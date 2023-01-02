Суздаль известен еще с Повести временных лет, с 1024 г. За тысячелетнюю историю в нём возвели много великолепной архитектуры. Все белокаменные строения находятся в списках всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы не только увидите главные достопримечательности города, но и узнаете историю его возвышений и невзгод, а также поймете, как он связан с огурцами и медовухой.
Едем в старинное село, чтобы увидеть, где Юрий Долгорукий устроил загородную резиденцию и что от нее осталось. Здесь располагается старейшая белокаменная постройка Северо-Восточной Руси — церковь святых Бориса и Глеба 1152 г. В княжеской усыпальнице церкви сохранились саркофаги и фрески 12 века. Рядом с храмом вы полюбуетесь местной Пизанской башней — падающей шатровой колокольней, осмотрите церковь святого Стефана и Святые ворота.