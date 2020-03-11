50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Захватывающая история Суздаля

Изучать «биографию» города вы будете, гуляя по его знаковым местам. В Ризоположенском монастыре разберётесь, почему это строение так дорого суздальцам. На улице Теремки проведёте параллели между домами современными и архаичными. В купеческом жилище рассмотрите предметы быта и отведаете старинные лакомства. А с колокольни на Торговой площади полюбуетесь красивым видом на город.

Помимо этого вы услышите легенды о суздальском богатыре, тайны реки Каменка, хроники строительства кремлёвских валов и ещё много других увлекательных деталей о судьбе города и его месте в российской истории.

Древние развлечения и обычаи

Знаете ли вы, какие игры были в чести у наших предков? Мы научим вас загадкам и старинным забавам, в которые вы сразу поиграете. Кроме развлечений вы узнаете и о трудностях повседневной жизни прошлого. Так, мальчики познакомятся с основами управления повозкой, а девочки освоят искусство плетения льняных нитей, из которых создавалась одежда. Мы расскажем, как распределялись обязанности в семье и когда дети начинали работать наравне со взрослыми.

Встреча с древнерусскими умельцами и мастер-классы

Мы отправимся в подворье суздальских мастеров, где вы увидите образцы народного творчества. Плетение из бересты, резьба по дереву, кузнечное дело, создание рыболовных сетей, искусство колокольного звона — как разнообразен мир древнерусского быта! По желанию ребята поучаствуют в мастер-классе и увезут домой сувениры, сделанные своими руками.

Кому подойдёт экскурсия

Детям старше пяти лет и взрослым, которые любят историю и декоративно-прикладное искусство.