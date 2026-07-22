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Как Суздаль жил-поживал

Окунитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и традиции
Представьте себя гостем древнего Суздаля, где каждый дом, каждая улица оживает благодаря рассказам о быте и культуре прошлых веков.

На экскурсии «Как Суздаль жил-поживал» вы не просто увидите исторические памятники, но
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и прикоснетесь к жизни обычных людей тех времен.

Мы пройдем по Торговой площади, где когда-то собирались местные жители для торговли и общения, заглянем в Кремль, чтобы ощутить дух древности, прогуляемся по тихим улочкам, где каждый камень наполнен историей. В доме купца Табашникова вас ждет встреча с мастерами старинных ремесел.

И, конечно, не останется без внимания Ризоположенский монастырь, с колокольни которого открывается великолепный вид на город.

Эта экскурсия - настоящее погружение в атмосферу ушедшей эпохи, которое подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о знаменитом русском городе

4.9
29 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная атмосфера старинного Суздаля
  • 🏰 Посещение исторических мест
  • 🛠️ Встреча с ремесленниками
  • 📝 Интересные истории из жизни горожан
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🔔 Подъем на колокольню с видом на город

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улочкам доставляют максимальное удовольствие.
Сейчас август — это идеальное время.
Как Суздаль жил-поживал
Как Суздаль жил-поживал
Как Суздаль жил-поживал

Что можно увидеть

  • Торговая площадь
  • Кремль
  • Узкие улочки центра
  • Дом купца Табашникова
  • Ризоположенский монастырь

Описание экскурсии

Жизнь провинциального городка в старину

Чем в течение дня занималась юная мещаночка Вера? Какая необычная привычка была у одного купца? Вы узнаете об этих и других жителях стародавнего Суздаля. О торговцах, кузнецах, трактирщиках, ямщиках. Представите, как они пьют чай из самовара на на Мономаховом валу, закупаются на Торговой площади и просто гуляют. Кроме того, в доме купца Табашникова вы понаблюдаете за работой ремесленников и познакомитесь со старой русской утварью.

Маршрут экскурсии

  • Торговая площадь — традиционное место встреч
  • Кремль (историческая территория с древними валами и дивными видами)
  • Узкие улочки центра
  • Дом купца Табашникова
  • Ризоположенский монастырь: с его колокольни вы полюбуетесь Суздалем как на ладони

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет взрослым и детям от 7 лет
  • Подъем на колокольню по желанию (100 руб. с человека)
  • Если вас больше 6 человек, оплата оговаривается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7654 туристов
Живу в Суздале половину жизни. А родилась и выросла на Дальнем востоке, на берегу Японского моря. Поэтому могу рассказать о Суздале и как сторонний наблюдатель, и как местный житель. Профессиональный
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гид. Но моё хобби — краеведение. Считаю, что лучше всего история запоминается через рассказы о конкретных людях, ходивших по суздальской земле. Я часто работаю с группами, где есть путешественники от мала до велика. Поэтому рассказываю о сложном так, что поймут и бабушки, и внуки. Уверена на 100%, что каждый из моих гостей узнает много нового и неизведанного о Суздале.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
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3
2
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1
г
Отлично и познавательно прошла наша экскурсия с Юлией. Рассказала много интересного. Индивидуально подходит к каждой группе. Спасибо огромное, за впечатления и положительные эмоции 👍
Отлично и познавательно прошла наша экскурсия с Юлией. Рассказала много интересного. Индивидуально подходит к каждой группе.
Отлично и познавательно прошла наша экскурсия с Юлией. Рассказала много интересного. Индивидуально подходит к каждой группе.
Отлично и познавательно прошла наша экскурсия с Юлией. Рассказала много интересного. Индивидуально подходит к каждой группе.
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Настя
Посмотрели весь Суздаль за экскурсию. Идеальный вариант, когда времени мало, а увидеть надо все.
Посмотрели весь Суздаль за экскурсию. Идеальный вариант, когда времени мало, а увидеть надо все.
Посмотрели весь Суздаль за экскурсию. Идеальный вариант, когда времени мало, а увидеть надо все.
Посмотрели весь Суздаль за экскурсию. Идеальный вариант, когда времени мало, а увидеть надо все.
Посмотрели весь Суздаль за экскурсию. Идеальный вариант, когда времени мало, а увидеть надо все.
Посмотрели весь Суздаль за экскурсию. Идеальный вариант, когда времени мало, а увидеть надо все.
Посмотрели весь Суздаль за экскурсию. Идеальный вариант, когда времени мало, а увидеть надо все.
Посмотрели весь Суздаль за экскурсию. Идеальный вариант, когда времени мало, а увидеть надо все.
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Юлия
Спасибо Юлии за прекрасный рассказ о городе Суздаль! Узнали для себя много нового, насладились красивыми видами, получили огромное удовольствие! Всем рекомендую Юлию как прекрасного гида и восхитительного собеседника!)
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Е
Спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Суздалю!
Посетили невероятное количество храмов и просто красивых мест!
Приняли участие в плетение пояса. Понаблюдали за Гончаром и задали миллион вопросов.
В итоге аж 3 часа гуляли!
Спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Суздалю!
Спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Суздалю!
Спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Суздалю!
Спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Суздалю!
Спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Суздалю!
Спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Суздалю!
Спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Суздалю!
Спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Суздалю!
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Ольга
Давно мечтала побывать в Суздале и вот появилось время. Впечатлений масса. Путешествие в милую провинцию как путешествие в прошлое - попадаешь сразу в 19 век. Захотелось узнать историю этого городка и я записалась на экскурсию к Юлии. Отлично составленный маршрут, изба купца - супер! Ощущается эрудированность гида. Отдельно отмечу легкую подачу информации и деликатный юмор. Не хотелось расставаться. Спасибо большое!
Давно мечтала побывать в Суздале и вот появилось время. Впечатлений масса. Путешествие в милую провинцию как
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О
Юлия замечательный рассказчик, увлеченно повествует о городе и его жителях. Тематика соответствует повествованию -"жили-были". Трогательно приводит примеры из личной семейной истории.
Полноценная обзорка по городку без яркого уклона в церковную сторону. Рекомендую.
Юлия замечательный рассказчик, увлеченно повествует о городе и его жителях. Тематика соответствует повествованию -"жили-были". Трогательно приводит
Юлия замечательный рассказчик, увлеченно повествует о городе и его жителях. Тематика соответствует повествованию -"жили-были". Трогательно приводит
Юлия замечательный рассказчик, увлеченно повествует о городе и его жителях. Тематика соответствует повествованию -"жили-были". Трогательно приводит
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