Представьте, что вы шагаете по мощёным улочкам, где каждый уголок наполнен историей. Суздаль, город с богатым прошлым, открывает перед вами свои тайны.В ходе экскурсии «Суздаль: очевидный и невероятный» вы увидите

уникальные памятники архитектуры, услышите удивительные истории о жизни людей 17-го века и познакомитесь с древними традициями. Вы узнаете, как город сохранил своё лицо на протяжении веков и почему он считается жемчужиной русского зодчества. Ваш путь пройдёт мимо старинных монастырей и храмов, где каждый камень дышит историей. Экскурсия подарит вам не только знания, но и яркие впечатления от встречи с живой историей одного из самых красивых городов России

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Описание билета

История и легенды Суздаля

Город-сказка — такое название Суздаль получил неспроста. Повсюду — резные домики с «глазками — окнами, бровками — наличниками». Белокаменные храмы в нарядных кокошниках. А за их стенами — семейные легенды о кузнецах, пекарях и, конечно же, купцах.

Моя экскурсия — это всегда сочетание красивых видов, интересных рассказов, простой подачи и доступного объяснения сложных тем. А ещё я люблю вести диалог с гостями! Вот о чём мы поговорим:

с какого гульбища слышны живые колокольные звоны

какие шедевры мирового кинематографа снимали в Суздале

как связаны с городом Юрий Долгорукий и князь Пожарский

какие вопросы решались «с кондачка»

какого князя звали Гога, он же Гоша, он же Жора

чем заканчивается мечта «кабы я была царица»

как звучит самая древняя отговорка Руси

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