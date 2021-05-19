Всё о Стерлитамаке

Полезная информация о Стерлитамаке

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Местное время в Стерлитамаке
02:3045
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСтерлитамак
По-английскиSterlitamak
Население города267 231 чел.
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота148 м. от уровня моря

Где находится Стерлитамак на карте

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