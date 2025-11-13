Экскурсия начинается у подножья горы Сокол в Новом Свете. Путешествие по Зеленой и Судакской бухтам позволяет увидеть Генуэзскую крепость и мыс Алчак-Кая. Мыс Меганом славится своей энергетикой и потрясающими видами, а вулкан Кара-Даг - мощное место силы. Завершает тур посещение устричной фермы, где гурманы оценят свежие устрицы.
Это путешествие привлекает любителей природы и мистики, предлагая уникальные впечатления и возможность духовного роста
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Мистическая атмосфера Меганома
- 🌋 Энергетика вулкана Кара-Даг
- 🏰 Виды Генуэзской крепости
- 🦪 Дегустация свежих устриц
- 🌊 Прогулка по живописным бухтам
- 🧘 Возможность духовного роста
Что можно увидеть
- Генуэзская крепость
- Мыс Алчак-Кая
- ТАВРИДА АРТ
Описание экскурсииНаш путь начнется у подножья горы Сокол в п. Новый свет. Рассекая море в Зеленой бухте мы отправимся к Судакской бухте, полюбуемся видами Генуэзской крепости с моря и узнаем интересные факты и легенды. Далее наш путь будет пролегать мимо мыса Алчак-Кая с его знаменитым чертовым мостиком. Пройдя мимо него, мы увидим территорию ТАВРИДА АРТ с моря. Таврида - мето притяжения талантливой молодежи со всех уголков нашей необъятной Родины. Академия Таврида расположилась на берегу Капсельской бухты у подножья мыса Меганом. Именно туда мы отправимся. Согласно легендам и эзотерическим учениям, Меганом обладает мощной энергетикой, способствующей духовному росту и исцелению. Здесь часто проводятся медитации, йога-туры и ретриты. Меганом привлекает своей мистической атмосферой и потрясающими видами. Согласно древнегреческим мифам и легендам царство Аида располагалось под мысом Меганом, а вход в царство был у подножья потухшего вулкана Кара-Даг. Гора Кара-Даг считается одним из наиболее мощных мест силы в Крыму. Она притягивает туристов, любителей активного отдыха и исследователей паранормальных явлений. На обратном пути мы посетим устричную ферму, где вы сможете попробовать свежие устрицы прямо из моря. Истинное удовольствие для гурманов. А изюминкой нашей прогулки станет купание гравийной бухте у мыса Меганом.
Время начала необходимо согласовать с капитаном. В случае шторма экскурсия может быть перенесена по согласованию с Вами на другое время.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережная улица, 5, посёлок городского типа Новый Свет
Завершение: Причал поселка Новый свет
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала необходимо согласовать с капитаном. В случае шторма экскурсия может быть перенесена по согласованию с Вами на другое время.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
