Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Что вас ожидает

По дивным улочкам из века в век

Мы встретимся на окраине исторического центра Суздаля, ощутим величие Торговой площади стольного града и заберемся на древние валы. Отыщем старейшие храм и часы Суздаля, зайдем в одну из церквей и купеческий дом. Город-музей откроет вам свои истории: вы узнаете, что такое дороги Бога, откуда пошел Суздаль, как он преображался, какие события в его хронологии были самыми важными. А еще поговорим о здешних архитектурных особенностях и ремеслах.

Русские забавы и дегустация медовухи

Вы оцените старинные игры суздальцев: летом мы просто повеселимся, а зимой еще и согреемся. Например, сыграем в гужи или камешки. Эти забавы в прошлом подготавливали детей к взрослой жизни.

В конце экскурсии отправимся на дегустацию медовухи. Вы попробуете 4 вида: классическую, малиновую, хмельную и имбирную (или другие в зависимости от наличия). На закуску вам предложат соления. А дети отведают безалкогольный медовый сбитень. Рассказы об ароматном напитке-символе Суздаля прилагаются.

Организационные детали