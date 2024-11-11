Суздаль: самое-самое

Суздаль привлекает своей историей и архитектурой.
Здесь можно увидеть древний кремль и старинные монастыри, прогуляться по деревянному мостику через речку Каменка. Узнайте, как Суздаль повлиял на судьбу России и почему нечестные купцы боялись этого места.
Погрузитесь в атмосферу города, который сыграл важную роль в становлении Москвы и сохранении русских традиций
Здесь можно увидеть древний кремль и старинные монастыри, прогуляться по деревянному мостику через речку Каменка. Узнайте, как Суздаль повлиял на судьбу России и почему нечестные купцы боялись этого места.
Погрузитесь в атмосферу города, который сыграл важную роль в становлении Москвы и сохранении русских традиций
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 15:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
На нашем пути:
- Деревянный мостик через речку Каменка, с которого видны кремль и Музей деревянного зодчества.
- Суздальский кремль — сердце города.
- Торговая площадь — место сосредоточения бойкой жизни.
- Ризоположенский монастырь — древнейшая из сохранившихся обителей Суздаля.
Мы расскажем:
- Какое место в городе очень пугало нечестных купцов.
- Как древнее поселение оказалось на острове.
- Что сделал для основания Москвы местный боярин Кучка.
- Какую роковую ошибку допустил князь Василий II.
- Как суздальские традиции повлияли на количество церквей.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 13 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Из-за особенностей состояния один из наших гидов временно передвигается с использованием особой опоры для рук. Это никак не повлияет на ход экскурсии, его скорость будет соответствовать вашей.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|667 ₽
|Дети до 12 лет
|450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У реки Каменка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 10663 туристов
Экскурсиями занимаемся с 2012 года, проводим их по Владимиру, Боголюбово, Суздалю. Наш подход заключается в стремлении дать исторический обзор с причинно-следственными связями: частично это проходит в формате диалога, стремлении провести экскурсию с учётом индивидуальных особенностей экскурсантов (темп движения, мировоззрение и т. д.).Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Михаил
11 ноя 2024
Не угадали с погодой,дети замёрзли,пришлось уйти через 20 мин. Экскурсовод хороший,порядочный человек.
Виктория
10 ноя 2024
Николай специалист своего дела, подходит с душой и любовью к своей работе! очень сильно любит свой город, экскурсия была увлекательная познавательная и душевная! Исчерпывающе отвечает на все возникшие вопросы у группы, человек своего дела! Спасибо большое Николай, в следующий раз обязательно к вам! всем советуем!
Т
Татьяна
10 ноя 2024
Очень понравился гид Николай, рассказывает интересно, много полезной информации
Е
Екатерина
9 ноя 2024
Николай настолько очаровывает своей любовью к своей родной земле, большой профессионал своего дела! Очень интересно! Наша семья в восторге ❤️❤️❤️❤️❤️
Е
Евгения
5 ноя 2024
очень интересный материал, грамотно изложен и понятная подача. погрузились с головой в историю города и экскурсия действительно пролетела на одном дыхании! задавали все интересующие нас вопросы по ходу и в итоге экскурсия продлилась 2 часа! осталось потрясающее впечатление и желание приезжать еще и еще!!!
Катерина
3 ноя 2024
Спасибо Николаю за глубокое погружение в историю города! Приятно, что гид в контакте с участниками, внимателен и готов ответить на все вопросы!
И
Ирина
2 ноя 2024
Экскурсия не отложилась в памяти. Не хватило интересных фактов.
Ю
Юлия
2 ноя 2024
Хорошая обзорная экскурсия. Для начала знакомства с городом идеально. Приятный, знающий гид. Не скучно
Е
Екатерина
1 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась, рассказ об истории города и края был насыщен интересными деталями. С большим удовольствием совершили ознакомительную прогулку по городу.
Н
Нина
28 окт 2024
Очень понравилось!! Хороший интересный рассказ, прекрасная прогулка, маршрут! Все прошло на легке. Рекомендую. Количество человек оптимально, все было очень комфортно!
Т
Таисия
28 окт 2024
Все понравилось, спасибо.
Анна
19 окт 2024
Очень интересно, емко и виды на маршруте открывались замечательными.
Наргиз
15 окт 2024
Экскурсия по Суздалю “Самое-самое” — это настоящий погружение в атмосферу древнего города, которая оставила меня в полном восторге! Особое впечатление произвела системность и продуманность маршрута — мы буквально не упустили
Ирина
14 окт 2024
Экскурсовод Николай рассказывал интересно, содержательно, много новых фактов мы узнали именно от него.
Маршрут экскурсии по самым ключевым местам города.
Маршрут экскурсии по самым ключевым местам города.
Светлана
13 окт 2024
Нашей компании экскурсия Николая очень понравилась. Помимо интересной подачи материала Николай показался нам очень приятным человеком. Экскурсию крайне рекомендуем
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