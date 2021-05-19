Полезная информация о Стерлитамаке
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Местное время в Стерлитамаке
02:3045
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Стерлитамак
|По-английски
|Sterlitamak
|Население города
|267 231 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg
|Средняя высота
|148 м. от уровня моря