А Александр Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына узнали: частичку истории Крыма основы этимологии тюркских названий как правильно дышать и восстанавливать дыхание прекрасного человека и экскурсовода Леонтьева Вадима Юрьевича что мы хотим вернуться в эту часть Крыма полезные свойства местной фауны (сосна, можжевельник, фисташка)

С Светлана Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына Экскурсия нам очень понравилась! С тропы открываются красивые виды. Гид Вадим рассказал много интересных фактов и о тропе Голицына, и о растениях, встречающихся на пути, и об окружающих горах. Благодарим Вадима за прекрасно организацию экскурсии!