Экскурсии от Красной площади в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «От красной площади» в Суздале, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Автобусная экскурсия по Суздалю с посещением музеев
На автобусе
5 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Автобусная экскурсия по Суздалю с посещением музеев
Начало: Г. Суздаль, ул. Красная площадь
19 апр в 11:00
20 апр в 11:00
2500 ₽ за человека
Суздаль: Трактирные истории
На автобусе
5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Суздаль: Трактирные истории
Начало: Суздаль, ул. Красная площадь
19 апр в 11:00
20 апр в 11:00
3800 ₽ за человека
Суздаль кинематографический
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Суздаль кинематографический
Начало: Красная площадь, Суздаль
Расписание: По договорённости с заказчиком
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
10 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «От красной площади»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автобусная экскурсия по Суздалю с посещением музеев
  2. Суздаль: Трактирные истории
  3. Суздаль кинематографический
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Торговые Ряды
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Покровский монастырь
  9. Преподобенская колокольня
  10. Успенская Церковь
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в апреле 2025
Сейчас в Суздале в категории "От красной площади" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Суздале на 2025 год по теме «От красной площади», 11 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь