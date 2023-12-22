Погулять по идиллическому городу и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
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даты
Описание
Что вас ожидает
Главные места города
Мы встретимся на Торговой площади, посмотрим на Гостиный двор и пройдём посадом до древнейшей части города Детинца — вы узнаете, почему его называют «суздальским кремлём». А ещё мы полюбуемся валами 12 века, погуляем по старинной улице Кремлёвская и увидим, где находилось первое поселение на территории города. Осмотрим палаты Митрополита и Рождественский собор — я расскажу связанные с ними удивительные факты.
Тайны старинных монастырей
Я покажу вам бывший центр средневекового Суздаля и границы древнего города. А также старейший в городе Ризоположенский женский монастырь. Затем мы отправимся к Спасо-Евфимьеву монастырю, который из-за красных стен часто путают с кремлём. В завершение полюбуемся с берега речки Каменка пасторальным видом на Заречье. И оценим удивительный по красоте Покровский монастырь, куда ссылали знатных русских женщин.
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Если вы хотите посетить в рамках экскурсии музеи или соборы — пожалуйста, напишите об этом заранее. Я сориентирую вас по ценам и другим важным моментам.
- По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Детали в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Торговой площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.