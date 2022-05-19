Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика

Суздаль - город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов

Суздаль — город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов? Да, но не только.

Суздаль — город ажурных наличников, изящных домиков и многоцветного узорочья.

А еще Суздаль — город пряного сбитня, пьянящей медовухи и звонких бубенцов на конской упряжи.

Обзорная экскурсия по Суздалю погрузит вас в атмосферу старого русского уездного городка.
Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика
Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика
Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика
Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика
Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика
Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика
Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика

Что вас ожидает 🤩

  • Торговая площадь
  • Торговые ряды
  • Старинные купеческие особняки и богадельни
  • Покровский монастырь
  • Спасо-Евфимьев монастырь
  • Ильинский луг
  • Речка Каменка
  • Кремль
  • Кремлевская улица

Об экскурсии

Суздаль — город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов? Да, но не только. Суздаль — город ажурных наличников, изящных домиков и многоцветного узорочья. А еще Суздаль — город пряного сбитня, пьянящей медовухи и звонких бубенцов на конской упряжи. Обзорная экскурсия по Суздалю погрузит вас в атмосферу старого русского уездного городка.
Вы увидите Торговую площадь с Торговыми рядами, старинные купеческие особняки и богадельни, Покровский и Спасо-Евфимьев монастыри, Ильинский луг, речку Каменку и Кремль. Завершится экскурсия на Кремлевской улице с сувенирами и медовухой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Завершение: Кремлёвская улица, Суздаль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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