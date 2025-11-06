Знакомство с Суздалем - это путешествие через века, от древнего поселения до современного туристического центра.Участники экскурсии услышат легенды, связанные с историей города и его ролью в становлении Российского государства.Архитектурные памятники,

такие как Ризоположенский и Спасо-Евфимиев монастыри, Покровский и Александровский монастыри, а также старинные улочки и виды на Кремль, позволят погрузиться в атмосферу средневековья. Каждый шаг по улицам Суздаля открывает новые страницы его богатой истории

Ваш гид в Суздале

Время начала: 12:00, 14:00, 15:15

Описание экскурсии

Улица Ленина. Мы пройдём мимо старинных купеческих домов главной улицы, полюбуемся самобытной резьбой и наличниками.

Ризоположенский монастырь 13 века. Древнейший монастырь города, на территории которого находится собор 16 века, самая высокая колокольня Владимирской области и Сретенская церковь — последний храм, построенный в Суздале до революции.

Спасо-Евфимиев монастырь — место упокоения Дмитрия Пожарского. Вы изучите архитектурный ансамбль и древнюю историю монастыря.

Покровский монастырь. Сюда ссылали знатных женщин — боярских, княжеских и даже царских фамилий!

Александровский монастырь. Вы увидите монастырь, который основан в 1240 году.

Посад — торгово-ремесленная часть средневекового города. Рассмотрим Антипьевскую церковь с уникальной колокольней «Суздальская дудка» — второй такой нет. Здесь же сохранился дом, где снимали фильм «Женитьба Бальзаминова».

Кремль — старейшая часть Суздаля. Изучим остатки средневековой крепости: земляные валы и рвы, собор Рождества Богородицы, буквицы — цифры на Соборной колокольне — и роскошные Архиерейские палаты.

Организационные детали

Все локации мы осматриваем снаружи.