Фототур в Крымскую Исландию

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Одинокий домик у моря с голубой крышей, громоздкие фотогеничные скалы, нависающие над морем, необычные природные ландшафты — в бухте Бугаз каждая деталь напоминает Исландию.
Фототур в Крымскую Исландию
Фототур в Крымскую Исландию
Фототур в Крымскую Исландию
Фототур в Крымскую Исландию
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Фото-трип в маленькую Исландию.
  • Живописный уголок уединения в бухте Бугаз между мысами Толстый и Меганом своими ландшафтами напоминает маленькую Исландию. Уютные холмы, скалы, нависающие над самым чистым морем на Южном берегу Крыма, удивительный подводный мир с моллюсками и необычными рыбками — все здесь приглашает устроить самую оригинальную выездную фотосессию.
  • Необычные кадры у старинного деревянного корабля, бескрайние морские просторы и подъем к одинокому домику на краю обрыва. Бесконечно насыщенный морской воздух Крыма с аккуратными пейзажами, которые так и просятся на фото. А еще можно спуститься на дикий пляж к самой морской кромке, полюбоваться большими природными каменными плитами, которые и дали ему прозвище в народе «шоколадный». Устройте собственный фото-трип в маленькую Исландию неподалеку от Судака и наполнитесь энергией моря, скал и аутентичной природы.

Важная информация:

Консультация по подбору одежды входит в стоимость тура.

по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до локации
  • Профессиональная фотосессия
  • Все исходники
  • 30 кадров в обработке
  • Консультация по подбору одежды
Что не входит
  • Входные билеты (100 руб. /чел)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

Индивидуальные
Выездные
Фотопрогулки

Похожие туры из Судака

Треккинг по тропе Голицына
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
20 отзывов
Треккинг по тропе Голицына
Пройти по красивейшему маршруту Нового Света и узнать самое интересное о крымском виноделии
в поселке Новый Свет
12 апр
13 апр
14 апр
15 апр
4 000 за всё до 6 чел.
Крым: путешествие по Новому Свету
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
12 отзывов
Крым: путешествие по Новому Свету
Побывать в долине Рая, пройти по реликтовой можжевеловой роще и увидеть скалы кораллового рифа
у автостанции Новый Свет
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
6 000 за всё до 10 чел.
Поход к вершине горы Сокол
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
3 отзыва
Поход к вершине горы Сокол
Изучить заповедную крымскую природу в окрестностях Судака и подняться на реликтовый коралловый риф
с автостанции Нового Света
6 апр
7 апр
8 апр
9 апр
4 000 за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Судаке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Судаке
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ