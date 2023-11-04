Знаковые достопримечательности и завораживающие виды города на групповой обзорной экскурсии
Побродить среди кинодекораций, поторговаться как древний русич, увидеть в фресках не только Святое Писание, но и человека 17-го века — всё это в программе экскурсии! Вы посетите старинные площади, храмы и монастыри и узнаете, как Суздаль сохранил своё неповторимое обличье. А также раскроете его тайны и поймёте, почему в мире нет и не может быть похожего на него места.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
История и легенды Суздаля
Город-сказка — такое название Суздаль получил неспроста. Повсюду — резные домики с «глазками — окнами, бровками — наличниками». Белокаменные храмы в нарядных кокошниках. А за их стенами — семейные легенды о кузнецах, пекарях и, конечно же, купцах.
Моя экскурсия — это всегда сочетание красивых видов, интересных рассказов, простой подачи и доступного объяснения сложных тем. А ещё я люблю вести диалог с гостями! Вот о чём мы поговорим:
- с какого гульбища слышны живые колокольные звоны,
- какие шедевры мирового кинематографа снимали в Суздале,
- как связаны с городом Юрий Долгорукий и князь Пожарский,
- какие вопросы решались «с кондачка»,
- какого князя звали Гога, он же Гоша, он же Жора,
- чем заканчивается мечта «кабы я была царица»,
- как звучит самая древняя отговорка Руси.
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Организационные детали
- Экскурсия проходит в пешеходном формате
- Программа включает посещение Спасо-Евфимиева монастыря. Поскольку это музейный комплекс, необходимо дополнительно приобрести входные билеты (330-500 руб. /чел., оплата на месте)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Красная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Суздале
Провёл экскурсии для 798 туристов
Экскурсовод с истфаковским дипломом и опытом более 15 лет. Родился и вырос в Суздале. Я здесь свой. Легко и с улыбкой, но познавательно, правдиво и всегда профессионально. Тысячелетний Суздаль, стольный Владимир покажу так, что захватит дух. Вы будете плакать и смеяться. И обязательно вернетесь. Искусство должно быть интересным, а история — прекрасной.
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