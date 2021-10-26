Экскурсии Суздаля

Все экскурсии в Суздале

Доступно 67 экскурсий 🚌 в Суздале на 2021 год, 1449 ⭐ отзывов, цены от 890₽, посетите достопримечательности: Старый город, Кремль. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
Индивидуальная экскурсия
4.7
49
2 600
за 1-5 чел.
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
Индивидуальная прогулка по старинному улочкам Суздаля
В любой удобный вам день, в любое удобное время.
Групповая сборная экскурсия по Суздалю. Нестандартный маршрут
4.5
62
900
за 1 чел.
Групповая сборная экскурсия по Суздалю. Нестандартный маршрут
Прогулка по Суздалю нестандартным маршрутом
По субботам в 13:00
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Индивидуальная экскурсия
4.9
241
4600
3 910
за 1-8 чел.
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Погрузиться в быт прошлого и раскрыть секреты истории на интерактивной экскурсии
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши
Индивидуальная экскурсия
4.9
16
5 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши
В первой части мы совершим обзорную экскурсию по Суздалю с осмотром главных его...
По договоренности с гидом
Экскурсия с суздальским стрельцом!
4.9
11
1 700
за 1 чел.
Экскурсия с суздальским стрельцом!
Об истории, быте, традициях, русских пословицах и сказках
Боголюбово и храм Покрова-на-Нерли, поэма в камне
Индивидуальная экскурсия
5
3
3 000
за 1-20 чел.
Боголюбово и храм Покрова-на-Нерли, поэма в камне
Во время экскурсии Вы посетите Свято-Боголюбский женский монастырь, где ранее располагалась...
Ежедневно по договоренности
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Индивидуальная экскурсия
5
40
2ч 30м
4600
3 910
за 1-7 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Посетить главные места древнего города и раскрыть его историю в легком нескучном формате
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Индивидуальная экскурсия
4.7
30
4 500
за 1-20 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Эта экскурсия отлично подойдет для тех, кто впервые приехал в Суздаль и хочет познакомиться с...
Ежедневно по договоренности
Были старого Суздаля
Индивидуальная экскурсия
4.9
55
2ч 30м
3 900
за 1-6 чел.
Были старого Суздаля
Исследовать главные достопримечательности и раскрыть их богатую историю
Обзорная экскурсия по Суздалю
Индивидуальная экскурсия
4.7
25
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю
Суздаль - город окутанный историей
Нескучный Суздаль
Индивидуальная экскурсия
4.8
158
2ч 30м
4 600
за 1-5 чел.
Нескучный Суздаль
Узнать историю без сухих лекций и оживить летописи на обзорной экскурсии
Обзорная аудиоэкскурсия с приложением: Древний город Суздаль
Индивидуальная экскурсия
4
2
890
за 1 чел.
Обзорная аудиоэкскурсия с приложением: Древний город Суздаль
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Суздаль — колыбель России
Индивидуальная экскурсия
4.8
99
5 200
за 1-5 чел.
Суздаль — колыбель России
Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца
Владимир и Боголюбово - по следам владимирских князей
Индивидуальная экскурсия
5
9
6 000
за 1-20 чел.
Владимир и Боголюбово - по следам владимирских князей
Владимир и Боголюбово - города-памятники
Ежедневно по договоренности
Умиротворяющий Суздаль
Индивидуальная экскурсия
5
24
2ч 30м
3 600
за 1-10 чел.
Умиротворяющий Суздаль
Погулять по древней столице Руси, увидеть ее главные места и полюбоваться идиллическими пейзажами
Нешкольный Суздаль: тропами русских правителей
Индивидуальная экскурсия
5
11
4 500
за 1-15 чел.
Нешкольный Суздаль: тропами русских правителей
Любили ли вы уроки истории? Скорее всего нет - столько имен, дат, событий
По договоренности
Суздаль заповедный и настоящий
Индивидуальная экскурсия
4.9
67
3 900
за 1-8 чел.
Суздаль заповедный и настоящий
Главные достопримечательности, история и легенды старинного города на обзорной экскурсии
Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
Индивидуальная экскурсия
5
3
1ч 30м
3 000
за 1-20 чел.
Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
Кидекша - небольшое село под Суздалем
Ежедневно по договоренности
Обаяние суздальской самобытности
Индивидуальная экскурсия
4.7
28
3 350
за 1-10 чел.
Обаяние суздальской самобытности
Обзорная прогулка по городу-заповеднику
Санино и Свято-Никольский женский монастырь
Индивидуальная экскурсия
5
2
5 200
за 1-20 чел.
Санино и Свято-Никольский женский монастырь
Свято-Никольский женский монастырь известен своими святынями и монастырскими легендами
Ежедневно по договоренности
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Индивидуальная экскурсия
4.9
36
5 590
за 1-7 чел.
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Проникнуться атмосферой уютной старины и исследовать главные достопримечательности города-музея
Суздаль обзорная
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 000
за 1-10 чел.
Суздаль обзорная
ежедневно
Суздаль — почувствовать пульс Средневековой Руси
Индивидуальная экскурсия
4.9
10
3 750
за 1-10 чел.
Суздаль — почувствовать пульс Средневековой Руси
Вдохновиться старинными памятниками города-заповедника и увезти теплые фотовоспоминания
Суздаль только для вас
Индивидуальная экскурсия
5
2
5 000
за 1-5 чел.
Суздаль только для вас
По договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Суздаля»

  • Отзыв на: Суздаль — почувствовать пульс Средневековой Руси
    А
    Александр
    26 октября 2021
    5
    Увлекательная обзорная экскурсия по Суздалю с гидом Владимиром. В неспешном темпе осмотрели окрестности местного Кремля, после чего Владимир предложил пересесть в автомобиль - на нем мы осмотрели все ключевые смотровые площадки города, делая остановки для красивых фотографий, прошлись по территории Покровского монастыря и даже съездили в Кидекшу. Очень много узнали от Владимира об истории города и каждого из посещаемых мест, а также о повседневном быте суздальчан. После экскурсии продолжили знакомиться с городом на основе полезных рекомендаций, данных Владимиром. В общем, все очень понравилось.
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
    А
    Александр
    25 октября 2021
    5
    Спасибо Евгению за интересную экскурсию в неформальной обстановке.
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
    И
    Игорь
    25 октября 2021
    5
    Несмотря на отвратную погоду экскурсия очень понравилась. Экскурсовод просто супер. Он не просто ведет повествование, а постоянно вовлекает вас в диалог. Помимо натурных видов припас множество фотографий от том как выглядел тот или иной объект раньше. Узнали много нового про Суздаль. Экскурсоводу - респект. Всем рекомендую.
  • Отзыв на: Суздаль — душевный город родом из Древней Руси
    О
    Ольга
    25 октября 2021
    5
    Благодарим Елену за замечательную и душевную экскурсию по Суздалю! Было интересно! Отдельная благодарность за чаепитие в трапезной Свято-Покровского монастыря.
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
    А
    Андрей
    24 октября 2021
    5
    Были в Суздале не в первый раз, но от Евгения узнали много нового. Прежде всего понравился стил и манера изложения. «Живой рассказ», я бы так про это написал. Много интересных фактов об истории города и горожанах. Грамотно составлен маршрут. Очень комфортно в общении. Рекомендуем Евгения, как отличного гида и собеседника.
  • Отзыв на: Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Р
    Раиса
    24 октября 2021
    5
    Кирилл, спасибо огромное за чудесную экскурсию.
  • Отзыв на: Путешествие по загадочному Суздалю
    Л
    Лилия
    24 октября 2021
    5
    Мария чудесный гид, очень чуткая и понимающая. Нас было 4 человека по 27лет и мы остались в полном восторге! Море полезной информации без лишних грузящих дат, интересные игры и что самое важное ответы на все вопросы! Горячо порекомендуем этого гида всем друзьям и с огромным удовольствием вернёмся снова!
  • Отзыв на: Мастер-класс «Вышитые украшения»
    П
    Полина
    23 октября 2021
    5
    Замечательная, волшебная, профессионал своего дела! Ламповая атмосфера
  • Отзыв на: Сокровенный Суздаль
    Т
    Татьяна
    22 октября 2021
    5
    Экскурсия с Николаем Сергеевичем была замечательна! Очень познавательна и активна. Мы много нового узнали не только про Суздаль, но и про храмовую архитектуру, про быт и традиции наших предков. Мы все благодарим Николая Сергеевича за чудесное и полезно-познавательное времяпрепровождение.
  • Отзыв на: Умиротворяющий Суздаль
    А
    Алексей
    19 октября 2021
    5
    Спасибо большое Павлу. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, было очень интересно!
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