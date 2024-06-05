🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 72 отзыва Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю Начало: По договорённости 8 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 70 отзывов Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй Начало: на Торговой площади 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Квест 2 часа 138 отзывов Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор» 1900 1 520 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 79 отзывов Великий Суздаль: путешествие по страницам истории и культуры Проведите незабываемые 2-3 часа, исследуя Суздаль с экспертом. История, культура и великолепные виды ждут вас 5 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 40 отзывов «Самоход»: увлекательный квест-прогулка по историческому Суздалю Пройдите по следам суздальского летописца, решая задачи и открывая секреты древнего города. Завершите квест, найдя спрятанный клад Начало: На Торговой площади 3 260 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 72 отзыва Суздаль: первые впечатления о городе-музее Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль Начало: Торговая площадь 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 57 отзывов Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто) Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Групповая экскурсия в Суздале: путешествие в прошлое города Окунитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и традиции Начало: На Торговой площади 6 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 121 отзыв Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города Начало: Суздаль, Торговая площадь 4 600 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63... 5 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом 7440 6 696 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Суздаль - преданья старины глубокой Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом Начало: На Торговой площади 6 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 120 отзывов Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии Начало: Торговая площадь 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Увлекательная индивидуальная экскурсия по Суздалю: Сказы о Суздальской земле Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Откройте для себя мир суздальских сказаний и легенд Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 258 отзывов Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д... 6 300 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений 6 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 5 отзывов Индивидуальная фотопрогулка в Суздале: маковки церквей и старинные постройки Фотопрогулка в Суздале проходит легко и непринужденно. Без вымученных поз и долгих расстановок в кадре. Вы получите серию атмосферных фото с искренними эмоциями Начало: У суздальского кремля 8 800 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Суздаль: тропой веков История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места Начало: В районе Свято-Александровского монастыря 9 350 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 111 отзывов Суздаль - колыбель России: индивидуальная экскурсия Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца 9 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 13 отзывов Фотопрогулка по дивному Суздалю: индивидуальная сессия Тихая речушка и луга, нарядные церкви, резные наличники - Суздаль создан для атмосферных фотосессий! Поймаем ваши эмоции и создадим незабываемые кадры Начало: Торговые ряды от 8 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 113 отзывов Индивидуальная экскурсия «Были старого Суздаля»: путешествие в историю Познайте дух старины в Суздале: от Торговой площади до Спасо-Евфимиева монастыря. Уникальный маршрут для истинных ценителей истории Начало: На Торговой площади от 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 82 отзыва Путешествие по загадочному Суздалю: Индивидуальный квест Исследуйте древний Суздаль в формате захватывающего квеста с историческими заданиями и поиском клада Начало: Торговая площадь ресторан Гостиный двор 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории от 2 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи Начало: Уточняется перед экскурсией 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто) С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО Начало: По договоренности 12 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии 7440 6 696 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 82 отзыва Суздаль для детей: костюмированная экскурсия по историческим местам Приглашаем юных путешественников на захватывающее приключение по Суздалю, где история оживает в веселой и увлекательной форме 9 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 5 отзывов По Суздалю на автомобиле: увлекательная экскурсия по главным достопримечательностям Без вороха дат и списка незнакомых имён - вас ждёт самое интересное и вкусное из истории Суздаля! Перемещаемся на машине, чтобы вы могли любоваться городом 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Суздальский кремль: клады, викинги, куранты Погрузиться в атмосферу средневекового города и узнать, как выглядели модницы 1000 лет назад Начало: на Торговой площади 9 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 5 отзывов Сказочная фотосессия в Суздале: путешествие в прошлое Почувствуйте волшебство древнего Суздаля, став главным героем уникальной фотопрогулки в традиционных русских костюмах Начало: на улице Коровники 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 400 отзывов Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 190 отзывов Суздаль - путешествие в прошлое среди старинных улочек и памятников Познайте дух древнего Суздаля, прогуливаясь по его улочкам, и ощутите связь времен через истории и архитектуру Начало: По договорённости, в зависимости от формата Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом от 3 900 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 93 отзыва Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности от 7 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Суздалю Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и уникальные архитектурные памятники Начало: По договорённости с гидом Расписание: Ежедневно, по договоренности от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 6 отзывов Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль Расписание: В любое время, в любой день 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 32 отзыва Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников Начало: По договорённости с гидом Расписание: Ежедневно, по договоренности 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Суздальское путешествие в Средние века: история, культура, традиции Погрузитесь в атмосферу Средневековья с экскурсией в Суздаль, где история оживает на каждом шагу Начало: Г. Суздаль, ул. Пушкарская, д. 27 «Б» Расписание: Согласно расписанию в календаре от 6 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Прогулка по историческому Суздалю в компании местного эксперта Познайте уникальный Суздаль в компании настоящего художника-реставратора, который раскроет секреты города Начало: Улица Ленина, 63А, Суздаль Расписание: Ежедневно, по договоренности. Бронирование возможно не ранне, чем за 2 недели. 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Индивидуальная пешеходная экскурсия: исторический Суздаль Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля с пешеходной экскурсией: история, архитектура и уникальные вкусы Начало: Пушкарская улица, 27, Суздаль Расписание: По договоренности от 6 563 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Из Суздаля в Кидекшу Начало: Суздаль, улица Пушкарская, 25 а Расписание: Ежедневно с 10:00 до 16:00 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Суздаль: путешествие в древность с экскурсоводом Окунитесь в атмосферу Суздаля: тысячелетняя история, живописные уголки и уникальные рассказы Начало: Торговая площадь Расписание: По договоренности 6 900 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Суздаль - символ русской древности Начало: Суздаль, улица Ленина, д. 63 Б Расписание: По договоренности 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 38 отзывов Суздаль - средневековый город-музей Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 4 000 ₽ за всё до 6 чел.