Суздаль: очевидный и невероятный

Знаковые достопримечательности и завораживающие виды города на групповой обзорной экскурсии

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Побродить среди кинодекораций, поторговаться как древний русич, увидеть в фресках не только Святое Писание, но и человека 17-го века — всё это в программе экскурсии! Вы посетите старинные площади, храмы и монастыри и узнаете, как Суздаль сохранил своё неповторимое обличье. А также раскроете его тайны и поймёте, почему в мире нет и не может быть похожего на него места.
Суздаль: очевидный и невероятный
Суздаль: очевидный и невероятный
Суздаль: очевидный и невероятный
Суздаль: очевидный и невероятный
Суздаль: очевидный и невероятный
Суздаль: очевидный и невероятный
Суздаль: очевидный и невероятный
Суздаль: очевидный и невероятный
Суздаль: очевидный и невероятный
Ближайшие даты:
4
ноя
5
ноя
11
ноя
18
ноя
19
ноя
25
ноя
26
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История и легенды Суздаля

Город-сказка — такое название Суздаль получил неспроста. Повсюду — резные домики с «глазками — окнами, бровками — наличниками». Белокаменные храмы в нарядных кокошниках. А за их стенами — семейные легенды о кузнецах, пекарях и, конечно же, купцах.

Моя экскурсия — это всегда сочетание красивых видов, интересных рассказов, простой подачи и доступного объяснения сложных тем. А ещё я люблю вести диалог с гостями! Вот о чём мы поговорим:

  • с какого гульбища слышны живые колокольные звоны,
  • какие шедевры мирового кинематографа снимали в Суздале,
  • как связаны с городом Юрий Долгорукий и князь Пожарский,
  • какие вопросы решались «с кондачка»,
  • какого князя звали Гога, он же Гоша, он же Жора,
  • чем заканчивается мечта «кабы я была царица»,
  • как звучит самая древняя отговорка Руси.

.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в пешеходном формате
  • Программа включает посещение Спасо-Евфимиева монастыря. Поскольку это музейный комплекс, необходимо дополнительно приобрести входные билеты (330-500 руб. /чел., оплата на месте)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Красная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Святые места
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Спасо-Евфимиев монастырь
Популярные места
Для студентов

Похожие туры из Суздаля

Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
241 отзыв
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Посетить главные места древнего города и раскрыть его историю в легком нескучном формате
На Торговой площади
Завтра
30 окт
1 ноя
2 ноя
6 500 за всё до 6 чел.
Нескучный Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
240 отзывов
Нескучный Суздаль
Узнать историю без сухих лекций и оживить летописи на обзорной экскурсии
на Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
6 000 за всё до 7 чел.
Сокровенный Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
113 отзывов
Сокровенный Суздаль
Погулять по колоритным старинным улицам и посетить древние храмы на душевной обзорной экскурсии
у Суздальского кремля
Сегодня
Завтра
30 окт
31 окт
4 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Суздале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Суздале
ХОРОШО
🧭
ТАМ