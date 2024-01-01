Суздаль - преданья старины глубокой

Индивидуальная экскурсия в Суздале
Суздаль — один из редких русских городов, которых не коснулись урбанистические перестройки времени. Он соткан из эпох, преданий и легенд. А также из столичного и купеческого прошлого. Суздаль похож на лоскутное одеяло любимой бабушки: уютное, ласковое и обволакивающее. Я с радостью накрою вас им и согрею местными историями.
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - преданья старины глубокой
Ближайшие даты:
1
янв
5
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
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11
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Кремль
  • Богородице-Рождественский монастырь
  • Гостиный двор
  • Покровский монастырь
  • Ризоположенский монастырь
  • Спасо-Евфимиев монастырь

Описание

Что вас ожидает Главные места города Мы встретимся на Торговой площади, посмотрим на Гостиный двор и пройдём посадом до древнейшей части города Детинца — вы узнаете, почему его называют «суздальским кремлём». А ещё мы полюбуемся валами 12 века, погуляем по старинной улице Кремлёвская и увидим, где находилось первое поселение на территории города. Осмотрим палаты Митрополита и Рождественский собор — я расскажу связанные с ними удивительные факты. Тайны старинных монастырей Я покажу вам бывший центр средневекового Суздаля и границы древнего города. А также старейший в городе Ризоположенский женский монастырь. Затем мы отправимся к Спасо-Евфимьеву монастырю, который из-за красных стен часто путают с кремлём. В завершение полюбуемся с берега речки Каменка пасторальным видом на Заречье. И оценим удивительный по красоте Покровский монастырь, куда ссылали знатных русских женщин. Суздаль соткан из эпох, преданий и легенд. А также, столичного и купеческого прошлого. Суздаль — один из редких русских городов, которого не коснулись урбанистические перестройки времени, он остался в границах 18 века. Даже перестройка Екатерины Великой лишь чуть затронула его. До наших дней дошли названия его улочек, идущих из язычества. Вы узнаете, как назывались некоторые суздальские боги — мерянские и славянские, мирно уживавшиеся вместе. Узнаете, что дата основания города — это кровавое событие.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещения музеев за отдельную плату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Суздаль, Торговая площадь
Завершение: Спасо-Евфимиев монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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