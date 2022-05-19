Суздаль — город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов? Да, но не только. Суздаль — город ажурных наличников, изящных домиков и многоцветного узорочья. А еще Суздаль — город пряного сбитня, пьянящей медовухи и звонких бубенцов на конской упряжи. Обзорная экскурсия по Суздалю погрузит вас в атмосферу старого русского уездного городка.
Вы увидите Торговую площадь с Торговыми рядами, старинные купеческие особняки и богадельни, Покровский и Спасо-Евфимьев монастыри, Ильинский луг, речку Каменку и Кремль. Завершится экскурсия на Кремлевской улице с сувенирами и медовухой.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Завершение: Кремлёвская улица, Суздаль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВСМЗ — ваш гид в Суздале
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