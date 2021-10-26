Экскурсии в Суздале

Отзыв на: Суздаль — почувствовать пульс Средневековой Руси А Александр 5 Увлекательная обзорная экскурсия по Суздалю с гидом Владимиром. В неспешном темпе осмотрели окрестности местного Кремля, после чего Владимир предложил пересесть в автомобиль - на нем мы осмотрели все ключевые смотровые площадки города, делая остановки для красивых фотографий, прошлись по территории Покровского монастыря и даже съездили в Кидекшу. Очень много узнали от Владимира об истории города и каждого из посещаемых мест, а также о повседневном быте суздальчан. После экскурсии продолжили знакомиться с городом на основе полезных рекомендаций, данных Владимиром. В общем, все очень понравилось.

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять» А Александр 5 Спасибо Евгению за интересную экскурсию в неформальной обстановке.

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять» И Игорь 5 Несмотря на отвратную погоду экскурсия очень понравилась. Экскурсовод просто супер. Он не просто ведет повествование, а постоянно вовлекает вас в диалог. Помимо натурных видов припас множество фотографий от том как выглядел тот или иной объект раньше. Узнали много нового про Суздаль. Экскурсоводу - респект. Всем рекомендую.

Отзыв на: Суздаль — душевный город родом из Древней Руси О Ольга 5 Благодарим Елену за замечательную и душевную экскурсию по Суздалю! Было интересно! Отдельная благодарность за чаепитие в трапезной Свято-Покровского монастыря.

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять» А Андрей 5 Были в Суздале не в первый раз, но от Евгения узнали много нового. Прежде всего понравился стил и манера изложения. «Живой рассказ», я бы так про это написал. Много интересных фактов об истории города и горожанах. Грамотно составлен маршрут. Очень комфортно в общении. Рекомендуем Евгения, как отличного гида и собеседника.

Отзыв на: Тайны Суздаля для детей и взрослых Р Раиса 5 Кирилл, спасибо огромное за чудесную экскурсию.

Отзыв на: Путешествие по загадочному Суздалю Л Лилия 5 Мария чудесный гид, очень чуткая и понимающая. Нас было 4 человека по 27лет и мы остались в полном восторге! Море полезной информации без лишних грузящих дат, интересные игры и что самое важное ответы на все вопросы! Горячо порекомендуем этого гида всем друзьям и с огромным удовольствием вернёмся снова!

Отзыв на: Мастер-класс «Вышитые украшения» П Полина 5 Замечательная, волшебная, профессионал своего дела! Ламповая атмосфера

Отзыв на: Сокровенный Суздаль Т Татьяна 5 Экскурсия с Николаем Сергеевичем была замечательна! Очень познавательна и активна. Мы много нового узнали не только про Суздаль, но и про храмовую архитектуру, про быт и традиции наших предков. Мы все благодарим Николая Сергеевича за чудесное и полезно-познавательное времяпрепровождение.