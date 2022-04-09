3 бухты Нового Света: прогулка на катере

Проплыть вдоль живописной Тропы Голицына и искупаться на диком пляже у мыса Капчик

Индивидуальная
Тропа Голицына — место притяжения Крыма, которое откроется для вас совершенно по-новому, если взглянуть на него со стороны моря.

На быстроходном катере вы заглянете в живописные бухты, куда не добираются обычные туристы.

Увидите знаменитые кинолокации, гору Караул-Оба и грот Голицына.

А после сможете освежиться в море на диком пляже у подножья Дельфин-горы.
3 бухты Нового Света: прогулка на катере
3 бухты Нового Света: прогулка на катере
3 бухты Нового Света: прогулка на катере
3 бухты Нового Света: прогулка на катере
3 бухты Нового Света: прогулка на катере
3 бухты Нового Света: прогулка на катере
3 бухты Нового Света: прогулка на катере
3 бухты Нового Света: прогулка на катере
3 бухты Нового Света: прогулка на катере
3 бухты Нового Света: прогулка на катере
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Зеленая бухта — первая на нашем пути. Здесь вам откроются истории и легенды поселка Новый Свет, виды горы Сокол и интересные факты о строительстве Тропы Голицына. Затем, обогнув гору Коба-Кая, вы подойдете к гроту Голицына и посмотрите на него со стороны моря.

Синяя бухта. Посмотрим на скалы, где снимались сцены из фильмов «Человек-Амфибия», «Пираты ХХ века» и других работ Ялтинской киностудии. Разберемся, почему бухту называют Разбойничьей и где здесь раньше хранили шампанские вина и пиратские сокровища.

Голубая бухта. Вы побываете на знаменитом Царском пляже, приблизитесь к древнему рифу — горе Караул-Оба. А после обнаружите секретную локацию, скрытую от глаз туристов — Серебряные ворота.

Купание у мыса Капчик. Налюбовавшись бухтами, отправимся к подножью Дельфин-горы — живописному кусочку суши, который доступен только с моря. Здесь у вас будет время, чтобы искупаться в чистейшей воде, отдохнуть, чтобы затем с ветерком вернуться к причалу поселка Новый Свет. А если нам повезет, в пути мы увидим дельфинов, которые облюбовали эти райские места!

Организационные детали

  • Экскурсионный рассказ продолжится 40-45 минут, проведет его гид-капитан из нашей команды
  • На купание на диком пляже у вас будет от 30 минут до 4 — 6 часов (в зависимости от вашего желания, погоды и времени суток), после чего катер заберет вас и доставит в поселок Новый Свет
  • Экскурсия может быть отменена или перенесена на другой день в случае штормовой погоды
  • Катер стартует из поселка Новый Свет. По желанию вы можете заказать трансфер из Судака (от 700 руб. в одну сторону), Феодосии (от 2000 руб. в одну сторону).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в поселке Новый Свет
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

🎩ИндивидуальныеВодные🧒Можно с детьми🏡Выездныеновый светТропа Голицына🗽ДостопримечательностиМыс КапчикГора Караул Оба🏖Пляжи

Еще несколько похожих предложений в Судаке

Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
3 часа
Индивидуальная
Вадим
Нет отзывов
Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
Наш путь по горным тропам пройдет вдоль Цветных новосветских бухт, я расскажу истории о возникновении посёлка Новый Свет
4 000 за 1-7 чел.
Треккинг по тропе Голицына
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Вадим
4.9
16 отзывов
Треккинг по тропе Голицына
Пройти по красивейшему маршруту Нового Света и узнать самое интересное о крымском виноделии
4 000 за 1-6 чел.
Крым: путешествие по Новому Свету
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сергей
5
10 отзывов
Крым: путешествие по Новому Свету
Побывать в долине Рая, пройти по реликтовой можжевеловой роще и увидеть скалы кораллового рифа
60005 400 за 1-10 чел.
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
7 часов
Для красивых фото
Наталья
Нет отзывов
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Новый Свет в Крыму место удивительное
9 000 за 1-3 чел.
Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и подъём на вершины
4 часа
Индивидуальная
Вадим
Нет отзывов
Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и подъём на вершины
Мы отправимся на горный массив Караул-Оба
5 000 за 1-7 чел.
Караул-Оба Новый Свет: покорение вершин
4 часа
Индивидуальная
Вадим
Нет отзывов
Караул-Оба Новый Свет: покорение вершин
От побережья Кутлакской бухты мы отправимся в путешествие по самым живописным местам одного из семи геологических чудес
5 000 за 1-7 чел.
Прогулка под парусом у берегов Сугдеи
3 часа
🛥 На яхте
Индивидуальная
Оксана
Нет отзывов
Прогулка под парусом у берегов Сугдеи
Приглашаем Вас на морскую прогулку на парусной яхте вдоль побережья Судака
12 000 за 1-7 чел.
Новый Свет на ладони
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Вадим
5
17 отзывов
Новый Свет на ладони
Трекинг на гору Сокол под рассказы о природе, истории и легендах Крыма
4 000 за 1-6 чел.
Сокровища Восточного Крыма
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Хасан
5
4 отзыва
Сокровища Восточного Крыма
Посетить райский поселок Новый Свет, пройти по тропе Голицына и полюбоваться чудесными видами
15 000 за 1-4 чел.
Тайны мыса Меганом
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Вадим
5
10 отзывов
Тайны мыса Меганом
Погулять по горам, узнать местные легенды и насладиться видами на побережье Черного моря
5 500 за 1-4 чел.
Поход к вершине горы Сокол
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сергей
5
1 отзыв
Поход к вершине горы Сокол
Изучить заповедную крымскую природу в окрестностях Судака и подняться на реликтовый коралловый риф
4 000 за 1-15 чел.
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
5 часов
Индивидуальная
Вадим
Нет отзывов
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
Мы отправимся высоко в горы, чтобы покорить самый высокий ископаемый риф Европы - гору Сокол (Куш-Кая)
5 000 за 1-7 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Судаке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Судаке
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ