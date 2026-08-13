Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Древний Суздаль - град медовый

Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Суздаль, город с богатой историей и уникальными традициями, приглашает вас на незабываемую экскурсию «Древний Суздаль - град медовый».

Походите по древним улочкам, ощутите дух прошлых веков, изучите архитектурные шедевры и мастерство
читать дальшеуменьшить

ремесленников. Узнайте, почему в Суздале так много церквей, и какие истории хранят его стены. Вас ждут русские народные игры, которые раскроют культуру и быт древних суздальцев.

Апофеозом станет дегустация медовухи, где вы отведаете несколько сортов этого знаменитого напитка, каждый из которых имеет уникальный вкус и аромат.

Эта экскурсия станет ярким и незабываемым путешествием в прошлое, полным открытий и вкусных впечатлений

5
136 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная атмосфера древнего города
  • 🍯 Дегустация разнообразных видов медовухи
  • 🏛 Посещение исторических достопримечательностей
  • 🎨 Знакомство с традиционными ремеслами
  • 🎉 Участие в русских народных играх
  • 🏰 Прогулка по уютному центру Суздаля

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - май, июнь, июль, август, сентябрь, декабрь, январь и февраль. В это время можно насладиться как летними, так и зимними развлечениями, включая народные игры и дегустацию медовухи.
Сейчас август — это идеальное время.
Древний Суздаль - град медовый
Древний Суздаль - град медовый
Древний Суздаль - град медовый

Что можно увидеть

  • Торговая площадь
  • Древние валы
  • Старейший храм
  • Старейшие часы
  • Церковь
  • Купеческий дом

Описание экскурсии

По дивным улочкам из века в век

Мы встретимся на окраине исторического центра Суздаля, ощутим величие Торговой площади стольного града и заберёмся на древние валы. Отыщем старейшие храм и часы Суздаля, зайдём в одну из церквей и купеческий дом. Город-музей откроет вам свои истории: вы узнаете, что такое дороги Бога, откуда пошёл Суздаль, как он преображался, какие события в его хронологии были самыми важными. А ещё поговорим о здешних архитектурных особенностях и ремёслах.

Русские забавы и дегустация медовухи

Вы оцените старинные игры суздальцев: летом мы просто повеселимся, а зимой ещё и согреемся. Например, сыграем в гужи или камешки. Эти забавы в прошлом подготавливали детей к взрослой жизни.
В конце экскурсии отправимся на дегустацию медовухи. Вы попробуете 4 вида: классическую, малиновую, хмельную и имбирную (или другие в зависимости от наличия). На закуску вам предложат соления. А дети отведают безалкогольный медовый сбитень. Рассказы об ароматном напитке-символе Суздаля прилагаются!

Организационные детали

Дегустация доступна на выбор, оплачивается дополнительно:

  • «Боярские палаты»: алкогольная — 400 руб. /чел., безалкогольная — 330 руб. /чел. 10 видов по 50 грамм + закуски
  • «Боярский мёд»: алкогольная (7 видов по 50 грамм + закуска) — 750 руб. /чел., безалкогольная (2 вида по 150 грамм) — 200 руб. /чел.
  • Кафе «Ландыш»: алкогольная с закуской — 950 руб. /чел., без закуски — 500 руб. /чел. 10 видов по 50 грамм

ежедневно в 14:00 и 16:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Успенской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00 и 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл и Анастасия
Кирилл и Анастасия — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 14.5 часов
Провела экскурсии для 16449 туристов
Мы — брат и сестра из творческой династии мастеров, жители Суздаля. У Анастасии педагогическое образование. С детства мы принимали активное участие в детских и семейных праздниках и театральных постановках. У
читать дальшеуменьшить

нас есть опыт организации и проведения экскурсий и праздников для детей разного возраста. Очень любим узнавать необычные факты, связанные с историей нашего древнего города. Будем рады поделиться ими с гостями Суздаля!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 136 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
127
4
6
3
2
2
1
1
Л
Отличная экскурсия и экскурсовод Кирилл тоже! 2 часа пролетело очень быстро и интересно,даже погода не помешала насладиться красотой и истоией Суздаля. Спасбо вам,обязательно будем реккомендовать вас❤️
Отличная экскурсия и экскурсовод Кирилл тоже! 2 часа пролетело очень быстро и интересно,даже погода не помешала
Отличная экскурсия и экскурсовод Кирилл тоже! 2 часа пролетело очень быстро и интересно,даже погода не помешала
Отличная экскурсия и экскурсовод Кирилл тоже! 2 часа пролетело очень быстро и интересно,даже погода не помешала
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
4 апреля 2026 года мы побывали на экскурсии с Кириллом, - это было супер! Передал информацию нам легко и просто! На экскурсии присутствовали взрослые и дети
читать дальшеуменьшить

10-12 лет, сразу хочу сказать, для них это было увлекательно, никто никого не напрягал. Дети были в экскурсии полностью, а это значит на секунду- умение экскурсовода вовлекать аудиторию во все тяжкие 😆, что поверьте не очень просто с таким возрастом 🫣. Прогулялись, рассказал основные моменты, порекомендовал, подсказал в дальнейшем интересные места для просмотра и хороший ресторан для ужина. Дегустация медовухи это отдельное искусство, не знали, что употреблять алкоголь для взрослых и не алкоголь для детей, можно так интересно 👍🏼😆… Вообщем если вы в Суздаль, однозначно посетите эту экскурсию! Не пожалеете 👊🏼💪🏼👍🏼🌸. Спасибо за потрясающий день!

🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!+11
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
🔥 Экскурсия, которую запомнишь надолго!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Кирилл отличный гид и профессионал своего дела, умеет увлечь рассказами о прекрасном городе и замечательно взаимодействует с аудиторией. Понравилось абсолютно все! И маршрут и город и медовуха. Экскурсия по Суздалю была очень увлекательной и интересной! К посещению рекомендую,данную экскурсию уже посоветовала всем своим друзьям и родственникам😃
Кирилл отличный гид и профессионал своего дела, умеет увлечь рассказами о прекрасном городе и замечательно взаимодействует
Кирилл отличный гид и профессионал своего дела, умеет увлечь рассказами о прекрасном городе и замечательно взаимодействует
Кирилл отличный гид и профессионал своего дела, умеет увлечь рассказами о прекрасном городе и замечательно взаимодействует
Кирилл отличный гид и профессионал своего дела, умеет увлечь рассказами о прекрасном городе и замечательно взаимодействует
Вам был полезен этот отзыв?
А
экскурсия прогулка с Анастасией очень понравилась. много новой информации узнали
экскурсия прогулка с Анастасией очень понравилась. много новой информации узнали
Вам был полезен этот отзыв?
Кузьминова
Очень понравился подход Анастасии!
Не просто выдала материал, а действительно рассказывала детально, с интересом и с закреплением материала, задавала правильные и интересные вопросы. Всем рекомендую!
А также Анастасия обладает знаниями не только о городе Суздаль, но и о других.
Очень понравился подход Анастасии!
Очень понравился подход Анастасии!
Очень понравился подход Анастасии!
Очень понравился подход Анастасии!
Очень понравился подход Анастасии!
Очень понравился подход Анастасии!
Вам был полезен этот отзыв?
А
все очень понравилось. были большой компанией с детьми от 10-16 лет, они тоже с интересом все слушали.
все очень понравилось. были большой компанией с детьми от 10-16 лет, они тоже с интересом все слушали.
все очень понравилось. были большой компанией с детьми от 10-16 лет, они тоже с интересом все слушали.
все очень понравилось. были большой компанией с детьми от 10-16 лет, они тоже с интересом все слушали.
все очень понравилось. были большой компанией с детьми от 10-16 лет, они тоже с интересом все слушали.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Суздаля

Похожие экскурсии на «Древний Суздаль - град медовый»

Суздальская прогулка: пешеходная экскурсия с дегустацией медовухи
Пешая
2 часа
6 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Суздальская прогулка: пешеходная экскурсия с дегустацией медовухи
Начало: Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Княжем дво...
Сегодня в 14:00
2000 ₽ за человека
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Пешая
2.5 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от 14 790 ₽ за всё до 7 чел.
История, вкусы и ароматы уездного Суздаля
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
История, вкусы и ароматы уездного Суздаля
Узнать про быт горожан и купцов, традиции парфюмерии и самогоноварения
Начало: На Торговой площади
25 авг в 10:00
26 авг в 10:00
от 10 990 ₽ за всё до 10 чел.
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси. Групповая экскурсия
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси. Групповая экскурсия
Путешествие в Суздаль откроет вам мир древних храмов и монастырей, наполненных историей и легендами. Ощутите дух времени и узнайте больше о прошлом
Начало: На Торговой площади
Расписание: в субботу в 14:30
29 авг в 14:30
5 сен в 14:30
1700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Суздале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Суздале
от 2000 ₽ за человека