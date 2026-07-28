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Суздаль: очевидный и невероятный

Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории
Представьте, что вы шагаете по мощёным улочкам, где каждый уголок наполнен историей. Суздаль, город с богатым прошлым, открывает перед вами свои тайны.

В ходе экскурсии «Суздаль: очевидный и невероятный» вы увидите
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уникальные памятники архитектуры, услышите удивительные истории о жизни людей 17-го века и познакомитесь с древними традициями.

Вы узнаете, как город сохранил своё лицо на протяжении веков и почему он считается жемчужиной русского зодчества. Ваш путь пройдёт мимо старинных монастырей и храмов, где каждый камень дышит историей.

Экскурсия подарит вам не только знания, но и яркие впечатления от встречи с живой историей одного из самых красивых городов России

4.8
243 отзыва

6 причин купить этот билет

  • 🌟 Погружение в атмосферу древнего города
  • 📜 Узнаете интересные исторические факты
  • 🏰 Посетите уникальные архитектурные памятники
  • 🎬 Откроете для себя места съёмок известных фильмов
  • 🔔 Услышите живые колокольные звоны
  • 👥 Возможность диалога с экскурсоводом
Суздаль: очевидный и невероятный
Суздаль: очевидный и невероятный
Суздаль: очевидный и невероятный

Что можно увидеть

  • Старинные площади
  • Храмы
  • Монастыри
  • Спасо-Евфимиев монастырь

Описание билета

История и легенды Суздаля

Город-сказка — такое название Суздаль получил неспроста. Повсюду — резные домики с «глазками — окнами, бровками — наличниками». Белокаменные храмы в нарядных кокошниках. А за их стенами — семейные легенды о кузнецах, пекарях и, конечно же, купцах.

Моя экскурсия — это всегда сочетание красивых видов, интересных рассказов, простой подачи и доступного объяснения сложных тем. А ещё я люблю вести диалог с гостями! Вот о чём мы поговорим:

  • с какого гульбища слышны живые колокольные звоны
  • какие шедевры мирового кинематографа снимали в Суздале
  • как связаны с городом Юрий Долгорукий и князь Пожарский
  • какие вопросы решались «с кондачка»
  • какого князя звали Гога, он же Гоша, он же Жора
  • чем заканчивается мечта «кабы я была царица»
  • как звучит самая древняя отговорка Руси

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в пешеходном формате
  • Это экскурсия, рассчитанная на группу до 20 человек. С вами могут быть другие путешественники
  • Программа включает посещение Спасо-Евфимиева монастыря. Поскольку это музейный комплекс, необходимо дополнительно приобрести входные билеты (330-500 руб. /чел., оплата на месте)
  • Скидка для участников СВО и их семей 50%

в субботу в 14:00

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Стоимость билета

ТарифСтоимость
Стандартный билет1250 ₽
Дети до 10 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Торговая площадь
Когда и как рано покупать?
Когда: в субботу в 14:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 6639 туристов
Экскурсовод с истфаковским дипломом и опытом более 15 лет. Родился и вырос в Суздале. Я здесь свой. Легко и с улыбкой, но познавательно, правдиво и всегда профессионально. Тысячелетний Суздаль, стольный Владимир покажу так, что захватит дух. Вы будете плакать и смеяться. И обязательно вернётесь. Искусство должно быть интересным, а история — прекрасной.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 243 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
236
4
6
3
2
1
1
П
Впечатляющая экскурсия по городу. Настоящий знаток своего города. Рассказывает не скучно, интересно будет даже детям. Я остался доволен, рекомендую.
Впечатляющая экскурсия по городу. Настоящий знаток своего города. Рассказывает не скучно, интересно будет даже детям. Я остался доволен, рекомендую.
Впечатляющая экскурсия по городу. Настоящий знаток своего города. Рассказывает не скучно, интересно будет даже детям. Я остался доволен, рекомендую.
Впечатляющая экскурсия по городу. Настоящий знаток своего города. Рассказывает не скучно, интересно будет даже детям. Я остался доволен, рекомендую.
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Мадина
Все отлично
Все отлично
Все отлично
Все отлично
Все отлично
Все отлично
Все отлично
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М
Илья универсальный гид. Вся группа чувствовала себя комфортно с данным экскурсоводом, люди смеялись и улыбались, благодаря позитиву Ильи. Очень уникальный человек, выстроивший свое повествование таким образом, что интересно будет любому, экскурсия прошла на одном дыхании! спасибо большое, Вы сделали нашу поездку красочней и интересней
Илья универсальный гид. Вся группа чувствовала себя комфортно с данным экскурсоводом, люди смеялись и улыбались, благодаря
Илья универсальный гид. Вся группа чувствовала себя комфортно с данным экскурсоводом, люди смеялись и улыбались, благодаря
Илья универсальный гид. Вся группа чувствовала себя комфортно с данным экскурсоводом, люди смеялись и улыбались, благодаря
Илья универсальный гид. Вся группа чувствовала себя комфортно с данным экскурсоводом, люди смеялись и улыбались, благодаря
Илья универсальный гид. Вся группа чувствовала себя комфортно с данным экскурсоводом, люди смеялись и улыбались, благодаря
Илья универсальный гид. Вся группа чувствовала себя комфортно с данным экскурсоводом, люди смеялись и улыбались, благодаря
Илья универсальный гид. Вся группа чувствовала себя комфортно с данным экскурсоводом, люди смеялись и улыбались, благодаря
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Д
Дата посещения: 6 янв 2026
Всё было отлично. Илья просто молодец!
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Е
Путешествовать любим, но здесь впервые нашли эскурмовода. Переживали за организацию, подачу информации, но зря! Было очень легко, весело и конструктивно! Советовать буду однозначно в своих соц сетях! Удачи экскурсоводу от души!
Путешествовать любим, но здесь впервые нашли эскурмовода. Переживали за организацию, подачу информации, но зря! Было очень
Путешествовать любим, но здесь впервые нашли эскурмовода. Переживали за организацию, подачу информации, но зря! Было очень
Путешествовать любим, но здесь впервые нашли эскурмовода. Переживали за организацию, подачу информации, но зря! Было очень
Путешествовать любим, но здесь впервые нашли эскурмовода. Переживали за организацию, подачу информации, но зря! Было очень
Путешествовать любим, но здесь впервые нашли эскурмовода. Переживали за организацию, подачу информации, но зря! Было очень
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Заира
Пешая экскурсия в морозный день далась нам непросто, но гид Илья так виртуозно и с юмором рассказывал истории, что мы таки дошли до Спасо-Евфимиева монастыря XVI века. Виды со смотровой
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площадки там просто разрыв сердца! 💔 Внутри монастыря сохранились потрясающие фрески, послушали выступление мужского хора — мощь голосов и акустика просто до мурашек! А услышанный звон колокола, отлитого еще в XVI веке, останется с нами надолго. Кстати, именно в этом монастыре находится усыпальница князя Дмитрия Пожарского. По рекомендации Ильи заглянули в лавку лоскутных изделий, где купили себе милейшую куклу-Зерновушку и Мешочки с разными травами.
В целом экскурсия нам понравилась, но ввиду того, что было много народу, местами совсем не слышали гида, пока шли пешком. Было бы здорово, если бы были специальные наушники для участников экскурсии. 😊

Пешая экскурсия в морозный день далась нам непросто, но гид Илья так виртуозно и с юмором
Пешая экскурсия в морозный день далась нам непросто, но гид Илья так виртуозно и с юмором
Пешая экскурсия в морозный день далась нам непросто, но гид Илья так виртуозно и с юмором
Пешая экскурсия в морозный день далась нам непросто, но гид Илья так виртуозно и с юмором
Пешая экскурсия в морозный день далась нам непросто, но гид Илья так виртуозно и с юмором
Пешая экскурсия в морозный день далась нам непросто, но гид Илья так виртуозно и с юмором
Пешая экскурсия в морозный день далась нам непросто, но гид Илья так виртуозно и с юмором
Пешая экскурсия в морозный день далась нам непросто, но гид Илья так виртуозно и с юмором+5
Пешая экскурсия в морозный день далась нам непросто, но гид Илья так виртуозно и с юмором
Пешая экскурсия в морозный день далась нам непросто, но гид Илья так виртуозно и с юмором
Пешая экскурсия в морозный день далась нам непросто, но гид Илья так виртуозно и с юмором
Пешая экскурсия в морозный день далась нам непросто, но гид Илья так виртуозно и с юмором
Пешая экскурсия в морозный день далась нам непросто, но гид Илья так виртуозно и с юмором
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