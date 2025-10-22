Откройте для себя Суздаль и Кидекшу: монастыри, кремль и древние церкви ждут вас в этом уникальном путешествии по историческим местам
Суздаль и Кидекша предлагают уникальное путешествие по историческим местам. В Суздале посетите Покровский и Спасо-Ефимиев монастыри, кремль и Ризоположенский монастырь. Узнайте, как город связан с огурцами и медовухой. В Кидекше осмотрите церковь Бориса и Глеба и падающую колокольню. Это путешествие позволит погрузиться в историю и культуру Северо-Восточной Руси
Суздаль известен еще с Повести временных лет, с 1024 г. За тысячелетнюю историю в нём возвели много великолепной архитектуры. Все белокаменные строения находятся в списках всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы не только увидите главные достопримечательности города, но и узнаете историю его возвышений и невзгод, а также поймете, как он связан с огурцами и медовухой.
Достопримечательности на нашем пути
Покровский монастырь, служивший тюрьмой для царственных узниц. Именно здесь заканчивали свой век неугодные жёны царей и женщины из аристократических семей.
Спасо-Евфимиев монастырь (только внешний осмотр), под стенами которого был взят в плен Василий Второй Тёмный. Здесь же при Романовых содержались политические преступники, а во время Великой Отечественной войны — пленные немцы, в том числе фельдмаршал Паулюс.
Суздальский кремль — древнейшая часть города, ядро Суздаля. Вы увидите Рождественский собор начала 13 века, Архиерейские палаты и деревянную Никольскую церковь.
Ризоположенский монастырь, где, по легенде, спаслись люди во время нашествия хана Батыя в 1238 г., в то время как город был сожжен. Здесь же находится самое высокое здание в Суздале — Преподобенская колокольня высотой 72 метра.
Торговые ряды — первое здание в Суздале, построенное в стиле ампир архитектором Вершинским, взявшим за основу проекта Гостиный двор в Санкт-Петербурге.
Кидекша
Едем в старинное село, чтобы увидеть, где Юрий Долгорукий устроил загородную резиденцию и что от нее осталось. Здесь располагается старейшая белокаменная постройка Северо-Восточной Руси — церковь святых Бориса и Глеба 1152 г. В княжеской усыпальнице церкви сохранились саркофаги и фрески 12 века. Рядом с храмом вы полюбуетесь местной Пизанской башней — падающей шатровой колокольней, осмотрите церковь святого Стефана и Святые ворота.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Экскурсия авто-пешеходная, одевайтесь так, чтобы провести время с комфортом
Трансфер входит в стоимость
Входные билеты в церковь Бориса и Глеба в Кидекше оплачиваются дополнительно — 150 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Торговых рядов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 14 часов 20 минут
Провела экскурсии для 23796 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Яна
Заказывали экскурсию для родителей пенсионного возраста. Родители остались в восторге. Очень понравился гид Александр Валентинович. Экскурсия длилась больше, чем было запланировано. Много мест посетили, много узнали. Спасибо!
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Т
Татьяна
Выверенный маршрут, хорошо знающий материал изнутри гид. Совпало всё. Не хватило времени, несмотря на то, что превысили отведенное. Но и тут нашёлся выход: Валерий Сергеевич переслал интереснейшую информацию на телефон.
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Н
Надежда
Город красивый, очень хотелось узнать о нем интересные факты, но, увы, не повезло с гидом 🤷♀️ Казалось, что ему самому не интересно то, что он рассказывал.
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Екатерина
Все понравилось
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Марина
Этот экскурсовод хорош для воцеркаленных людей, слава Богу, что понравилось моим спутницам, мне бы хотелось более светскую экскурсию, а не выслушивать про явления и видения. Хотя человек хороший, заботливый, в любом случае- спасибо ему за труд
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М
Ммаргарита
Здравствуйте! 21 сентября 2025 года посетили красивый город Суздаль. Было много ожиданий от поездки. Заказали индивидуального гида. Но, к большому сожалению, гид не оправдал наши надежды. Никакой интересной информации он читать дальшеуменьшить
нам не выдал, просто возил от одного храма к другому и говорил, что здесь красивый алтарь, и здесь красивый алтарь. и здесь. Про самый красивый Спасо-Ефимиев монастырь почему-то вообще ничего не сказал и не показал (уже дома узнали о нем из интернета). Единственное достоинство гида - его мобильность. Но мы и заказывали чтобы попасть в село Кидекша гида с автомобилем. Я считаю, что стоимость экскурсии неоправданно высокая(8800 руб), если учесть, что гид был совершенно неподготовлен. По счастливой случайности в Суздале встретили друзей. Позднее делились впечатлениями. Оказалось, что и у них гид оказался таким же непрофессионалом, просто не гид, а сопровождающий. Хотелось бы, что бы к подготовке и отбору специалистов организаторы экскурсий относились более ответственно.
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