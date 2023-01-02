Путешествие в Суздаль и старинное село Кидекша в мини-группе

Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого

В городе-заповеднике Суздаль столько наследия, что хватит на несколько экскурсий.

Не будем гнаться за всеми локациями, а посетим ключевые: Покровский и Спасо-Ефимевский монастыри, кремль, Ризоположенский монастырь, Торговые ряды.

Но и за пределами города есть что посмотреть! Отправимся в Кидекшу к древнейшей белокаменной церкви Северо-Восточной Руси.
Путешествие в Суздаль и старинное село Кидекша в мини-группе
Путешествие в Суздаль и старинное село Кидекша в мини-группе
Путешествие в Суздаль и старинное село Кидекша в мини-группе
Путешествие в Суздаль и старинное село Кидекша в мини-группе
Путешествие в Суздаль и старинное село Кидекша в мини-группе
Путешествие в Суздаль и старинное село Кидекша в мини-группе
Путешествие в Суздаль и старинное село Кидекша в мини-группе
Ближайшие даты:
3
янв
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Описание

Что вас ожидает

Музей под открытым небом

Суздаль известен еще с Повести временных лет, с 1024 г. За тысячелетнюю историю в нём возвели много великолепной архитектуры. Все белокаменные строения находятся в списках всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы не только увидите главные достопримечательности города, но и узнаете историю его возвышений и невзгод, а также поймете, как он связан с огурцами и медовухой.

Достопримечательности на нашем пути

  • Покровский монастырь, служивший тюрьмой для царственных узниц. Именно здесь заканчивали свой век неугодные жёны царей и женщины из аристократических семей.
  • Спасо-Евфимиев монастырь (только внешний осмотр), под стенами которого был взят в плен Василий Второй Тёмный. Здесь же при Романовых содержались политические преступники, а во время Великой Отечественной войны — пленные немцы, в том числе фельдмаршал Паулюс.
  • Суздальский кремль — древнейшая часть города, ядро Суздаля. Вы увидите Рождественский собор начала 13 века, Архиерейские палаты и деревянную Никольскую церковь.
  • Ризоположенский монастырь, где, по легенде, спаслись люди во время нашествия хана Батыя в 1238 г., в то время как город был сожжен. Здесь же находится самое высокое здание в Суздале — Преподобенская колокольня высотой 72 метра.
  • Торговые ряды — первое здание в Суздале, построенное в стиле ампир архитектором Вершинским, взявшим за основу проекта Гостиный двор в Санкт-Петербурге.

Кидекша

Едем в старинное село, чтобы увидеть, где Юрий Долгорукий устроил загородную резиденцию и что от нее осталось. Здесь располагается старейшая белокаменная постройка Северо-Восточной Руси — церковь святых Бориса и Глеба 1152 г. В княжеской усыпальнице церкви сохранились саркофаги и фрески 12 века. Рядом с храмом вы полюбуетесь местной Пизанской башней — падающей шатровой колокольней, осмотрите церковь святого Стефана и Святые ворота.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия авто-пешеходная, одевайтесь так, чтобы провести время с комфортом
  • Трансфер входит в стоимость
  • Входные билеты в церковь Бориса и Глеба в Кидекше оплачиваются дополнительно — 150 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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