Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииПешеходная обзорная экскурсия по городу, в ходе которой мы увидим практически все основные достопримечательности города: 4 из 5 монастырей, средневековый торгово-ремесленный Посад и Кремль - самую древнюю часть города Суздаля. Прогуляемся по центральной улице, свернём и пройдемся по уютным улочкам города, посмотрим на шикарные панорамы города с лучших видовых точек. Что значит ламповый? Ламповость по внутреннему состоянию души можно сравнить с теплым умиротворением. Это удовольствие от созерцания и интереса к историческому наследию Суздаля, с размышлениями о вечном и сокровенном. Экскурсия будет сопровождаться показом странных ламповых фотографий, мы будем смотреть на них и сравнить с нынешним обликом города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ризоположенский
- Александровский
- Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри
- Посад
- Кремль
- Улица Ленина
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Красная площадь, 1
Завершение: Улицу Кремлевская, 20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
