50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучше всего посещать Суздаль в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок и мастер-классов на свежем воздухе. Эти месяцы предлагают тёплую погоду и минимальную загруженность, что делает экскурсию особенно приятной. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсиями, но следует учитывать возможные дожди и прохладу. В остальное время года посещение возможно, но холод и снег могут ограничить активные мероприятия на улице.

Суздаль, город с богатой историей и уникальными традициями, приглашает на экскурсию «Тайны Суздаля для детей и взрослых». Участники погрузятся в атмосферу древней Руси, узнают о жизни и обычаях её жителей.

Прогулка по историческим местам Суздаля раскроет секреты купеческих домов, монастырей и церквей. Дети смогут поиграть в старинные игры и познакомиться с укладом прошлого, в то время как взрослые насладятся рассказами о жизни города. Мастер-классы от суздальских мастеров добавят практический опыт и позволят каждому участнику создать уникальный сувенир на память о путешествии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Захватывающая история Суздаля

Изучать «биографию» города вы будете, гуляя по его знаковым местам. В Ризоположенском монастыре разберётесь, почему это строение так дорого суздальцам. На Старой улице проведёте параллели между домами современными и архаичными. Посетите две торговые площади, а в купеческом жилище рассмотрите предметы быта и отведаете старинные лакомства.

Помимо этого вы услышите легенды о суздальском богатыре, тайны реки Каменка, хроники строительства кремлёвских валов и ещё много других увлекательных деталей о судьбе города и его месте в российской истории.

Древние развлечения и обычаи

Знаете ли вы, какие игры были в чести у наших предков? Мы научим вас загадкам и старинным забавам, в которые вы сразу поиграете. Кроме развлечений вы узнаете и о трудностях повседневной жизни прошлого. Так, мальчики познакомятся с основами управления повозкой, а девочки освоят искусство плетения льняных нитей, из которых создавалась одежда. Мы расскажем, как распределялись обязанности в семье и когда дети начинали работать наравне со взрослыми.

Встреча с древнерусскими умельцами и мастер-классы

Мы отправимся в подворье суздальских мастеров, где вы увидите образцы народного творчества. Плетение из бересты, резьба по дереву, кузнечное дело, создание рыболовных сетей, искусство колокольного звона — как разнообразен мир древнерусского быта! По желанию ребята поучаствуют в мастер-классе и увезут домой сувениры, сделанные своими руками.

Кому подойдёт экскурсия

Сознательным ребятам старше 5 лет и взрослым, которые любят историю и декоративно-прикладное искусство.

Организационные детали