50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Тайны Суздаля для детей и взрослых

Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Суздаль, город с богатой историей и уникальными традициями, приглашает на экскурсию «Тайны Суздаля для детей и взрослых». Участники погрузятся в атмосферу древней Руси, узнают о жизни и обычаях её жителей.
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Прогулка по историческим местам Суздаля раскроет секреты купеческих домов, монастырей и церквей.

Дети смогут поиграть в старинные игры и познакомиться с укладом прошлого, в то время как взрослые насладятся рассказами о жизни города.

Мастер-классы от суздальских мастеров добавят практический опыт и позволят каждому участнику создать уникальный сувенир на память о путешествии

5
710 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная история Суздаля
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎨 Мастер-классы от местных умельцев
  • 🏡 Погружение в быт древнерусского города
  • 🧩 Интерактивные игры и развлечения для детей
  • 📜 Легенды и хроники города

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посещать Суздаль в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок и мастер-классов на свежем воздухе. Эти месяцы предлагают тёплую погоду и минимальную загруженность, что делает экскурсию особенно приятной. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсиями, но следует учитывать возможные дожди и прохладу. В остальное время года посещение возможно, но холод и снег могут ограничить активные мероприятия на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Тайны Суздаля для детей и взрослых

Что можно увидеть

  • Ризоположенский монастырь
  • Старая улица
  • Торговые площади
  • Купеческое жилище

Описание экскурсии

Захватывающая история Суздаля

Изучать «биографию» города вы будете, гуляя по его знаковым местам. В Ризоположенском монастыре разберётесь, почему это строение так дорого суздальцам. На Старой улице проведёте параллели между домами современными и архаичными. Посетите две торговые площади, а в купеческом жилище рассмотрите предметы быта и отведаете старинные лакомства.

Помимо этого вы услышите легенды о суздальском богатыре, тайны реки Каменка, хроники строительства кремлёвских валов и ещё много других увлекательных деталей о судьбе города и его месте в российской истории.

Древние развлечения и обычаи

Знаете ли вы, какие игры были в чести у наших предков? Мы научим вас загадкам и старинным забавам, в которые вы сразу поиграете. Кроме развлечений вы узнаете и о трудностях повседневной жизни прошлого. Так, мальчики познакомятся с основами управления повозкой, а девочки освоят искусство плетения льняных нитей, из которых создавалась одежда. Мы расскажем, как распределялись обязанности в семье и когда дети начинали работать наравне со взрослыми.

Встреча с древнерусскими умельцами и мастер-классы

Мы отправимся в подворье суздальских мастеров, где вы увидите образцы народного творчества. Плетение из бересты, резьба по дереву, кузнечное дело, создание рыболовных сетей, искусство колокольного звона — как разнообразен мир древнерусского быта! По желанию ребята поучаствуют в мастер-классе и увезут домой сувениры, сделанные своими руками.

Кому подойдёт экскурсия

Сознательным ребятам старше 5 лет и взрослым, которые любят историю и декоративно-прикладное искусство.

Организационные детали

  • Вид и стоимость мастер-класса зависит от дня проведения экскурсии — уточняйте в переписке
  • Интерактивную программу мы составляем в зависимости от возраста путешественников
  • По запросу экскурсию можно провести для группы до 20 человек, детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Ризоположенского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл и Анастасия
Кирилл и Анастасия — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 14.5 часов
Провела экскурсии для 16399 туристов
Мы — брат и сестра из творческой династии мастеров, жители Суздаля. У Анастасии педагогическое образование. С детства мы принимали активное участие в детских и семейных праздниках и театральных постановках. У
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нас есть опыт организации и проведения экскурсий и праздников для детей разного возраста. Очень любим узнавать необычные факты, связанные с историей нашего древнего города. Будем рады поделиться ими с гостями Суздаля!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 710 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
667
4
30
3
5
2
5
1
3
Наталья
Прогулка по улочкам вышла очень душевная, было интересно и взрослым и детям. Единственное, для компаний 6чел+ было бы круто предусмотреть наушники, чтобы всё и везде было слышно
Прогулка по улочкам вышла очень душевная, было интересно и взрослым и детям. Единственное, для компаний 6чел+
Прогулка по улочкам вышла очень душевная, было интересно и взрослым и детям. Единственное, для компаний 6чел+
Прогулка по улочкам вышла очень душевная, было интересно и взрослым и детям. Единственное, для компаний 6чел+
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П
Побывали в другом мире - спокойном, старинном, со своей атмосферой того времени. А помог экскурсовод. Отвечала на вопросы детей, научились и запомнили как отличать старые церки от менее старых)
Побывали в другом мире - спокойном, старинном, со своей атмосферой того времени. А помог экскурсовод. Отвечала
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Е
шикарная экскурсия: интересно было и детям и взрослым, спасибо большое гиду!
шикарная экскурсия: интересно было и детям и взрослым, спасибо большое гиду!
шикарная экскурсия: интересно было и детям и взрослым, спасибо большое гиду!
шикарная экскурсия: интересно было и детям и взрослым, спасибо большое гиду!
шикарная экскурсия: интересно было и детям и взрослым, спасибо большое гиду!
шикарная экскурсия: интересно было и детям и взрослым, спасибо большое гиду!
шикарная экскурсия: интересно было и детям и взрослым, спасибо большое гиду!
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Марина
Шикарная и очень познавательная экскурсия! Хоть пишу отзыв спустя 3 года, но ощущения от воспоминаний, будто все было вчера. Нам очень повезло с погодой. Много гуляли по городу и нам удалось много всего интересного узнать и увидеть. Дети были очень увлечены рассказом об истории Суздаля.
Шикарная и очень познавательная экскурсия! Хоть пишу отзыв спустя 3 года, но ощущения от воспоминаний, будто
Шикарная и очень познавательная экскурсия! Хоть пишу отзыв спустя 3 года, но ощущения от воспоминаний, будто
Шикарная и очень познавательная экскурсия! Хоть пишу отзыв спустя 3 года, но ощущения от воспоминаний, будто
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Т
Очень понравилась экскурсия, Кирилл замечательно ладит с детьми, адаптирует экскурсию под них, интересно было и взрослым и детям, спасибо огромное!
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Наталья
Нас было двое взрослых и три ребёнка 6-7-9 лет, поэтому упор в экскурсии был на интерес детей. С нами была Анастасия. Очень понравилось, как она взаимодействовала с детьми - за
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2 часа они ни разу не сказали, что им скучно. Она давала им возможность отвлекаться на сугробы и всякие другие интересные детям штуки, не гнала по программе. Взрослым при этом тоже было интересно: несмотря на отсутствие множества исторических фактов, мы узнали и, главное, запомнили основные вещи. Спасибо большое, мы весьма довольны. И пообедали после экскурсии в приятном и недорогом кафе, которое Анастасия рекомендовала. Спасибо большое!

Нас было двое взрослых и три ребёнка 6-7-9 лет, поэтому упор в экскурсии был на интерес
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Входит в следующие категории Суздаля

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