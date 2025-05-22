Суздаль: дух древнего города

Прогулка по Суздалю откроет вам его историю и современность. Погрузитесь в атмосферу древнего города, полюбуйтесь архитектурой и узнайте тайны прошлого
Путешествие в Суздаль предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу древнего города.
Посетители смогут увидеть Суздальский кремль, насладиться панорамами с колокольни Ризоположенского монастыря и посетить белокаменный Покровский монастырь. Экскурсия также включает обсуждение местного зодчества и загадок, скрытых в названиях улиц. Прогулка завершится на смотровой площадке у Спасо-Евфимиева монастыря, если позволит время
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48 отзывов
6 причин купить эту экскурсию
🏰 Уникальная архитектура
🕍 Исторические монастыри
📜 Тайны прошлого
🌅 Впечатляющие панорамы
👣 Пешеходная прогулка
☕ Возможность отдохнуть в кафе
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения Суздаля - май, июнь, сентябрь и октябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам и посещение достопримечательностей доставят максимум удовольствия.
Цель моей экскурсии — не только погрузить вас в прошлое, но и показать, как такое особенное городское пространство сочетается с нашими реалиями. Например, мы рассмотрим суздальские таблички с названиями улиц и обсудим, какие загадки они могут открыть. Вы узнаете и об архитектуре Суздаля: в том числе полюбуетесь деревянной резьбой и расшифруете её языческие и православные символы.
Красной нитью через прогулку пройдет вопрос — почему Суздаль дошел до нас в таком виде? В поиске ответов вы поймете, откуда в крошечном городе столько церквей и почему Суздаль всегда был зажиточным.
Главные точки уникального города
Прогулка начнется от Суздальского кремля — без крепости, но с сохранившимися древними валами, на которые можно забраться. Следом пройдем через Торговые ряды, поднимемся на колокольню Ризоположенского монастыря за чарующими панорамами и посетим белокаменный Покровский монастырь. Если вы будете готовы пройти побольше (или у вас есть машина), то завершить экскурсию предлагаю на смотровой площадке у Спасо-Евфимиева монастыря.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия, поэтому обязательно выбирайте удобную обувь и одежду по погоде
Дополнительно оплачивается подъем на колокольню (100 руб. с человека, гиду бесплатно)
Мы всегда можем зайти в кафе за чашкой горячего чая в холодное время года и в магазины за самобытными подарками
У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63А) на Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Суздале
Провела экскурсии для 2849 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Дарья, я — дипломированный гид-культуролог. Провожу экскурсии по родным местам с 2017 года, а также изучаю культурный феномен «столичной провинции». Организовываю авторские туры, арт-туры и интеллектуальные встречи и лекции. Буду рада открыть для вас сокровищницу Владимирской Руси, полную средневековой красоты, удивительных личностей и живописных мест! До встречи на экскурсиях!
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Фотографии от путешественников
Maxim
22 мая 2025
Отдыхали в Суздале 24-25 апреля. Заказывали экскурсию, гид Дарья. Прекрасно провели 3 часа на прогулке по городу. Дарья очень интересный рассказчик, провела по самым значимым местам, прекрасно разбирается в особенностях читать дальше
архитектуры, прекрасно знает историю, в курсе современных особенностей градостроительства. Рассказывает простым, понятным языком, приводит интересные факты, у Дарьи есть ответы на все вопросы по ходу прогулки. Впечатления исключительно положительные. Гид рассказала, куда еще нужно сходить и поделилась списком ссылок, которые помогут получить дополнительные сведения об истории города. Мы были всего два дня, не все успели посмотреть, планируем приехать еще, благодаря рассказам Дарьи, поскольку очень понравилось. Гида Дарью будем рекомендовать друзьям как компетентного, интересного рассказчика-эксперта!
Н
Наталия
13 мая 2025
Были на экскурсии с Дарьей 11 мая 2025 года. Холодная погода с пронизывающим ветром не помешала нам оценить красоту Суздаля и полностью выполнить программу экскурсии. Дарья заранее прислала рекомендации по читать дальше
экскурсии,а также что можно еще посмотреть в Суздале самостоятельно. Экскурсия была очень интересная, Дарья увлеченный и хорошо знающий свою работу экскурсовод. По мере движения по городу показывала не только места, входящие в экскурсионный план, но и говорила о местах, где мы просто проходили, отмечала где можно вкусно поесть и посмотреть красивые панорамы города. Увлеченно рассказывала как меняется город, что лично ей нравится и не нравится в этих переменах. Подробно отвечала на вопросы, чувствуется хорошее знание истории и современности, а также постоянное изучение предмета. После экскурсии прислала ссылки на интересные источники, где можно посмотреть и почитать дополнительно про Владимиро-Суздальские земли. Большое спасибо Дарье за интересный день!
Julia
19 фев 2025
Берите экскурсию и наслаждайтесь познавательной прогулкой, Дарья отвечает на все вопросы, делится полезной информацией. Так здорово, что человек любит свою работы и свой край!
Юлия
1 фев 2025
Супер!
Е
Елена
30 янв 2025
Большая благодарность Дарье, за экскурсию! Остались в восторге, много интересной информации. Дарья помогла нам организовать мастер-класс на колокольню - эта была моя мечта😍!!! Помимо этого много рекомендаций по посещению и читать дальше
просмотру о достопримечательностях города. Обязательно вернемся сюда летом!!! Кладезь информации, более 30 храмов, красивый город, замечательные люди) несмотря на то что город маленький, мест к посещению очень много(выставки, мастер-классы, архитектура) + природа, пейзажи - вы не останетесь равнодушны!
А
Анастасия
23 янв 2025
Потрясающий экскурсовод — 3 часа пролетели очень быстро, мы даже не заметили, как прошло время: все интересно, не заучено, с фактами и историями. Точно будем рекомендовать друзьям и еще сами возвращаться.
Б
Борис
15 янв 2025
Даша супер! И как человек и как гид. Маршрут классный: ходили зимой но были места погреться и при этом продолжать слушать. Очень много нового узнали!
Е
Екатерина
10 янв 2025
Дарья- просто замечательная♥️ Душевная, теплая, умная! Не хотелось расставаться) Не смотря на непогоду, позднее время суток, она показала красоту города, рассказала много интересной информации, исторических фактов. Благодарим от всей души 🙏🏻
Anna
4 янв 2025
Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод Дарья - очень живо все рассказывала, отвечала на все вопросы, могла без проблем отклониться от темы, чтобы пояснить историю, легко подстраивается под потребности аудитории. И чувствуется, как экскурсовод любит свой город! Нам с друзьями очень понравилось:-)
Были приятны удивлены. Три часа пролетели как мгновение. Узнали много нового и интересного. Дарья очень достойный и знающий специалист, приятный человек. Она воистину увлечена своим предметом, знает всесторонне от химических составов красок до канализации, от светской жизни до исторических и архитектурных фактов. Настоятельно рекомендуем. Твердые 5 звезд. Анатолий и Светлана
К
Ксения
7 сен 2024
Классная экскурсия! Очень доброжелательный и знающий экскурсовод.
Татьяна
1 сен 2024
Потрясающая экскурсия!) Были в Суздале много раз, но Дарья рассказала и показала столько нового!
Екатерина
25 авг 2024
Мы путешествовали по золотому кольцу и за неделю посетили много экскурсий, поэтому есть с чем сравнивать) Это была самая интересная и живописная экскурсия! ☺️ Суздаль удивил своей историей и сохранившимися русскими традициями, а Дарья с душой и искренним интересом нам все рассказала и показала😌 Погуляли и послушали с удовольствием! Также получили рекомендации по местам и сувенирам) Огромное спасибо 😊
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Наталья
21 авг 2024
Была в Суздале 05.08.2024. Экскурсия очень понравилась. Дарья замечательный рассказчик, и вообще разносторонне развитый человек. Было приятно поговорить на различные темы. Экскурсия 3,5 часа,прошла на одном дыхании! Спасибо огромное Даше и команде Трипстера!