Суздаль - преданья старины глубокой
Индивидуальная экскурсия в Суздале

Погулять по идиллическому городу и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом

Суздаль — один из редких русских городов, которых не коснулись урбанистические перестройки времени. Он соткан из эпох, преданий и легенд. А также из столичного и купеческого прошлого. Суздаль похож на лоскутное одеяло любимой бабушки: уютное, ласковое и обволакивающее. Я с радостью накрою вас им и согрею местными историями.
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - преданья старины глубокой
Ближайшие даты:
22
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дек
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Описание

Что вас ожидает

Главные места города

Мы встретимся на Торговой площади, посмотрим на Гостиный двор и пройдём посадом до древнейшей части города Детинца — вы узнаете, почему его называют «суздальским кремлём». А ещё мы полюбуемся валами 12 века, погуляем по старинной улице Кремлёвская и увидим, где находилось первое поселение на территории города. Осмотрим палаты Митрополита и Рождественский собор — я расскажу связанные с ними удивительные факты.

Тайны старинных монастырей

Я покажу вам бывший центр средневекового Суздаля и границы древнего города. А также старейший в городе Ризоположенский женский монастырь. Затем мы отправимся к Спасо-Евфимьеву монастырю, который из-за красных стен часто путают с кремлём. В завершение полюбуемся с берега речки Каменка пасторальным видом на Заречье. И оценим удивительный по красоте Покровский монастырь, куда ссылали знатных русских женщин.

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Если вы хотите посетить в рамках экскурсии музеи или соборы — пожалуйста, напишите об этом заранее. Я сориентирую вас по ценам и другим важным моментам.
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Детали в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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