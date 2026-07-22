Представьте себя гостем древнего Суздаля, где каждый дом, каждая улица оживает благодаря рассказам о быте и культуре прошлых веков.
На экскурсии «Как Суздаль жил-поживал» вы не просто увидите исторические памятники, но
На экскурсии «Как Суздаль жил-поживал» вы не просто увидите исторические памятники, но
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера старинного Суздаля
- 🏰 Посещение исторических мест
- 🛠️ Встреча с ремесленниками
- 📝 Интересные истории из жизни горожан
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🔔 Подъем на колокольню с видом на город
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улочкам доставляют максимальное удовольствие.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Торговая площадь
- Кремль
- Узкие улочки центра
- Дом купца Табашникова
- Ризоположенский монастырь
Описание экскурсии
Жизнь провинциального городка в старину
Чем в течение дня занималась юная мещаночка Вера? Какая необычная привычка была у одного купца? Вы узнаете об этих и других жителях стародавнего Суздаля. О торговцах, кузнецах, трактирщиках, ямщиках. Представите, как они пьют чай из самовара на на Мономаховом валу, закупаются на Торговой площади и просто гуляют. Кроме того, в доме купца Табашникова вы понаблюдаете за работой ремесленников и познакомитесь со старой русской утварью.
Маршрут экскурсии
- Торговая площадь — традиционное место встреч
- Кремль (историческая территория с древними валами и дивными видами)
- Узкие улочки центра
- Дом купца Табашникова
- Ризоположенский монастырь: с его колокольни вы полюбуетесь Суздалем как на ладони
Организационные детали
- Экскурсия подойдет взрослым и детям от 7 лет
- Подъем на колокольню по желанию (100 руб. с человека)
- Если вас больше 6 человек, оплата оговаривается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7654 туристов
Живу в Суздале половину жизни. А родилась и выросла на Дальнем востоке, на берегу Японского моря. Поэтому могу рассказать о Суздале и как сторонний наблюдатель, и как местный житель. Профессиональный
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
г
Отлично и познавательно прошла наша экскурсия с Юлией. Рассказала много интересного. Индивидуально подходит к каждой группе. Спасибо огромное, за впечатления и положительные эмоции 👍
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Посмотрели весь Суздаль за экскурсию. Идеальный вариант, когда времени мало, а увидеть надо все.
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Спасибо Юлии за прекрасный рассказ о городе Суздаль! Узнали для себя много нового, насладились красивыми видами, получили огромное удовольствие! Всем рекомендую Юлию как прекрасного гида и восхитительного собеседника!)
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Е
Спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Суздалю!
Посетили невероятное количество храмов и просто красивых мест!
Приняли участие в плетение пояса. Понаблюдали за Гончаром и задали миллион вопросов.
В итоге аж 3 часа гуляли!
Посетили невероятное количество храмов и просто красивых мест!
Приняли участие в плетение пояса. Понаблюдали за Гончаром и задали миллион вопросов.
В итоге аж 3 часа гуляли!
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Давно мечтала побывать в Суздале и вот появилось время. Впечатлений масса. Путешествие в милую провинцию как путешествие в прошлое - попадаешь сразу в 19 век. Захотелось узнать историю этого городка и я записалась на экскурсию к Юлии. Отлично составленный маршрут, изба купца - супер! Ощущается эрудированность гида. Отдельно отмечу легкую подачу информации и деликатный юмор. Не хотелось расставаться. Спасибо большое!
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О
Юлия замечательный рассказчик, увлеченно повествует о городе и его жителях. Тематика соответствует повествованию -"жили-были". Трогательно приводит примеры из личной семейной истории.
Полноценная обзорка по городку без яркого уклона в церковную сторону. Рекомендую.
Полноценная обзорка по городку без яркого уклона в церковную сторону. Рекомендую.
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