Побродить среди кинодекораций, поторговаться как древний русич, увидеть в фресках не только Святое Писание, но и человека 17-го века — всё это в программе экскурсии! Вы посетите старинные площади, храмы и монастыри и узнаете, как Суздаль сохранил своё неповторимое обличье. А также раскроете его тайны и поймёте, почему в мире нет и не может быть похожего на него места.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

История и легенды Суздаля

Город-сказка — такое название Суздаль получил неспроста. Повсюду — резные домики с «глазками — окнами, бровками — наличниками». Белокаменные храмы в нарядных кокошниках. А за их стенами — семейные легенды о кузнецах, пекарях и, конечно же, купцах.

Моя экскурсия — это всегда сочетание красивых видов, интересных рассказов, простой подачи и доступного объяснения сложных тем. А ещё я люблю вести диалог с гостями! Вот о чём мы поговорим:

с какого гульбища слышны живые колокольные звоны,

какие шедевры мирового кинематографа снимали в Суздале,

как связаны с городом Юрий Долгорукий и князь Пожарский,

какие вопросы решались «с кондачка»,

какого князя звали Гога, он же Гоша, он же Жора,

чем заканчивается мечта «кабы я была царица»,

как звучит самая древняя отговорка Руси.

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Организационные детали