Одинокий домик у моря с голубой крышей, громоздкие фотогеничные скалы, нависающие над морем, необычные природные ландшафты — в бухте Бугаз каждая деталь напоминает Исландию.
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Описание
Что вас ожидает:
- Фото-трип в маленькую Исландию.
- Живописный уголок уединения в бухте Бугаз между мысами Толстый и Меганом своими ландшафтами напоминает маленькую Исландию. Уютные холмы, скалы, нависающие над самым чистым морем на Южном берегу Крыма, удивительный подводный мир с моллюсками и необычными рыбками — все здесь приглашает устроить самую оригинальную выездную фотосессию.
- Необычные кадры у старинного деревянного корабля, бескрайние морские просторы и подъем к одинокому домику на краю обрыва. Бесконечно насыщенный морской воздух Крыма с аккуратными пейзажами, которые так и просятся на фото. А еще можно спуститься на дикий пляж к самой морской кромке, полюбоваться большими природными каменными плитами, которые и дали ему прозвище в народе «шоколадный». Устройте собственный фото-трип в маленькую Исландию неподалеку от Судака и наполнитесь энергией моря, скал и аутентичной природы.
Важная информация:Консультация по подбору одежды входит в стоимость тура.
по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до локации
- Профессиональная фотосессия
- Все исходники
- 30 кадров в обработке
- Консультация по подбору одежды
- Что не входит
- Входные билеты (100 руб. /чел)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: по запросуЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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