Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол

Мы отправимся высоко в горы, чтобы покорить самый высокий ископаемый риф Европы - гору Сокол...

Мы отправимся высоко в горы, чтобы покорить самый высокий ископаемый риф Европы — гору Сокол (Куш-Кая).

Я расскажу интересные факты о крымских горах и Черном море.

Вы услышите местные легенды и тайны.

Научитесь ходить по горным тропинкам и подниматься по скальным участкам.
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол

Что вы увидите 🤩

  • дивные виды и крымские сюжеты со смотровых площадок горы Сокол
  • Святой источник Анастасии.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Вы совершите восхождение на высоту 474 метра над уровнем моря, покорите самый высокий ископаемый риф Европы — гору Сокол (Куш-Кая).
На вершине мы остановимся для отдыха. Здесь я расскажу интересные истории о природе, легенды древней Тавриды. Со смотровых площадок вы сделаете фотографии на память.
Вы получите первые, основополагающие навыки хождения по горным тропинкам и подъёма по скальным участкам. Узнаете геологическое прошлое крымских гор и Чёрного моря.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • трансфер.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • услуги гида.
Что не входит?
  • питание
  • трансфер.
Где начинаем и завершаем?
Начало: На развилке у дома отдыха «Полёт», Л. Голицына, 1
Завершение: автостанция «Новый Свет»
Что важно знать?
  • Добраться до Нового Света из Судака можно на регулярном общественном транспорте (стоимость проезда до 50 рублей) или предварительно заказать трансфер. Примерная стоимость трансфера от Судака до Нового Света — 350-500 рублей за машину.
  • Подъем занимает обычно 2 часа, возвращение в посёлок через источник св. Анастасии — 2,5 часа.
  • Оптимальное время начала восхождения в летнее время 08.00.
  • Стоит обязательно захватить с собой головной убор, надеть удобную одежду по сезону и спортивную обувь.
  • Запас питьевой воды обязателен треккинговые палки не помешают.
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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