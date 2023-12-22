Суздаль — один из редких русских городов, которых не коснулись урбанистические перестройки времени. Он соткан из эпох, преданий и легенд. А также из столичного и купеческого прошлого. Суздаль похож на лоскутное одеяло любимой бабушки: уютное, ласковое и обволакивающее. Я с радостью накрою вас им и согрею местными историями.

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Описание

Что вас ожидает

Главные места города

Мы встретимся на Торговой площади, посмотрим на Гостиный двор и пройдём посадом до древнейшей части города Детинца — вы узнаете, почему его называют «суздальским кремлём». А ещё мы полюбуемся валами 12 века, погуляем по старинной улице Кремлёвская и увидим, где находилось первое поселение на территории города. Осмотрим палаты Митрополита и Рождественский собор — я расскажу связанные с ними удивительные факты.

Тайны старинных монастырей

Я покажу вам бывший центр средневекового Суздаля и границы древнего города. А также старейший в городе Ризоположенский женский монастырь. Затем мы отправимся к Спасо-Евфимьеву монастырю, который из-за красных стен часто путают с кремлём. В завершение полюбуемся с берега речки Каменка пасторальным видом на Заречье. И оценим удивительный по красоте Покровский монастырь, куда ссылали знатных русских женщин.

Организационные детали