Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Лучшие месяцы для экскурсии - май, июнь, июль, август, сентябрь, декабрь, январь и февраль. В это время можно насладиться как летними, так и зимними развлечениями, включая народные игры и дегустацию медовухи.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Торговая площадь
Древние валы
Старейший храм
Старейшие часы
Церковь
Купеческий дом
Описание экскурсии
По дивным улочкам из века в век
Мы встретимся на окраине исторического центра Суздаля, ощутим величие Торговой площади стольного града и заберёмся на древние валы. Отыщем старейшие храм и часы Суздаля, зайдём в одну из церквей и купеческий дом. Город-музей откроет вам свои истории: вы узнаете, что такое дороги Бога, откуда пошёл Суздаль, как он преображался, какие события в его хронологии были самыми важными. А ещё поговорим о здешних архитектурных особенностях и ремёслах.
Русские забавы и дегустация медовухи
Вы оцените старинные игры суздальцев: летом мы просто повеселимся, а зимой ещё и согреемся. Например, сыграем в гужи или камешки. Эти забавы в прошлом подготавливали детей к взрослой жизни. В конце экскурсии отправимся на дегустацию медовухи. Вы попробуете 4 вида: классическую, малиновую, хмельную и имбирную (или другие в зависимости от наличия). На закуску вам предложат соления. А дети отведают безалкогольный медовый сбитень. Рассказы об ароматном напитке-символе Суздаля прилагаются!
Организационные детали
Дегустация доступна на выбор, оплачивается дополнительно:
«Боярские палаты»: алкогольная — 400 руб. /чел., безалкогольная — 330 руб. /чел. 10 видов по 50 грамм + закуски
«Боярский мёд»: алкогольная (7 видов по 50 грамм + закуска) — 750 руб. /чел., безалкогольная (2 вида по 150 грамм) — 200 руб. /чел.
Кафе «Ландыш»: алкогольная с закуской — 950 руб. /чел., без закуски — 500 руб. /чел. 10 видов по 50 грамм
ежедневно в 14:00 и 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Успенской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00 и 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл и Анастасия — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 14.5 часов
Провела экскурсии для 16449 туристов
Мы — брат и сестра из творческой династии мастеров, жители Суздаля. У Анастасии педагогическое образование. С детства мы принимали активное участие в детских и семейных праздниках и театральных постановках. У читать дальшеуменьшить
нас есть опыт организации и проведения экскурсий и праздников для детей разного возраста. Очень любим узнавать необычные факты, связанные с историей нашего древнего города. Будем рады поделиться ими с гостями Суздаля!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 136 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лидия
Отличная экскурсия и экскурсовод Кирилл тоже! 2 часа пролетело очень быстро и интересно,даже погода не помешала насладиться красотой и истоией Суздаля. Спасбо вам,обязательно будем реккомендовать вас❤️
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Ирина
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго! 4 апреля 2026 года мы побывали на экскурсии с Кириллом, - это было супер! Передал информацию нам легко и просто! На экскурсии присутствовали взрослые и дети читать дальшеуменьшить
10-12 лет, сразу хочу сказать, для них это было увлекательно, никто никого не напрягал. Дети были в экскурсии полностью, а это значит на секунду- умение экскурсовода вовлекать аудиторию во все тяжкие 😆, что поверьте не очень просто с таким возрастом 🫣. Прогулялись, рассказал основные моменты, порекомендовал, подсказал в дальнейшем интересные места для просмотра и хороший ресторан для ужина. Дегустация медовухи это отдельное искусство, не знали, что употреблять алкоголь для взрослых и не алкоголь для детей, можно так интересно 👍🏼😆… Вообщем если вы в Суздаль, однозначно посетите эту экскурсию! Не пожалеете 👊🏼💪🏼👍🏼🌸. Спасибо за потрясающий день!
+11
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К
Кристина
Кирилл отличный гид и профессионал своего дела, умеет увлечь рассказами о прекрасном городе и замечательно взаимодействует с аудиторией. Понравилось абсолютно все! И маршрут и город и медовуха. Экскурсия по Суздалю была очень увлекательной и интересной! К посещению рекомендую,данную экскурсию уже посоветовала всем своим друзьям и родственникам😃
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А
Анна
экскурсия прогулка с Анастасией очень понравилась. много новой информации узнали
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Кузьминова
Очень понравился подход Анастасии! Не просто выдала материал, а действительно рассказывала детально, с интересом и с закреплением материала, задавала правильные и интересные вопросы. Всем рекомендую! А также Анастасия обладает знаниями не только о городе Суздаль, но и о других.
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А
Анна
все очень понравилось. были большой компанией с детьми от 10-16 лет, они тоже с интересом все слушали.
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