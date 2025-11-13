Эта прогулка на катере к дельфинам в открытом море станет настоящей терапией для души и тела.
Встреча с этими удивительными созданиями оставит незабываемые впечатления и подарит массу положительных эмоций. Вы сможете
5 причин купить эту прогулку
- 🐬 Встреча с дельфинами
- 📸 Отличные фото и видео
- 🌊 Природная терапия
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🌞 Заряд энергии и вдохновения
Что можно увидеть
- Дельфины
Описание водной прогулкиВстреча с дельфинами в открытом море приведет в восторг и детей и взрослых и станет настоящей терапией, возможностью отдохнуть душой и телом, забыть о повседневных заботах и стрессах. Вы почувствуете заряд энергии и вдохновения, укрепите связь с природой и получите массу положительных эмоций и сделаете десятки фотографий и видео.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережная улица, 5, посёлок городского типа Новый Свет
Завершение: Причал поселка Новый свет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
