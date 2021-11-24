Что вас ждет

Вы совершите восхождение на высоту 474 метра над уровнем моря, покорите самый высокий ископаемый риф Европы — гору Сокол (Куш-Кая).

На вершине мы остановимся для отдыха. Здесь я расскажу интересные истории о природе, легенды древней Тавриды. Со смотровых площадок вы сделаете фотографии на память.

Вы получите первые, основополагающие навыки хождения по горным тропинкам и подъёма по скальным участкам. Узнаете геологическое прошлое крымских гор и Чёрного моря.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: