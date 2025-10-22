Суздаль и Кидекша предлагают уникальное путешествие по историческим местам. В Суздале посетите Покровский и Спасо-Ефимиев монастыри, кремль и Ризоположенский монастырь. Узнайте, как город связан с огурцами и медовухой. В Кидекше осмотрите церковь Бориса и Глеба и падающую колокольню. Это путешествие позволит погрузиться в историю и культуру Северо-Восточной Руси

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Музей под открытым небом

Суздаль известен еще с Повести временных лет, с 1024 г. За тысячелетнюю историю в нём возвели много великолепной архитектуры. Все белокаменные строения находятся в списках всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы не только увидите главные достопримечательности города, но и узнаете историю его возвышений и невзгод, а также поймете, как он связан с огурцами и медовухой.

Достопримечательности на нашем пути

Покровский монастырь , служивший тюрьмой для царственных узниц. Именно здесь заканчивали свой век неугодные жёны царей и женщины из аристократических семей.

, служивший тюрьмой для царственных узниц. Именно здесь заканчивали свой век неугодные жёны царей и женщины из аристократических семей. Спасо-Евфимиев монастырь (только внешний осмотр), под стенами которого был взят в плен Василий Второй Тёмный. Здесь же при Романовых содержались политические преступники, а во время Великой Отечественной войны — пленные немцы, в том числе фельдмаршал Паулюс.

(только внешний осмотр), под стенами которого был взят в плен Василий Второй Тёмный. Здесь же при Романовых содержались политические преступники, а во время Великой Отечественной войны — пленные немцы, в том числе фельдмаршал Паулюс. Суздальский кремль — древнейшая часть города, ядро Суздаля. Вы увидите Рождественский собор начала 13 века, Архиерейские палаты и деревянную Никольскую церковь.

— древнейшая часть города, ядро Суздаля. Вы увидите Рождественский собор начала 13 века, Архиерейские палаты и деревянную Никольскую церковь. Ризоположенский монастырь , где, по легенде, спаслись люди во время нашествия хана Батыя в 1238 г., в то время как город был сожжен. Здесь же находится самое высокое здание в Суздале — Преподобенская колокольня высотой 72 метра.

, где, по легенде, спаслись люди во время нашествия хана Батыя в 1238 г., в то время как город был сожжен. Здесь же находится самое высокое здание в Суздале — Преподобенская колокольня высотой 72 метра. Торговые ряды — первое здание в Суздале, построенное в стиле ампир архитектором Вершинским, взявшим за основу проекта Гостиный двор в Санкт-Петербурге.

Кидекша

Едем в старинное село, чтобы увидеть, где Юрий Долгорукий устроил загородную резиденцию и что от нее осталось. Здесь располагается старейшая белокаменная постройка Северо-Восточной Руси — церковь святых Бориса и Глеба 1152 г. В княжеской усыпальнице церкви сохранились саркофаги и фрески 12 века. Рядом с храмом вы полюбуетесь местной Пизанской башней — падающей шатровой колокольней, осмотрите церковь святого Стефана и Святые ворота.

Организационные детали