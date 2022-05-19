Об экскурсии

Суздаль — город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов? Да, но не только. Суздаль — город ажурных наличников, изящных домиков и многоцветного узорочья. А еще Суздаль — город пряного сбитня, пьянящей медовухи и звонких бубенцов на конской упряжи. Обзорная экскурсия по Суздалю погрузит вас в атмосферу старого русского уездного городка.

Вы увидите Торговую площадь с Торговыми рядами, старинные купеческие особняки и богадельни, Покровский и Спасо-Евфимьев монастыри, Ильинский луг, речку Каменку и Кремль. Завершится экскурсия на Кремлевской улице с сувенирами и медовухой.