Суздаль: самое-самое

М Михаил Не угадали с погодой,дети замёрзли,пришлось уйти через 20 мин. Экскурсовод хороший,порядочный человек.

Виктория Николай специалист своего дела, подходит с душой и любовью к своей работе! очень сильно любит свой город, экскурсия была увлекательная познавательная и душевная! Исчерпывающе отвечает на все возникшие вопросы у группы, человек своего дела! Спасибо большое Николай, в следующий раз обязательно к вам! всем советуем!

Т Татьяна Очень понравился гид Николай, рассказывает интересно, много полезной информации

Е Екатерина Николай настолько очаровывает своей любовью к своей родной земле, большой профессионал своего дела! Очень интересно! Наша семья в восторге ❤️❤️❤️❤️❤️

Е Евгения очень интересный материал, грамотно изложен и понятная подача. погрузились с головой в историю города и экскурсия действительно пролетела на одном дыхании! задавали все интересующие нас вопросы по ходу и в итоге экскурсия продлилась 2 часа! осталось потрясающее впечатление и желание приезжать еще и еще!!!

Катерина Спасибо Николаю за глубокое погружение в историю города! Приятно, что гид в контакте с участниками, внимателен и готов ответить на все вопросы!

И Ирина Экскурсия не отложилась в памяти. Не хватило интересных фактов.

Ю Юлия Хорошая обзорная экскурсия. Для начала знакомства с городом идеально. Приятный, знающий гид. Не скучно

Е Екатерина Экскурсия очень понравилась, рассказ об истории города и края был насыщен интересными деталями. С большим удовольствием совершили ознакомительную прогулку по городу.

Н Нина Очень понравилось!! Хороший интересный рассказ, прекрасная прогулка, маршрут! Все прошло на легке. Рекомендую. Количество человек оптимально, все было очень комфортно!

Т Таисия Все понравилось, спасибо.

Анна Очень интересно, емко и виды на маршруте открывались замечательными.

Наргиз читать дальше ни одной важной детали. Наш гид Николай вел нас через главные достопримечательности, с энтузиазмом рассказывая об истории города, что даже самые мелкие факты оживали перед глазами. Экскурсия была насыщенной, но при этом легкой и непринужденной, с умением балансировать между глубокими историческими фактами и увлекательными легендами. Особенно понравилось, как Николай подробно объяснял каждый момент, связывая события прошлого с современностью — чувствовалась его страсть к теме и системный подход к проведению экскурсии. В общем, впечатления самые яркие, и я однозначно рекомендую каждому, кто хочет по-настоящему прочувствовать дух Суздаля! Экскурсия по Суздалю “Самое-самое” — это настоящий погружение в атмосферу древнего города, которая оставила меня в полном восторге! Особое впечатление произвела системность и продуманность маршрута — мы буквально не упустили

Ирина Экскурсовод Николай рассказывал интересно, содержательно, много новых фактов мы узнали именно от него.

Маршрут экскурсии по самым ключевым местам города.