Суздаль — один из редких русских городов, которых не коснулись урбанистические перестройки времени. Он соткан из эпох, преданий и легенд. А также из столичного и купеческого прошлого. Суздаль похож на лоскутное одеяло любимой бабушки: уютное, ласковое и обволакивающее. Я с радостью накрою вас им и согрею местными историями.
Ближайшие даты:
1
янв
янв
5
янв
янв
7
янв
янв
8
янв
янв
9
янв
янв
10
янв
янв
11
янв
янв
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Кремль
- Богородице-Рождественский монастырь
- Гостиный двор
- Покровский монастырь
- Ризоположенский монастырь
- Спасо-Евфимиев монастырь
Описание
Что вас ожидает Главные места города Мы встретимся на Торговой площади, посмотрим на Гостиный двор и пройдём посадом до древнейшей части города Детинца — вы узнаете, почему его называют «суздальским кремлём». А ещё мы полюбуемся валами 12 века, погуляем по старинной улице Кремлёвская и увидим, где находилось первое поселение на территории города. Осмотрим палаты Митрополита и Рождественский собор — я расскажу связанные с ними удивительные факты. Тайны старинных монастырей Я покажу вам бывший центр средневекового Суздаля и границы древнего города. А также старейший в городе Ризоположенский женский монастырь. Затем мы отправимся к Спасо-Евфимьеву монастырю, который из-за красных стен часто путают с кремлём. В завершение полюбуемся с берега речки Каменка пасторальным видом на Заречье. И оценим удивительный по красоте Покровский монастырь, куда ссылали знатных русских женщин. Суздаль соткан из эпох, преданий и легенд. А также, столичного и купеческого прошлого. Суздаль — один из редких русских городов, которого не коснулись урбанистические перестройки времени, он остался в границах 18 века. Даже перестройка Екатерины Великой лишь чуть затронула его. До наших дней дошли названия его улочек, идущих из язычества. Вы узнаете, как назывались некоторые суздальские боги — мерянские и славянские, мирно уживавшиеся вместе. Узнаете, что дата основания города — это кровавое событие.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Посещения музеев за отдельную плату
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Суздаль, Торговая площадьЗавершение: Спасо-Евфимиев монастырь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля
Похожие туры из Суздаля
Индивидуальная
2.5 часа
Были старого Суздаля
Исследовать главные достопримечательности и раскрыть их богатую историю
на Торговой площади
Сегодня
7 янв
8 янв
9 янв
от 6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль заповедный и настоящий
Главные достопримечательности, история и легенды старинного города на обзорной экскурсии
Суздаль, Торговая площадь
Завтра
3 янв
4 янв
5 янв
5 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Суздаль - преданья старины глубокой
Погулять по идиллическому городу и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
на Торговой площади
Сегодня
Завтра
4 янв
5 янв
6 000₽ за всё до 8 чел.