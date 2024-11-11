Суздаль: самое-самое

Суздаль - это уникальное сочетание истории и архитектуры. Узнайте, как город получил своё название и какую роль сыграл в судьбе России
Суздаль привлекает своей историей и архитектурой.

Здесь можно увидеть древний кремль и старинные монастыри, прогуляться по деревянному мостику через речку Каменка. Узнайте, как Суздаль повлиял на судьбу России и почему нечестные купцы боялись этого места.

Погрузитесь в атмосферу города, который сыграл важную роль в становлении Москвы и сохранении русских традиций
4.89
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть Суздальский кремль
  • 🌉 Пройтись по деревянному мостику
  • ⛪ Посетить Ризоположенский монастырь
  • 🗺️ Узнать историю основания Москвы
  • 📜 Открыть тайны князя Василия II
    • Суздаль: самое-самое
    Суздаль: самое-самое
    Суздаль: самое-самое
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 12:00, 15:00

    Что можно увидеть

  • Суздальский кремль
  • Ризоположенский монастырь
  • Торговая площадь
  • Музей деревянного зодчества

    • Описание экскурсии

    На нашем пути:

    • Деревянный мостик через речку Каменка, с которого видны кремль и Музей деревянного зодчества.
    • Суздальский кремль — сердце города.
    • Торговая площадь — место сосредоточения бойкой жизни.
    • Ризоположенский монастырь — древнейшая из сохранившихся обителей Суздаля.

    Мы расскажем:

    • Какое место в городе очень пугало нечестных купцов.
    • Как древнее поселение оказалось на острове.
    • Что сделал для основания Москвы местный боярин Кучка.
    • Какую роковую ошибку допустил князь Василий II.
    • Как суздальские традиции повлияли на количество церквей.

    Организационные детали

    • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 13 лет.
    • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
    • Из-за особенностей состояния один из наших гидов временно передвигается с использованием особой опоры для рук. Это никак не повлияет на ход экскурсии, его скорость будет соответствовать вашей.

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный667 ₽
    Дети до 12 лет450 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У реки Каменка
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.9
    Основано на 19 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

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    М
    11 ноя 2024
    Не угадали с погодой,дети замёрзли,пришлось уйти через 20 мин. Экскурсовод хороший,порядочный человек.
    Виктория
    10 ноя 2024
    Николай специалист своего дела, подходит с душой и любовью к своей работе! очень сильно любит свой город, экскурсия была увлекательная познавательная и душевная! Исчерпывающе отвечает на все возникшие вопросы у группы, человек своего дела! Спасибо большое Николай, в следующий раз обязательно к вам! всем советуем!
    Николай специалист своего дела, подходит с душой и любовью к своей работе! очень сильно любит свойНиколай специалист своего дела, подходит с душой и любовью к своей работе! очень сильно любит свой
    Т
    10 ноя 2024
    Очень понравился гид Николай, рассказывает интересно, много полезной информации
    Очень понравился гид Николай, рассказывает интересно, много полезной информацииОчень понравился гид Николай, рассказывает интересно, много полезной информацииОчень понравился гид Николай, рассказывает интересно, много полезной информацииОчень понравился гид Николай, рассказывает интересно, много полезной информацииОчень понравился гид Николай, рассказывает интересно, много полезной информации
    Е
    9 ноя 2024
    Николай настолько очаровывает своей любовью к своей родной земле, большой профессионал своего дела! Очень интересно! Наша семья в восторге ❤️❤️❤️❤️❤️
    Е
    5 ноя 2024
    очень интересный материал, грамотно изложен и понятная подача. погрузились с головой в историю города и экскурсия действительно пролетела на одном дыхании! задавали все интересующие нас вопросы по ходу и в итоге экскурсия продлилась 2 часа! осталось потрясающее впечатление и желание приезжать еще и еще!!!
    Катерина
    3 ноя 2024
    Спасибо Николаю за глубокое погружение в историю города! Приятно, что гид в контакте с участниками, внимателен и готов ответить на все вопросы!
    И
    2 ноя 2024
    Экскурсия не отложилась в памяти. Не хватило интересных фактов.
    Ю
    2 ноя 2024
    Хорошая обзорная экскурсия. Для начала знакомства с городом идеально. Приятный, знающий гид. Не скучно
    Е
    1 ноя 2024
    Экскурсия очень понравилась, рассказ об истории города и края был насыщен интересными деталями. С большим удовольствием совершили ознакомительную прогулку по городу.
    Экскурсия очень понравилась, рассказ об истории города и края был насыщен интересными деталями. С большим удовольствиемЭкскурсия очень понравилась, рассказ об истории города и края был насыщен интересными деталями. С большим удовольствиемЭкскурсия очень понравилась, рассказ об истории города и края был насыщен интересными деталями. С большим удовольствием
    Н
    28 окт 2024
    Очень понравилось!! Хороший интересный рассказ, прекрасная прогулка, маршрут! Все прошло на легке. Рекомендую. Количество человек оптимально, все было очень комфортно!
    Т
    28 окт 2024
    Все понравилось, спасибо.
    Анна
    19 окт 2024
    Очень интересно, емко и виды на маршруте открывались замечательными.
    Наргиз
    15 окт 2024
    Экскурсия по Суздалю “Самое-самое” — это настоящий погружение в атмосферу древнего города, которая оставила меня в полном восторге! Особое впечатление произвела системность и продуманность маршрута — мы буквально не упустили
    читать дальше

    ни одной важной детали. Наш гид Николай вел нас через главные достопримечательности, с энтузиазмом рассказывая об истории города, что даже самые мелкие факты оживали перед глазами. Экскурсия была насыщенной, но при этом легкой и непринужденной, с умением балансировать между глубокими историческими фактами и увлекательными легендами. Особенно понравилось, как Николай подробно объяснял каждый момент, связывая события прошлого с современностью — чувствовалась его страсть к теме и системный подход к проведению экскурсии. В общем, впечатления самые яркие, и я однозначно рекомендую каждому, кто хочет по-настоящему прочувствовать дух Суздаля!

    Ирина
    14 окт 2024
    Экскурсовод Николай рассказывал интересно, содержательно, много новых фактов мы узнали именно от него.
    Маршрут экскурсии по самым ключевым местам города.
    Экскурсовод Николай рассказывал интересно, содержательно, много новых фактов мы узнали именно от него.Экскурсовод Николай рассказывал интересно, содержательно, много новых фактов мы узнали именно от него.Экскурсовод Николай рассказывал интересно, содержательно, много новых фактов мы узнали именно от него.Экскурсовод Николай рассказывал интересно, содержательно, много новых фактов мы узнали именно от него.Экскурсовод Николай рассказывал интересно, содержательно, много новых фактов мы узнали именно от него.Экскурсовод Николай рассказывал интересно, содержательно, много новых фактов мы узнали именно от него.Экскурсовод Николай рассказывал интересно, содержательно, много новых фактов мы узнали именно от него.Экскурсовод Николай рассказывал интересно, содержательно, много новых фактов мы узнали именно от него.Экскурсовод Николай рассказывал интересно, содержательно, много новых фактов мы узнали именно от него.Экскурсовод Николай рассказывал интересно, содержательно, много новых фактов мы узнали именно от него.
    Светлана
    13 окт 2024
    Нашей компании экскурсия Николая очень понравилась. Помимо интересной подачи материала Николай показался нам очень приятным человеком. Экскурсию крайне рекомендуем

    Входит в следующие категории Суздаля

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