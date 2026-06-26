50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Суздаль, город с богатой историей и уникальными традициями, приглашает на экскурсию «Тайны Суздаля для детей и взрослых». Участники погрузятся в атмосферу древней Руси, узнают о жизни и обычаях её жителей. читать дальшеуменьшить
Прогулка по историческим местам Суздаля раскроет секреты купеческих домов, монастырей и церквей.
Дети смогут поиграть в старинные игры и познакомиться с укладом прошлого, в то время как взрослые насладятся рассказами о жизни города.
Мастер-классы от суздальских мастеров добавят практический опыт и позволят каждому участнику создать уникальный сувенир на память о путешествии
Лучше всего посещать Суздаль в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок и мастер-классов на свежем воздухе. Эти месяцы предлагают тёплую погоду и минимальную загруженность, что делает экскурсию особенно приятной. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсиями, но следует учитывать возможные дожди и прохладу. В остальное время года посещение возможно, но холод и снег могут ограничить активные мероприятия на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ризоположенский монастырь
Старая улица
Торговые площади
Купеческое жилище
Описание экскурсии
Захватывающая история Суздаля
Изучать «биографию» города вы будете, гуляя по его знаковым местам. В Ризоположенском монастыре разберётесь, почему это строение так дорого суздальцам. На Старой улице проведёте параллели между домами современными и архаичными. Посетите две торговые площади, а в купеческом жилище рассмотрите предметы быта и отведаете старинные лакомства.
Помимо этого вы услышите легенды о суздальском богатыре, тайны реки Каменка, хроники строительства кремлёвских валов и ещё много других увлекательных деталей о судьбе города и его месте в российской истории.
Древние развлечения и обычаи
Знаете ли вы, какие игры были в чести у наших предков? Мы научим вас загадкам и старинным забавам, в которые вы сразу поиграете. Кроме развлечений вы узнаете и о трудностях повседневной жизни прошлого. Так, мальчики познакомятся с основами управления повозкой, а девочки освоят искусство плетения льняных нитей, из которых создавалась одежда. Мы расскажем, как распределялись обязанности в семье и когда дети начинали работать наравне со взрослыми.
Встреча с древнерусскими умельцами и мастер-классы
Мы отправимся в подворье суздальских мастеров, где вы увидите образцы народного творчества. Плетение из бересты, резьба по дереву, кузнечное дело, создание рыболовных сетей, искусство колокольного звона — как разнообразен мир древнерусского быта! По желанию ребята поучаствуют в мастер-классе и увезут домой сувениры, сделанные своими руками.
Кому подойдёт экскурсия
Сознательным ребятам старше 5 лет и взрослым, которые любят историю и декоративно-прикладное искусство.
Организационные детали
Вид и стоимость мастер-класса зависит от дня проведения экскурсии — уточняйте в переписке
Интерактивную программу мы составляем в зависимости от возраста путешественников
По запросу экскурсию можно провести для группы до 20 человек, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Ризоположенского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл и Анастасия — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 14.5 часов
Провела экскурсии для 16399 туристов
Мы — брат и сестра из творческой династии мастеров, жители Суздаля. У Анастасии педагогическое образование. С детства мы принимали активное участие в детских и семейных праздниках и театральных постановках. У читать дальшеуменьшить
нас есть опыт организации и проведения экскурсий и праздников для детей разного возраста. Очень любим узнавать необычные факты, связанные с историей нашего древнего города. Будем рады поделиться ими с гостями Суздаля!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 710 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
667
4
30
3
5
2
5
1
3
Наталья
Прогулка по улочкам вышла очень душевная, было интересно и взрослым и детям. Единственное, для компаний 6чел+ было бы круто предусмотреть наушники, чтобы всё и везде было слышно
Вам был полезен этот отзыв?
П
Порублёв
Побывали в другом мире - спокойном, старинном, со своей атмосферой того времени. А помог экскурсовод. Отвечала на вопросы детей, научились и запомнили как отличать старые церки от менее старых)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгения
шикарная экскурсия: интересно было и детям и взрослым, спасибо большое гиду!
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Шикарная и очень познавательная экскурсия! Хоть пишу отзыв спустя 3 года, но ощущения от воспоминаний, будто все было вчера. Нам очень повезло с погодой. Много гуляли по городу и нам удалось много всего интересного узнать и увидеть. Дети были очень увлечены рассказом об истории Суздаля.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Очень понравилась экскурсия, Кирилл замечательно ладит с детьми, адаптирует экскурсию под них, интересно было и взрослым и детям, спасибо огромное!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Нас было двое взрослых и три ребёнка 6-7-9 лет, поэтому упор в экскурсии был на интерес детей. С нами была Анастасия. Очень понравилось, как она взаимодействовала с детьми - за читать дальшеуменьшить
2 часа они ни разу не сказали, что им скучно. Она давала им возможность отвлекаться на сугробы и всякие другие интересные детям штуки, не гнала по программе. Взрослым при этом тоже было интересно: несмотря на отсутствие множества исторических фактов, мы узнали и, главное, запомнили основные вещи. Спасибо большое, мы весьма довольны. И пообедали после экскурсии в приятном и недорогом кафе, которое Анастасия рекомендовала. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии на «Тайны Суздаля для детей и взрослых»