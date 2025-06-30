Найдено 3 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Судаке, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На катере Водная прогулка 3 бухты Нового Света: прогулка на катере Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережна... «Во время путешествия на быстроходном катере вы посетите три красивые бухты и увидите уникальные природные объекты, включая знаменитый грот Голицына и гору Караул-Оба» 10 000 ₽ за экскурсию На катере 1 час Водная прогулка Прогулка на катере вдоль тропы Голицина с купанием в открытом море Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережна... «Прогулка на катере по трём бухтам Нового Света — это уникальная возможность познакомиться с живописнейшими уголками Крыма, увидеть природные достопримечательности и окунуться в атмосферу историй и легенд этого региона» 10 000 ₽ за экскурсию На катере 1 час Водная прогулка Прогулка к дельфинам на катере Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережна... 12 500 ₽ за человека Другие экскурсии Судака

Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «Водные развлечения»

Водные экскурсии в Судаке на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025