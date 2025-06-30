Водная прогулка
3 бухты Нового Света: прогулка на катере
Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережна...
«Во время путешествия на быстроходном катере вы посетите три красивые бухты и увидите уникальные природные объекты, включая знаменитый грот Голицына и гору Караул-Оба»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Прогулка на катере вдоль тропы Голицина с купанием в открытом море
Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережна...
«Прогулка на катере по трём бухтам Нового Света — это уникальная возможность познакомиться с живописнейшими уголками Крыма, увидеть природные достопримечательности и окунуться в атмосферу историй и легенд этого региона»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Прогулка к дельфинам на катере
Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережна...
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «Водные развлечения»
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