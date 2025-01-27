Мини-группа
до 1 чел.
Автобусная экскурсия по Суздалю с посещением музеев
Начало: Г. Суздаль, ул. Красная площадь
19 апр в 11:00
20 апр в 11:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Суздаль: Трактирные истории
Начало: Суздаль, ул. Красная площадь
19 апр в 11:00
20 апр в 11:00
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Суздаль кинематографический
Начало: Красная площадь, Суздаль
Расписание: По договорённости с заказчиком
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
10 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла27 января 2025Все понравился, работа менеджеров, организация, все прошло как обещали.
- ЛЛюда9 января 2025Провели чудесную экскурсию Суздаль Боголюбово
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «От красной площади»
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