Что вас ожидает

Зеленая бухта — первая на нашем пути. Здесь вам откроются истории и легенды поселка Новый Свет, виды горы Сокол и интересные факты о строительстве Тропы Голицына. Затем, обогнув гору Коба-Кая, вы подойдете к гроту Голицына и посмотрите на него со стороны моря.

Синяя бухта. Посмотрим на скалы, где снимались сцены из фильмов «Человек-Амфибия», «Пираты ХХ века» и других работ Ялтинской киностудии. Разберемся, почему бухту называют Разбойничьей и где здесь раньше хранили шампанские вина и пиратские сокровища.

Голубая бухта. Вы побываете на знаменитом Царском пляже, приблизитесь к древнему рифу — горе Караул-Оба. А после обнаружите секретную локацию, скрытую от глаз туристов — Серебряные ворота.

Купание у мыса Капчик. Налюбовавшись бухтами, отправимся к подножью Дельфин-горы — живописному кусочку суши, который доступен только с моря. Здесь у вас будет время, чтобы искупаться в чистейшей воде, отдохнуть, чтобы затем с ветерком вернуться к причалу поселка Новый Свет. А если нам повезет, в пути мы увидим дельфинов, которые облюбовали эти райские места!

Организационные детали