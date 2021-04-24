Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Древний Суздаль — град медовый

Заглянуть в прошлое и продегустировать медовуху на увлекательной прогулке

5
1 отзыв
Суздаль славится не только атмосферой старины, но и ароматной медовухой! В этом маршруте мы объединили два «бренда» нашего города и с радостью познакомим вас с ними.

Вы погуляете по уютному центру, узнаете об истоках, зодчестве и ремеслах Суздаля.

Поучаствуете в русских играх и поймете, откуда здесь столько церквей.

А финалом станет дегустация медовухи с соленьями.
Древний Суздаль — град медовый
Древний Суздаль — град медовый
Древний Суздаль — град медовый
Древний Суздаль — град медовый
Древний Суздаль — град медовый
Древний Суздаль — град медовый
Древний Суздаль — град медовый
Древний Суздаль — град медовый
Древний Суздаль — град медовый

Что вас ожидает

По дивным улочкам из века в век

Мы встретимся на окраине исторического центра Суздаля, ощутим величие Торговой площади стольного града и заберемся на древние валы. Отыщем старейшие храм и часы Суздаля, зайдем в одну из церквей и купеческий дом. Город-музей откроет вам свои истории: вы узнаете, что такое дороги Бога, откуда пошел Суздаль, как он преображался, какие события в его хронологии были самыми важными. А еще поговорим о здешних архитектурных особенностях и ремеслах.

Русские забавы и дегустация медовухи

Вы оцените старинные игры суздальцев: летом мы просто повеселимся, а зимой еще и согреемся. Например, сыграем в гужи или камешки. Эти забавы в прошлом подготавливали детей к взрослой жизни.
В конце экскурсии отправимся на дегустацию медовухи. Вы попробуете 4 вида: классическую, малиновую, хмельную и имбирную (или другие в зависимости от наличия). На закуску вам предложат соления. А дети отведают безалкогольный медовый сбитень. Рассказы об ароматном напитке-символе Суздаля прилагаются.

Организационные детали

  • Дегустация 4 видов медовухи с закусками (разносолы) включена в стоимость экскурсии
  • Если у вас группа из 6 путешественников, то 6-ой человек идет бесплатно. Группа из 9 путешественников — двое из вас идут бесплатно. 12 человек — трое бесплатно.
  • Группе от 5 человек мы подарим любую медовуху из ассортимента
🚩 Начало и место завершения: около Кресто-Никольской церкви
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл и Анастасия
Кирилл и Анастасия
Мы — Кирилл и Анастасия, брат и сестра из творческой династии мастеров, жители города Суздаля. У Анастасии педагогическое образование. С детства принимали активное участие в детских и семейных праздниках и театральных постановках. У нас есть опыт организации и проведения экскурсий и праздников для детей разного возраста. Очень любим узнавать необычные факты, связанные с историей нашего древнего города, будем рады поделиться ими с гостями Суздаля.
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1 реальный отзыв

Г
24 апр 2021
С удовольствием погуляли по Суздалю с Анастасией. Безумно интересно, узнали столько фактов из истории, архитектуры, быта и традиций города. Анастасия великолепный рассказчик, который не только делится своими знаниями, она общается с вами в форме диалога. Ей интересно не просто провести вам экскурсию, но и чтобы полученные знания закрепились и сохранились в вашей памяти. Очень благодарны за прекрасные рассказы и приятную прогулку. Рекомендую посетить данную экскурсию вместе с Анастасией. С удовольствием встретимся с ней еще раз когда будем планировать следующую поездку в Суздаль уже с детьми.

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