юге России в центре Предкавказья в 1450 км от Москвы на реке Ташла расположился город Ставрополь, который является административным центром…» — именно так обычно начинаются экскурсии о моём любимом городе. Но Ставрополь — это не просто административный центр. Это совершенно самобытное место. Его улицы, дома и укромные уголки хранят удивительные тайны!
На этой прогулке вы:
- побываете там, где зародился Ставрополь — на Крепостной горе, и узнаете историю его становления;
- увидите главные достопримечательности исторического центра — Казанский кафедральный собор, Александровскую женскою гимназию, площади Ленина и Александровскую, исторический музей имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, а также погрузитесь в сюжеты из их прошлого;
- узнаете, какие известные личности посещали наш город, какое влияние он на них оказал и в чём значение этих визитов для самого города;
- поймёте, почему Ставрополь называют «Городом Креста», «Вратами Кавказа» и даже «Городом слонов».
P. S. А ещё расскажу по секрету, где варят самый вкусный кофе в городе и где купить самые необычные сувениры из Ставрополя ☕️
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- При количестве участников 3–4 человека стоимость экскурсии составит 2300 ₽/чел., 5–6 человек — 1950 ₽/чел., 7-10 человек — 1500 ₽/чел., более 10 — по согласованию с гидом. Скидка применяется гидом при подтверждении заказа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2850 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2300 ₽
|Школьники
|1500 ₽
|Студенты
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Крепостной горе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Ставрополе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 252 туристов
Люблю искать интересные факты, увлекаюсь историей. Я буду рад познакомить вас с моим замечательным городом! Постараюсь показать самые интересные места в центре, чтобы прогулка по Ставрополю стала ярким событием вашего посещения «Ворот Кавказа».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Безумно интересная и познавательная экскурсия с интеллигентным гидом. Большое спасибо Максиму за его знания, кругозор и неповторимую дружескую атмосферу
Максим
Ответ организатора:
Алексей, благодарю вас за теплый отзыв. Я очень рад, что экскурсия получилась для вас столь познавательной и интересной. Спасибо, что оценили мой подход и дружескую атмосферу. Надеюсь, что полученные впечатления останутся с вами надолго.
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Экскурсия состоялась вовремя, маршрут построен по историческому центру. Узнали много интересного. Благодарю Максима.
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М
Отличная экскурсия! Очень понравилась прогулка по историческому центру. Гид прекрасно знает город, рассказ был живым и полным интересных фактов, о которых не прочитаешь в путеводителях. Узнала много нового, время пролетело незаметно. Всем рекомендую!
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И
Благодарю экскурсовода Максима за время проведенное вместе в г. Ставрополь. Погода была мягко говоря не очень, но т. к. был свободный всего один день решила воспользоваться случаем и узнать о
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С
Первый раз посетила Ставрополь. Очень хотелось узнать о городе побольше. Максим рассказал историю этого прекрасного светлого города, подсказал какие места ещё стоит посетить. В приятной и неспешной прогулке узнала много интересного. Два часа пролетели незаметно, а в конце меня ещё ждал маленький приятный сюрприз-сувенир.
Большое спасибо.
Большое спасибо.
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Спасибо большое Максиму за замечательную экскурсию по Ставрополю! Интересно и познавательно! Обязательно вернемся!
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