Описание экскурсии Пешеходная обзорная экскурсия по городу, в ходе которой мы увидим практически все основные достопримечательности города: 4 из 5 монастырей, средневековый торгово-ремесленный Посад и Кремль - самую древнюю часть города Суздаля. Прогуляемся по центральной улице, свернём и пройдемся по уютным улочкам города, посмотрим на шикарные панорамы города с лучших видовых точек. Что значит ламповый? Ламповость по внутреннему состоянию души можно сравнить с теплым умиротворением. Это удовольствие от созерцания и интереса к историческому наследию Суздаля, с размышлениями о вечном и сокровенном. Экскурсия будет сопровождаться показом странных ламповых фотографий, мы будем смотреть на них и сравнить с нынешним обликом города.

