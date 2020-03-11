50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в быт прошлого и раскрыть секреты истории на интерактивной экскурсии

Кирилл и Анастасия
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Кирилл и Анастасия – ваш гид
Суздаль — это ожившая древнерусская сказка.

Купеческие дома, старинные торговые ряды, монастыри и церкви — вы узнаете о судьбе города и полюбите его улочки и строения.

С вершины колокольни посмотрите на природные красоты и городские пейзажи.

А после детей ждёт знакомство со старинными играми и укладом древности, а взрослых — рассказы о жизни города и страны.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча около Ризоположенского монастыря
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У этой экскурсии50 отзывов
4.74
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Тайны Суздаля для детей и взрослых

Что вас ожидает

Захватывающая история Суздаля
Изучать «биографию» города вы будете, гуляя по его знаковым местам. В Ризоположенском монастыре разберётесь, почему это строение так дорого суздальцам. На улице Теремки проведёте параллели между домами современными и архаичными. В купеческом жилище рассмотрите предметы быта и отведаете старинные лакомства. А с колокольни на Торговой площади полюбуетесь красивым видом на город.

Помимо этого вы услышите легенды о суздальском богатыре, тайны реки Каменка, хроники строительства кремлёвских валов и ещё много других увлекательных деталей о судьбе города и его месте в российской истории.

Древние развлечения и обычаи
Знаете ли вы, какие игры были в чести у наших предков? Мы научим вас загадкам и старинным забавам, в которые вы сразу поиграете. Кроме развлечений вы узнаете и о трудностях повседневной жизни прошлого. Так, мальчики познакомятся с основами управления повозкой, а девочки освоят искусство плетения льняных нитей, из которых создавалась одежда. Мы расскажем, как распределялись обязанности в семье и когда дети начинали работать наравне со взрослыми.

Встреча с древнерусскими умельцами и мастер-классы
Мы отправимся в подворье суздальских мастеров, где вы увидите образцы народного творчества. Плетение из бересты, резьба по дереву, кузнечное дело, создание рыболовных сетей, искусство колокольного звона — как разнообразен мир древнерусского быта! По желанию ребята поучаствуют в мастер-классе и увезут домой сувениры, сделанные своими руками.

Кому подойдёт экскурсия

Детям старше пяти лет и взрослым, которые любят историю и декоративно-прикладное искусство.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: подъём на колокольню на Торговой площади — 100 рублей с человека; детям до 14 лет бесплатно.
  • Вид и стоимость мастер-класса зависит от дня проведения экскурсии — уточняйте в переписке
  • Интерактивную программу мы составляем в зависимости от возраста путешественников
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Тайны Суздаля для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около Ризоположенского монастыря.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл и Анастасия
Кирилл и Анастасия
Мы — Кирилл и Анастасия, брат и сестра из творческой династии мастеров, жители города Суздаля. У Анастасии педагогическое образование. С детства принимали активное участие в детских и семейных праздниках и театральных постановках. У нас есть опыт организации и проведения экскурсий и праздников для детей разного возраста. Очень любим узнавать необычные факты, связанные с историей нашего древнего города, будем рады поделиться ими с гостями Суздаля.
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50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Неинтересный маршрут. Кроме Ризо-Положенского монастыря ничего не увидели. Прошлись по улочкам, мимо рядов, в купеческий дом не попали, в Кремль даже не зашли. Нужно отдать должное Кириллу, он умеет увлечь детей, и его экскурсия, конечно, рассчитана именно на младший возраст. Свою экскурсионную программу знает, копни чуть глубже- знаний немного.
10 марта 2020
Анастасия проводила экскурсию, с нами были дети 9 и 13 лет. 2,5 часа пролетели быстро, совсем неутомительно для детей, гид постоянно обращалась к детям с загадками , в конце экскурсии немножко поиграли, было весело. Настя смогла заинтересовать даже нашего 9- летнего спортсмена)), делилась с нами загадочными фактами и тайнами города. Замечательно провели время, рекомендую эту экскурсию для туристов с детьми!
9 марта 2020
Были на экскурсии 8 марта 2020. Нас 5 взрослых и 4 детей от 4 до 9ти. Гид нас подождал, показал где припарковать машины. Рассказывал интересно, даже наши непоседливые дети слушали с интересом, когда интерес угасал, то вход шли угощения и игры. Я для себя узнала много нового и не только о Суздале. Прошли много, но чем хороши старые города, что практически каждый дом с историей. За это и люблю такие экскурсии, что сам ты никогда не обратить внимание на такие детали и не узнаешь таких вещей о которых рассказывают. Экскурсия длилась два с половиной часа, спасибо большое Кириллу за интересный рассказ и отличную прогулку.
9 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Кирилл сумел заитересовать как детей так и взрослых. Все остались очень довольны. Рекомендуем!
8 марта 2020
Всё замечательно!!!!!
2 марта 2020
Были с Кириллом на экскурсии с двумя детьми 7 и 13 лет. Очень приятная, интересная, не тяжелая для восприятия экскурсия. Понравилось всем, и взрослым и детям. Кирилл очень хорошо общается с детской аудиторией, за что ему большое спасибо. Взрослые, хоть и были в Суздале уже несколько раз, тоже вынесли для себя что-то носе и интересное. Маршрут очень продуман, не утомительный. Кирилл не сыпет фактами и датами, при этом складывается общая картина происходившего. Задаёт очень интересные вопросы детям, играет с ними. В общем, нам всем очень понравилось! С удовольствием рекомендуем Кирилла как очень приятного и профессионального гида!
2 марта 2020
Брали экскурсию на 5 взрослых и 2 детей 8 лет. Нашим гидом была Анастасия. Экскурсия понравилась всем. Узнали много интересных фактов о Суздале. С удовольствием приедем ещё!Спасибо!
24 февраля 2020
Если вы путешествуйте с детьми, то эта экскурсия для вас и ваших детей. Если экскурсовод сумел увлечь детей, то экскурсия удалась. Спасибо Кириллу! Советую именно эту экскурсию и данного экскурсовода!
Ксения
23 февраля 2020
Очень интересная экскурсия. Дети на одном дыхании все слушали и запомнили достаточно много. Спасибо большое Кириллу за такой контакт с детьми
14 февраля 2020
Нашим экскурсоводом был Кирилл. С душой рассказывал об истории и развитии своего города. В процессе повествования задавал интересные вопросы, отвечал на все наши. Погода была, прямо скажем, не для длительных прогулок. Однако Кирилл продумал маршрут таким образом, что были места, куда мы заходили погреться и даже попить горячего чая. Наша маленькая любопытная группа состояла из трех взрослых, но думаю, что детям было бы не менее интересно. Большое спасибо команде и особенное спасибо Кириллу!!! Обязательно приедем к Вам в город еще
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