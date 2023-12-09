Стендап-экскурсия по древнерусскому городу с коренным суздальцем-историком
Если вдруг жизнь показалась житухой — езжайте в Суздаль! Город, где за ха-ха-ха скрыты вкус, красота и интересности. А я — коренной суздалец и ваш проводник по этим местам.
С шутками-прибаутками и историческими фактами вы узнаете, кого и как упали на Щупачихе, как нагнать скуки на Скучилихе, кто такая домовуха и при чём тут Плясуниха. Доверьтесь мне: вы всё поймёте и ещё добавки попросите!
С шутками-прибаутками и историческими фактами вы узнаете, кого и как упали на Щупачихе, как нагнать скуки на Скучилихе, кто такая домовуха и при чём тут Плясуниха. Доверьтесь мне: вы всё поймёте и ещё добавки попросите!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Мы рассмотрим исторический центр Суздаля
- Окажемся в окружении очаровательных церковок и могучих монастырей
- Прогуляемся от Скучилихи до Щупачихи. Минуя Бамбуриху. Заглянув на Пинаиху
И поговорим о:
- купцах и их нравах
- мещанах и их домиках-крошечках в три окошечка
- суздальских наличниках и коньках
- быте, нравах, легендах и преданиях
- людях, когда-то живших в Суздале
- забавном и прекрасном старорусском языке, на котором здесь разговаривали
Организационные детали
Суздаль город небольшой. За 2-3 часа его можно увидеть практически целиком.
Пешком?
Да.
На вашем авто?
Да.
На моём авто?
Да.
Познавательно?
Да!
Красиво?
Невероятно!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Суздале
Провёл экскурсии для 924 туристов
Экскурсовод с истфаковским дипломом и опытом более 15 лет. Родился и вырос в Суздале. Я здесь свой. Легко и с улыбкой, но познавательно, правдиво и всегда профессионально. Тысячелетний Суздаль, стольный Владимир покажу так, что захватит дух. Вы будете плакать и смеяться. И обязательно вернётесь. Искусство должно быть интересным, а история — прекрасной.
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