Водная прогулка
3 бухты Нового Света: прогулка на катере
Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережна...
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Прогулка на катере вдоль тропы Голицина с купанием в открытом море
Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережна...
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Прогулка к дельфинам на катере
Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережна...
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Места силы: Мыс Меганом и вулкан Кара-Даг
Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережна...
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
50 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр8 января 2025Знакомство с Новым Светом: тропа Голицынаузнали: частичку истории Крыма основы этимологии тюркских названий как правильно дышать и восстанавливать дыхание прекрасного человека и экскурсовода Леонтьева Вадима Юрьевича что мы хотим вернуться в эту часть Крыма полезные свойства местной фауны (сосна, можжевельник, фисташка)
- ССветлана27 июля 2024Знакомство с Новым Светом: тропа ГолицынаЭкскурсия нам очень понравилась! С тропы открываются красивые виды. Гид Вадим рассказал много интересных фактов и о тропе Голицына, и о растениях, встречающихся на пути, и об окружающих горах. Благодарим Вадима за прекрасно организацию экскурсии!
- ЯЯна24 июля 2024Знакомство с Новым Светом: тропа ГолицынаСпасибо за качественный отдых! Дети довольны, обычно они на прогулках просятся домой за планшеты телефоны, в этот же раз никто не вспоминал гаджеты, Тотошка был примером как стойко преодолевать препятствия;) Вадим, спасибо! Все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «С набережной»
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