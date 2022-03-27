По Суздалю на санях да на карете

Прокатиться по городу на колоритном транспорте и почувствовать себя персонажем из прошлого

Индивидуальная
Эту поездку можно назвать путешествием во времени: вас ждёт старинная архитектура Суздаля и необычный транспорт.

Резвая лошадка, запряженная в сани или карету, провезет вас по городу, а возница поделится историями о своём ремесле и даст поуправлять повозкой.
По Суздалю на санях да на карете
По Суздалю на санях да на карете
По Суздалю на санях да на карете
По Суздалю на санях да на карете
По Суздалю на санях да на карете
По Суздалю на санях да на карете
По Суздалю на санях да на карете
По Суздалю на санях да на карете
По Суздалю на санях да на карете
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Эх, прокачу!

В теплое время — карета, а зимой сани приедут за вами в любое время и любое место в городе. Вы промчитесь по зеленым или заснеженным улицам Суздаля, любуясь его памятниками и храмами. Если захотите, попробуете себя в роли возницы-кучера. А ещё споете старинные русские песни и конечно, пофотографируетесь в экипаже и с лошадкой!

Рассказы о Суздале и необычном транспорте

Во время поездки наши возницы расскажут, что такое чересседельник и подбрюшник, что значит «зашоренный» и как это — когда «вожжа под хвост попала». Вы сможете расспросить их о том, как управляться с лошадью и ухаживать на ней. А еще узнаете, чем жил и живет Суздаль, и услышите его легенды и сказания!

Организационные детали

Экскурсию проводят профессиональные возницы с опытом работы от 10 лет

  • В любой день и время подача кареты или саней — от 30 минут до 2 часов (иногда понадобится время на дорогу и на то, чтобы запрячь лошадку)
  • С комфортом в санях и карете могут разместиться 4-5 человек, можно подать 2, 3 экипажа и более
  • Сообщите, пожалуйста, сколько будет человек и где вас забрать
  • Если вы хотите вместе с кучером исполнить русские песни, напишите нам об этом при заказе

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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