дивные виды и крымские сюжеты со смотровых площадок горы Сокол
Святой источник Анастасии.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет
Вы совершите восхождение на высоту 474 метра над уровнем моря, покорите самый высокий ископаемый риф Европы — гору Сокол (Куш-Кая).
На вершине мы остановимся для отдыха. Здесь я расскажу интересные истории о природе, легенды древней Тавриды. Со смотровых площадок вы сделаете фотографии на память.
Вы получите первые, основополагающие навыки хождения по горным тропинкам и подъёма по скальным участкам. Узнаете геологическое прошлое крымских гор и Чёрного моря.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
питание,
трансфер.
Ответы на вопросы
Что входит?
услуги гида.
Что не входит?
питание
трансфер.
Где начинаем и завершаем?
Начало: На развилке у дома отдыха «Полёт», Л. Голицына, 1
Завершение: автостанция «Новый Свет»
Что важно знать?
Добраться до Нового Света из Судака можно на регулярном общественном транспорте (стоимость проезда до 50 рублей) или предварительно заказать трансфер. Примерная стоимость трансфера от Судака до Нового Света — 350-500 рублей за машину.
Подъем занимает обычно 2 часа, возвращение в посёлок через источник св. Анастасии — 2,5 часа.
Оптимальное время начала восхождения в летнее время 08.00.
Стоит обязательно захватить с собой головной убор, надеть удобную одежду по сезону и спортивную обувь.
Запас питьевой воды обязателен треккинговые палки не помешают.
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по договоренности
Вадим Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них