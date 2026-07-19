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По Суздалю на санях да на карете

Исследуйте красоту Суздаля из саней или кареты, погрузитесь в мир старинных русских традиций и ремесел
Представьте себя путешественником во времени: старинный Суздаль раскрывается перед вами с новой стороны, когда вы прокатитесь по его улицам на санях или в карете.

Эта индивидуальная экскурсия предлагает не только насладиться
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видами древних храмов и памятников, но и узнать много нового о возничьем ремесле.

Ваши проводники - опытные возницы, которые с радостью поделятся секретами управления лошадью и расскажут о тонкостях своего искусства.

Возможность поуправлять повозкой, спеть старинные русские песни и сделать незабываемые фотографии - все это ждет вас во время этой уникальной поездки.

Комфортное размещение в экипаже для 4-5 человек, возможность заказать несколько экипажей, а также индивидуальный подход к каждому гостю - мы учтем все ваши пожелания и предпочтения.

Сообщите нам о количестве участников и месте встречи, и мы подготовим для вас незабываемое приключение по древнему городу Суздаль

4.6
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐴 Путешествие на уникальном транспорте
  • 🏰 Восхищение старинной архитектурой
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  • 🎶 Исполнение старинных русских песен
  • 👨‍🏫 Управление повозкой под руководством профессионала

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы июнь, июль и август, когда природа расцветает, а погода позволяет наслаждаться прогулками в карете. Зимой, в декабре, январе и феврале, Суздаль преображается в снежную сказку, и поездка на санях становится особенно атмосферной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать переменчивую погоду. В оставшиеся месяцы экскурсия возможна, но погодные условия могут ограничивать комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
По Суздалю на санях да на карете
По Суздалю на санях да на карете
По Суздалю на санях да на карете

Что можно увидеть

  • Памятники
  • Храмы

Описание экскурсии

Эх, прокачу!

В теплое время — карета, а зимой сани приедут за вами в любое время и любое место в городе. Вы промчитесь по зеленым или заснеженным улицам Суздаля, любуясь его памятниками и храмами. При желании попробуете себя в роли возницы-кучера. А ещё споете старинные русские песни и конечно, пофотографируетесь в экипаже и с лошадкой!

Организационные детали

Санями и каретами управляют профессиональные возницы с опытом работы от 10 лет

  • В любой день и время подача кареты или саней — от 30 минут до 2 часов (иногда понадобится время на дорогу и на то, чтобы запрячь лошадку)
  • С комфортом в санях и карете могут разместиться 4-5 человек, можно подать 2, 3 экипажа и более
  • Сообщите, пожалуйста, сколько будет человек и где вас забрать
  • Если вы хотите вместе с кучером исполнить русские песни, напишите нам об этом при заказе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Обговаривается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл и Анастасия
Кирилл и Анастасия — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провела экскурсии для 16311 туристов
Мы — брат и сестра из творческой династии мастеров, жители Суздаля. У Анастасии педагогическое образование. С детства мы принимали активное участие в детских и семейных праздниках и театральных постановках. У
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нас есть опыт организации и проведения экскурсий и праздников для детей разного возраста. Очень любим узнавать необычные факты, связанные с историей нашего древнего города. Будем рады поделиться ими с гостями Суздаля!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Николай
Все прекрасно Чётко и вовремя. Всегда на связи. Всё пожелания учтены и выполнены! Весело и задорно!
Все прекрасно Чётко и вовремя. Всегда на связи. Всё пожелания учтены и выполнены! Весело и задорно!
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Ольга
Огромное спасибо вознице-экскурсоводу Виктору и его замечательной лошади Мадонне, нам очень понравились рассказ и маршрут, в карете ехали комфортно, для тепла были пледы. Внук поучился управлять запряженой в карету лошадью. В конце маршрута Мадонна милостиво взяла у него угощение) К сожалению, фото в приложении не загружаются(((
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Е
Прекрасная часовая прогулка на санях. Интересно рассказывают истории о Суздале, пока вы наслаждаетесь прекрасными снежными видами сидя на санях. Очень круто, с ветерком также прокатили, всем советую
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Наталия
Спасибо Бориславу и лошадке Вишне за замечательный день в их компании
Спасибо Бориславу и лошадке Вишне за замечательный день в их компании
Спасибо Бориславу и лошадке Вишне за замечательный день в их компании
Спасибо Бориславу и лошадке Вишне за замечательный день в их компании
Спасибо Бориславу и лошадке Вишне за замечательный день в их компании
Спасибо Бориславу и лошадке Вишне за замечательный день в их компании
Спасибо Бориславу и лошадке Вишне за замечательный день в их компании
Спасибо Бориславу и лошадке Вишне за замечательный день в их компании
Спасибо Бориславу и лошадке Вишне за замечательный день в их компании
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Е
Прогулка очень понравилась Федор много рассказал интересных фактов! Пел песни, а мы подпевали, получилось здорово))) люди шли и снимали нас)) Весело! Шумно! И с отсылом в какое то другое время! Рекомендую!
P.S. и цена ниже чем у других!)
Прогулка очень понравилась Федор много рассказал интересных фактов! Пел песни, а мы подпевали, получилось здорово))) люди
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А
Великолепная экскурсия по Суздалю. Очень привественная девушка, которая любит как свое дело, так и животных. С любовью относится лошади, которой в такую жару очень тяжко. Всем рекомендую.
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