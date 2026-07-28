Представьте, что вы шагаете по мощёным улочкам, где каждый уголок наполнен историей. Суздаль, город с богатым прошлым, открывает перед вами свои тайны.
В ходе экскурсии «Суздаль: очевидный и невероятный» вы увидите
В ходе экскурсии «Суздаль: очевидный и невероятный» вы увидите
6 причин купить этот билет
- 🌟 Погружение в атмосферу древнего города
- 📜 Узнаете интересные исторические факты
- 🏰 Посетите уникальные архитектурные памятники
- 🎬 Откроете для себя места съёмок известных фильмов
- 🔔 Услышите живые колокольные звоны
- 👥 Возможность диалога с экскурсоводом
Что можно увидеть
- Старинные площади
- Храмы
- Монастыри
- Спасо-Евфимиев монастырь
Описание билета
История и легенды Суздаля
Город-сказка — такое название Суздаль получил неспроста. Повсюду — резные домики с «глазками — окнами, бровками — наличниками». Белокаменные храмы в нарядных кокошниках. А за их стенами — семейные легенды о кузнецах, пекарях и, конечно же, купцах.
Моя экскурсия — это всегда сочетание красивых видов, интересных рассказов, простой подачи и доступного объяснения сложных тем. А ещё я люблю вести диалог с гостями! Вот о чём мы поговорим:
- с какого гульбища слышны живые колокольные звоны
- какие шедевры мирового кинематографа снимали в Суздале
- как связаны с городом Юрий Долгорукий и князь Пожарский
- какие вопросы решались «с кондачка»
- какого князя звали Гога, он же Гоша, он же Жора
- чем заканчивается мечта «кабы я была царица»
- как звучит самая древняя отговорка Руси
Организационные детали
- Экскурсия проходит в пешеходном формате
- Это экскурсия, рассчитанная на группу до 20 человек. С вами могут быть другие путешественники
- Программа включает посещение Спасо-Евфимиева монастыря. Поскольку это музейный комплекс, необходимо дополнительно приобрести входные билеты (330-500 руб. /чел., оплата на месте)
- Скидка для участников СВО и их семей 50%
в субботу в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1250 ₽
|Дети до 10 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Торговая площадь
Когда и как рано покупать?
Когда: в субботу в 14:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 6639 туристов
Экскурсовод с истфаковским дипломом и опытом более 15 лет. Родился и вырос в Суздале. Я здесь свой. Легко и с улыбкой, но познавательно, правдиво и всегда профессионально. Тысячелетний Суздаль, стольный Владимир покажу так, что захватит дух. Вы будете плакать и смеяться. И обязательно вернётесь. Искусство должно быть интересным, а история — прекрасной.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 243 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Впечатляющая экскурсия по городу. Настоящий знаток своего города. Рассказывает не скучно, интересно будет даже детям. Я остался доволен, рекомендую.
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Все отлично
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М
Илья универсальный гид. Вся группа чувствовала себя комфортно с данным экскурсоводом, люди смеялись и улыбались, благодаря позитиву Ильи. Очень уникальный человек, выстроивший свое повествование таким образом, что интересно будет любому, экскурсия прошла на одном дыхании! спасибо большое, Вы сделали нашу поездку красочней и интересней
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Д
Дата посещения: 6 янв 2026
Всё было отлично. Илья просто молодец!
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Е
Путешествовать любим, но здесь впервые нашли эскурмовода. Переживали за организацию, подачу информации, но зря! Было очень легко, весело и конструктивно! Советовать буду однозначно в своих соц сетях! Удачи экскурсоводу от души!
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Пешая экскурсия в морозный день далась нам непросто, но гид Илья так виртуозно и с юмором рассказывал истории, что мы таки дошли до Спасо-Евфимиева монастыря XVI века. Виды со смотровой
+5
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