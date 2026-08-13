Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Лучшие месяцы для экскурсии - май, июнь, июль, август, сентябрь, декабрь, январь и февраль. В это время можно насладиться как летними, так и зимними развлечениями, включая народные игры и дегустацию медовухи.

ремесленников. Узнайте, почему в Суздале так много церквей, и какие истории хранят его стены. Вас ждут русские народные игры, которые раскроют культуру и быт древних суздальцев. Апофеозом станет дегустация медовухи, где вы отведаете несколько сортов этого знаменитого напитка, каждый из которых имеет уникальный вкус и аромат. Эта экскурсия станет ярким и незабываемым путешествием в прошлое, полным открытий и вкусных впечатлений

Описание экскурсии

По дивным улочкам из века в век

Мы встретимся на окраине исторического центра Суздаля, ощутим величие Торговой площади стольного града и заберёмся на древние валы. Отыщем старейшие храм и часы Суздаля, зайдём в одну из церквей и купеческий дом. Город-музей откроет вам свои истории: вы узнаете, что такое дороги Бога, откуда пошёл Суздаль, как он преображался, какие события в его хронологии были самыми важными. А ещё поговорим о здешних архитектурных особенностях и ремёслах.

Русские забавы и дегустация медовухи

Вы оцените старинные игры суздальцев: летом мы просто повеселимся, а зимой ещё и согреемся. Например, сыграем в гужи или камешки. Эти забавы в прошлом подготавливали детей к взрослой жизни.

В конце экскурсии отправимся на дегустацию медовухи. Вы попробуете 4 вида: классическую, малиновую, хмельную и имбирную (или другие в зависимости от наличия). На закуску вам предложат соления. А дети отведают безалкогольный медовый сбитень. Рассказы об ароматном напитке-символе Суздаля прилагаются!

Организационные детали

Дегустация доступна на выбор, оплачивается дополнительно: