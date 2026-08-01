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Экскурсии в Суздале

Найдено 152 экскурсии в Суздале, цены от 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
Пешая
2 часа
261 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
Во время прогулки по Суздалю вы узнаете о Руси домонгольской, легендах и тайнах города. Посетите исторические места и увидите уникальные постройки
Начало: У Кресто-Никольской церкви
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1900 ₽ за человека
Душевная групповая экскурсия по Суздалю
Пешая
1.5 часа
540 отзывов
Групповая
до 26 чел.
Душевная групповая экскурсия по Суздалю
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
1400 ₽ за человека
Суздаль: из века в век
Пешая
2 часа
188 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Суздаль: из века в век
Откройте для себя Суздаль через его историю и архитектуру. Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждая улица хранит свою тайну
Начало: У Преподобенской колокольни
Завтра в 12:00
10 авг в 17:30
1200 ₽ за человека
Обаяние суздальской самобытности
Пешая
3 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
В тренде
Обаяние суздальской самобытности
Кремль, монастыри, древние избы и вкус русской старины
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 7800 ₽ за всё до 2 чел.
Сказочная фотосессия в Суздале
Пешая
30 минут
19 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выбор
Сказочная фотосессия в Суздале
Составить эффектный образ в древнерусском стиле и получить яркие фотографии
Начало: На улице Коровники
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
1.5 часа
402 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
Разобраться в основах ковки, послушать истории кузнеца и сделать оригинальный сувенир
Начало: Частный сектор в центральной части Суздаля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей
Пешая
2 часа
111 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей
Погрузитесь в историю Суздаля через традиционные игры, беседы и вопросы. Увидите главные достопримечательности и узнаете много нового
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
1600 ₽ за человека
Добро пожаловать в Суздаль
Пешая
3 часа
253 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Суздаль
Увидеть главные достопримечательности города и посетить старинные монастыри с профессиональным гидом
Начало: На улице Ленина
16 авг в 10:45
26 авг в 10:45
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
Пешая
1.5 часа
122 отзыва
Квест
до 5 чел.
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
Пройдите по следам суздальского летописца, решая задачи и открывая секреты древнего города. Завершите квест, найдя спрятанный клад
Начало: На Торговой площади
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от 3250 ₽ за всё до 5 чел.
Историческая прогулка по граду Суздалю с элементами квеста
Пешая
2 часа
312 отзывов
Квест
до 15 чел.
Историческая прогулка по граду Суздалю с элементами квеста
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2300 ₽ за человека
Игры и загадки древнего Суздаля
Пешая
2 часа
108 отзывов
Квест
до 5 чел.
Игры и загадки древнего Суздаля
Погрузиться в старинный быт и традиции города в формате квеста
Начало: На Торговой площади
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 5 чел.
Печём по-русски: от калача до пряника
1.5 часа
26 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
В тренде
Печём по-русски: от калача до пряника
В Суздале вас ждёт уникальный кулинарный опыт: выпечка калачей, кренделей и пряников в компании опытного мастера. Интересно и новичкам, и профессионалам
Начало: На Красноармейской улице
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
2200 ₽ за человека
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Пешая
2 часа
709 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 10 700 ₽ за всё до 5 чел.
Древний Суздаль - град медовый
Пешая
2 часа
135 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Древний Суздаль - град медовый
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 2000 ₽ за человека
Суздаль: самый русский город
Пешая
2 часа
175 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Суздаль: самый русский город
Открыть удивительную историю и архитектуру города с гидом и художником-реставратором храмов
Начало: На ул. Кремлевская дом 9, Школа искусств
Завтра в 11:00
12 авг в 09:30
от 12 800 ₽ за всё до 9 чел.
Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
1.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
Погрузитесь в мир русских традиций, создавая своими руками тряпичную куклу, символ уюта и оберега
Начало: Ул. Красноармейская
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
от 2200 ₽ за человека
Мастер-класс «Печём русский пряник»
1.5 часа
93 отзыва
Индивидуальная
Мастер-класс «Печём русский пряник»
Приготовить своими руками традиционное лакомство и узнать в процессе его историю
Начало: На ул. Красноармейской
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
от 2500 ₽ за человека
Мастер-класс по созданию декоративного наличника
1.5 часа
17 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Мастер-класс по созданию декоративного наличника
Присоединяйтесь к творческому мастер-классу в Суздале и создайте уникальный декоративный наличник своими руками. Подходит для всей семьи
Начало: На улице Ленина
Расписание: в среду и четверг в 11:15, 14:00 и 16:30, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:15 и 14:00
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
2550 ₽ за человека
Фотопрогулка по суздальскому кремлю
Пешая
1 час
17 отзывов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотопрогулка по суздальскому кремлю
Получить душевные кадры на фоне русских пейзажей и старинной архитектуры
Начало: У суздальского кремля
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от 9900 ₽ за всё до 8 чел.
Мастер-класс в Суздале «Печём крендели»
1.5 часа
95 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс в Суздале «Печём крендели»
Научиться работать с тестом и приготовить своими руками крендели в уютной домашней обстановке
Начало: На ул. Красноармейской
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 2500 ₽ за человека
Суздаль - город для души
На машине
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Суздаль - город для души
Проехать по живописным местам и услышать о них пронзительные истории
Начало: На Пушкарской улице
Завтра в 13:30
10 авг в 09:00
от 12 300 ₽ за всё до 4 чел.
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Пешая
2 часа
188 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Рассмотреть самые интересные памятники города и понять его значимость в нашей культуре и истории
Начало: На Торговой площади
12 авг в 13:00
16 авг в 09:00
от 7490 ₽ за всё до 7 чел.
Суздаль - преданья старины глубокой
Пешая
2.5 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Суздаль - преданья старины глубокой
Погулять по идиллическому городу и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: Возле музейного Кремля
10 авг в 09:00
12 авг в 17:00
от 8500 ₽ за всё до 8 чел.
Умиротворяющий Суздаль
Пешая
2 часа
215 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Умиротворяющий Суздаль
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
12 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 6950 ₽ за всё до 6 чел.
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
На машине
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба
Начало: По договорённости с гидом
20 авг в 10:30
21 авг в 10:30
от 4700 ₽ за всё до 4 чел.
Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
Пешая
2 часа
35 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
Увидеть всё самое интересное в Суздале и понять, чем он отличается от других городов
Начало: У памятника Лебедеву
Расписание: в субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
15 авг в 14:00
1500 ₽ за человека
Были старого Суздаля
Пешая
2 часа
127 отзывов
Индивидуальная
Были старого Суздаля
Познайте дух старины в Суздале: от Торговой площади до Спасо-Евфимиева монастыря. Уникальный маршрут для истинных ценителей истории
Начало: На Торговой площади
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Суздаль - колыбель России
Пешая
2.5 часа
133 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль - колыбель России
Во время экскурсии по Суздалю вы увидите старинные памятники архитектуры, познакомитесь с историей города и сравните его виды с образами 100-летней давности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.
90 минут, чтобы влюбиться в Суздаль
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
В тренде
90 минут, чтобы влюбиться в Суздаль
Понять город - через историю, детали и живой разговор
Начало: На Торговой площади
Расписание: в четверг и пятницу в 17:00, в воскресенье в 11:00
16 авг в 11:00
20 авг в 17:00
1000 ₽ за человека
Суздаль - город и люди
Пешая
2 часа
109 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Суздаль - город и люди
Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления
Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь)
Завтра в 12:00
10 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.

Что посмотреть в Суздале на экскурсиях?

В Суздале и в его окрестностях достаточно много достопримечательностей, в первую очередь это средневековые памятники расположенные прямо под открытым небом, например такие, как Суздальский Кремль и живописные деревянные домики, и близлежащие сёла с красочными пейзажами и конечно же многочисленные природные красоты

Местные экскурсоводы

Суздаль старинный и очень колоритный город, и чтобы узнать все секреты этого места, мы рекомендуем вам воспользоваться организованными экскурсиями, так как вы не только экономите время, но и освобождаете себя от всех организационных моментов. Мы рады сообщить вам, что мы собираем для вас самые лучшие и популярные экскурсии по всем городам мира и в Суздале в том числе, найти вы их сможете в нашем каталоге. За вами останется только забронировать подходящую, а все остальное возьмет на себя гид

Последние отзывы на экскурсии

К
Душевная групповая экскурсия по Суздалю
Дата посещения: 1 авг 2026
Отлично.
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Т
Пленэр в былинном Суздале
Дата посещения: 10 июл 2026
Нам очень понравилось, красивое место, приятная атмосфера, возможность почувствовать себя немного художником, пожить немного в волшебном мире неяркой, завораживающей акварели,
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заметить полутона и тени, игру света на золотых крестах суздальских Храмов. Как будто время замирает и мир открывается новой гранью, чарующим очарованием вечности...Огромная благодарность Николаю за эти чудесные мгновения!

Нам очень понравилось, красивое место, приятная атмосфера, возможность почувствовать себя немного художником, пожить немного в волшебном
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Ю
Добро пожаловать в Суздаль
Дата посещения: 24 июн 2026
Очень интересная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Анне.
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Л
Суздаль: из века в век
Дата посещения: 24 июн 2026
Интересная и содержательная экскурсия, лотличный экскурсовод! Всё очень понравилось. Большое спасибо.
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Д
Сокровенный Суздаль
Дата посещения: 21 июн 2026
Взгляд на Суздаль со стороны. Глазами художника с погружением в историю. Нам понравилось, спасибо!
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Н
Мастер-класс «Печём русский пряник»
Дата посещения: 17 июн 2026
В июне 2026 года были на мастер-классе по изготовлению пряников. Проводила мероприятие Екатерина- солнечная, красивая девушка с золотыми кудряшками! Но
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не смотря на молодость, девушка знает свое дело, с душой и любовью говорит, показывает и подсказывает секретики, нюансы изготовления, иными словами заряжает положительными эмоциями и дарит радость от процесса, и конечно, результата. С нами были дочки и у всех все получилось великолепно! Ушли довольные- с пряниками! Привезем домой презенты, сделанные своими руками! Огромное спасибо за любовь к делу и людям! Процветания Вашему делу и успеха во всех Ваших начинаниях!

В июне 2026 года были на мастер-классе по изготовлению пряников. Проводила мероприятие Екатерина- солнечная, красивая девушка
В июне 2026 года были на мастер-классе по изготовлению пряников. Проводила мероприятие Екатерина- солнечная, красивая девушка
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О
Сокровенный Суздаль
Дата посещения: 11 июн 2026
От лица группы хочу выразить благодарность гиду Николаю за его душевную и очень увлекательную экскурсию. Он даст ответ на любой
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вопрос, очень увлечён своим делом, расскажет о событиях, о которых не прочтёшь в книгах. Очень советую всем его услуги в этой области. Николай, огромная благодарность за Ваш труд и за наше хорошее настроение!

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Н
Колокольни Суздаля со звонарем
Дата посещения: 6 мая 2026
Увлекательнейшая экскурсия, узнали много интересного и о природе колоколов, и о жизни звонарных дел мастеров.. и о многом другом, которое
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хочется оставить за скобками, чтобы у всех ее посетивших появились такие же чувства приятных удивлений, неожиданных откровений, ярких эмоциональных впечатлений и больших благодарностей Евгению, за то, что есть такой весёлый, щедрый на истории и влюбленный в свое дело человек, благодаря которому и тебе тоже открывается таинственный мир жемчужных мелодий колоколов🙏🏻😍 :)

Увлекательнейшая экскурсия, узнали много интересного и о природе колоколов, и о жизни звонарных дел мастеров.. и
Увлекательнейшая экскурсия, узнали много интересного и о природе колоколов, и о жизни звонарных дел мастеров.. и
Увлекательнейшая экскурсия, узнали много интересного и о природе колоколов, и о жизни звонарных дел мастеров.. и
Увлекательнейшая экскурсия, узнали много интересного и о природе колоколов, и о жизни звонарных дел мастеров.. и+1
Увлекательнейшая экскурсия, узнали много интересного и о природе колоколов, и о жизни звонарных дел мастеров.. и
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Н
Суздаль. Ха-ха-ха
Дата посещения: 5 мая 2026
Будем рекомендовать экскурсию всем, кто хочет услышать неординарные, весёлые и живые истории о городе:) С Ильёй мы открыли для себя
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Суздаль с новой стороны, у которого есть свое лицо и душа. Нам все очень понравилось, было очень познавательно и весело, время пролетело незаметно)! Илья интересный и вдохновляющий рассказчик, который искренне любит свой город и знает под каким "соусом" его лучше подать (и не только огуречным:))

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Н
Пленэр в былинном Суздале
Дата посещения: 5 мая 2026
Были с дочкой на пленере, все очень понравилось:) Ловили закаты, рисовали небо, получили ценные советы, как взаимодействовать с красками, говорили
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о художниках. Николай чуткий и внимательный проводник в волшебный и удивительный мир акварели, после теории дал нам полную свободу для творческих экспериментов и мы ею воспользовались, своими работами остались довольны)

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Всего 10149 отзывов в Суздале

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю

Самые популярные экскурсии в Суздале
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно;
  2. Душевная групповая экскурсия по Суздалю;
  3. Суздаль: из века в век;
  4. Обаяние суздальской самобытности;
  5. Сказочная фотосессия в Суздале.
Что посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Суздальский кремль;
  2. Торговая площадь;
  3. Ризоположенский монастырь;
  4. Спасо-Евфимиев монастырь;
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы;
  6. Торговые Ряды;
  7. Музей деревянного зодчества;
  8. Церковь Бориса и Глеба;
  9. Преподобенская колокольня;
  10. Покровский монастырь.
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в августе 2026
Сейчас в Суздале можно забронировать 152 экскурсии от 400 до 30 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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