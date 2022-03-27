Что вас ожидает

Эх, прокачу!

В теплое время — карета, а зимой сани приедут за вами в любое время и любое место в городе. Вы промчитесь по зеленым или заснеженным улицам Суздаля, любуясь его памятниками и храмами. Если захотите, попробуете себя в роли возницы-кучера. А ещё споете старинные русские песни и конечно, пофотографируетесь в экипаже и с лошадкой!

Рассказы о Суздале и необычном транспорте

Во время поездки наши возницы расскажут, что такое чересседельник и подбрюшник, что значит «зашоренный» и как это — когда «вожжа под хвост попала». Вы сможете расспросить их о том, как управляться с лошадью и ухаживать на ней. А еще узнаете, чем жил и живет Суздаль, и услышите его легенды и сказания!

Организационные детали

Экскурсию проводят профессиональные возницы с опытом работы от 10 лет