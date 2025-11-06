Откройте для себя Суздаль через его историю и архитектуру. Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждая улица хранит свою тайну
Знакомство с Суздалем - это путешествие через века, от древнего поселения до современного туристического центра.
Участники экскурсии услышат легенды, связанные с историей города и его ролью в становлении Российского государства.
такие как Ризоположенский и Спасо-Евфимиев монастыри, Покровский и Александровский монастыри, а также старинные улочки и виды на Кремль, позволят погрузиться в атмосферу средневековья. Каждый шаг по улицам Суздаля открывает новые страницы его богатой истории
Улица Ленина. Мы пройдём мимо старинных купеческих домов главной улицы, полюбуемся самобытной резьбой и наличниками.
Ризоположенский монастырь 13 века. Древнейший монастырь города, на территории которого находится собор 16 века, самая высокая колокольня Владимирской области и Сретенская церковь — последний храм, построенный в Суздале до революции.
Спасо-Евфимиев монастырь — место упокоения Дмитрия Пожарского. Вы изучите архитектурный ансамбль и древнюю историю монастыря.
Покровский монастырь. Сюда ссылали знатных женщин — боярских, княжеских и даже царских фамилий!
Александровский монастырь. Вы увидите монастырь, который основан в 1240 году.
Посад — торгово-ремесленная часть средневекового города. Рассмотрим Антипьевскую церковь с уникальной колокольней «Суздальская дудка» — второй такой нет. Здесь же сохранился дом, где снимали фильм «Женитьба Бальзаминова».
Кремль — старейшая часть Суздаля. Изучим остатки средневековой крепости: земляные валы и рвы, собор Рождества Богородицы, буквицы — цифры на Соборной колокольне — и роскошные Архиерейские палаты.
Организационные детали
Все локации мы осматриваем снаружи.
в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:30, в пятницу в 15:15, в субботу в 14:00, в воскресенье в 12:00
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Преподобенской колокольни
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Суздале
Провёл экскурсии для 1120 туристов
Коренной житель Суздаля, мои предки живут здесь с конца 17 века, а возможно и ранее. Храню и приумножаю историю этой земли. Суздаль для меня не просто название — это настроение и ценности, которые я передаю своим слушателям.
Фотографии от путешественников
М
Мария
6 ноя 2025
Все отлично
Екатерина
6 ноя 2025
Всё было настолько прекрасно, что словами описать довольно трудно. Андрей изумительный гид. С самого начала заинтересовал всех своим рассказом.
под дождь, да и с погодой в целом не очень повезло, это никак не отложило отпечаток на нашу прогулку. Два часа действительно пролетели на одном дыхании. Полный восторг!
Андрей прекрасный рассказчик, эрудированный и интересный человек. Отвечал на все наши вопросы, которые были не только про Суздаль, но и в целом по Золотому польцу. Однозначно рекомендуем прогулки с ним. Уверяю, вы получите только положительные впечатления и узнаете много всего интересного! Андрей, искренняя благодарность Вам!
Светлана
3 ноя 2025
Отличная экскурсия! Интересно, аимосферно. Обязательно порекомендую именно Андрея!!!
Н
Наталья
27 окт 2025
Были на экскурсии 26.10.2025. Гид Андрей молодец - грамотная речь, хорошо владеет материалом, внешний вид замечательный. Увидели основные знаковые места города. Было интересно. Экскурсию рекомендую.
В
Валерия
27 окт 2025
Замечательная экскурсия! Очень интересный рассказ о городе, об истории, об архитектурных деталях! Понравилось, что на экскурсии были показаны редкие кадры) рассказ был живой и насыщенный
Дарья
26 окт 2025
Большое спасибо за содержательную и информативную прогулку. Узнали много нового о Суздале, её жителях и истории.
Л
ЛЮДМИЛА
26 окт 2025
Я очень довольна экскурсией, которую провел Андрей. Интереснейший рассказ гида, его грамотная речь, прекрасное владение историческим материалом, комфортный темп с максимальным охватом основных локаций Суздаля, живое и непринуждённое общение гида с туристами в процессе экскурсии - в результате время пролетает незаметно, а в памяти остается много интересной и полезной информации о Суздале и желание изучать город дальше. Большое спасибо, Андрей!
И
Инна
22 окт 2025
Экскурсовод просто супер. Интересно, информативно, колоритно. Андрей работает через гарнитуру, что позволяет прекрасно все услышать, уловить каждое слово. Экскурсия максимально интересная. Маршрут продуман. Отдельного внимания заслуживает костюм Андрея. Сразу видно, человек подходит к своему делу с душой. Спасибо Вам большое!
Нам с мужем очень понравилось. В простой, доступной форме нам преподнесли довольно исчерпывающую информацию о Суздале. Отличный маршрут. Двухчасовая прогулка с историей о городе. Андрей затрагивал вопросы не только седой древности но и факты современной жизни. Это было замечательно!
Ольга
6 окт 2025
Андрей - прекрасный экскурсовод, обладающий широким кругозором и прекрасным чувством юмора, умеет влюбить в свой родной город и показать его с наилучших ракурсов. Замечательная, очень насыщенная экскурсия, приятная манера подачи материала и интересный маршрут оставили только самые приятные воспоминания о проведенном в городе времени.
P.s: Андрей был одет в исторический костюм, что его выигрышно выделяло из толпы, и был максимально пунктуален.
А
Анна
6 окт 2025
Прекрасная экскурсия, отличный, увлеченный экскурсовод. Очень понравилось.
А
Анна
6 окт 2025
Экскурсия просто невероятная. У Андрея был микрофон, его было хорошо слышно, маршрут и рассказ очень интересные. Это было по-настоящему увлекательно!