Если жизнь кажется скучной, отправляйтесь в Суздаль! Город, где за смехом скрываются красота и история.
Местный житель проведёт вас по очаровательным церковкам и могучим монастырям, расскажет о купцах и мещанах, а также о забавном старорусском языке. Узнайте, кого щупали на Щупачихе и как нагнать скуки на Скучилихе. Это познавательное и красивое путешествие, которое оставит вас в восторге
Местный житель проведёт вас по очаровательным церковкам и могучим монастырям, расскажет о купцах и мещанах, а также о забавном старорусском языке. Узнайте, кого щупали на Щупачихе и как нагнать скуки на Скучилихе. Это познавательное и красивое путешествие, которое оставит вас в восторге
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторический центр Суздаля
- 😄 Увлекательные истории и факты
- 🚶♂️ Прогулка по живописным местам
- 🕌 Очаровательные церкви и монастыри
- 📜 Легенды и предания
Что можно увидеть
- Исторический центр Суздаля
- Церкви
- Монастыри
Описание экскурсии
- Мы рассмотрим исторический центр Суздаля
- Окажемся в окружении очаровательных церковок и могучих монастырей
- Прогуляемся от Скучилихи до Щупачихи. Минуя Бамбуриху. Заглянув на Пинаиху
И поговорим о:
- купцах и их нравах
- мещанах и их домиках-крошечках в три окошечка
- суздальских наличниках и коньках
- быте, нравах, легендах и преданиях
- людях, когда-то живших в Суздале
- забавном и прекрасном старорусском языке, на котором здесь разговаривали
Организационные детали
Суздаль город небольшой. За 2-3 часа его можно увидеть практически целиком.
Пешком?
Да.
На вашем авто?
Да.
На моём авто?
Да.
Познавательно?
Да!
Красиво?
Невероятно!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Спасо-Евфимьева монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 6695 туристов
Экскурсовод с истфаковским дипломом и опытом более 15 лет. Родился и вырос в Суздале. Я здесь свой. Легко и с улыбкой, но познавательно, правдиво и всегда профессионально. Тысячелетний Суздаль, стольный Владимир покажу так, что захватит дух. Вы будете плакать и смеяться. И обязательно вернётесь. Искусство должно быть интересным, а история — прекрасной.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Дата посещения: 5 мая 2026
Будем рекомендовать экскурсию всем, кто хочет услышать неординарные, весёлые и живые истории о городе:) С Ильёй мы открыли для себя Суздаль с новой стороны, у которого есть свое лицо и
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Поражены знаниями и подачей информации экскурсовода! Илья, Вы талантливый человек! После предыдущих экскурсий с другими гидами шли с небольшим предубеждением! С первых слов мы открыли рот и не закрывали его
Вам был полезен этот отзыв?
Илья оправдал ожидания на 101%!
Весело, легко и изящно. Самое главное качество любого гида - быть не скучным и Илья справился с этим полностью! 👍
Весело, легко и изящно. Самое главное качество любого гида - быть не скучным и Илья справился с этим полностью! 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Были на экскурсии с Ильей -27.12.
Суздаль. Ха-Ха-Ха.
Все очень понравилось! Материалы преподносятся превосходно.
Понятно всем от мала до велика!
И дети,и взрослые остались в восторге.
Спасибо вам большое.
Суздаль. Ха-Ха-Ха.
Все очень понравилось! Материалы преподносятся превосходно.
Понятно всем от мала до велика!
И дети,и взрослые остались в восторге.
Спасибо вам большое.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Илья, спасибо за экскурсию! Вы рассказывали о Суздале с такой теплотой, что город сразу стал казаться по-домашнему уютным! Чувствуется, что вы искренне любите эти места. Даже подростки не отвлекались —
Вам был полезен этот отзыв?
Побывали на экскурсии "Суздаль. Ха-ха-ха" большой компанией, 14 человек, из которых 2-е подростков. Понравилось всем без исключения! С юмором, очень артистично, увлекательно и познавательно! Не смотря на то, что мы
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии на «Суздаль. Ха-ха-ха»
Групповая
до 26 чел.
Душевная групповая экскурсия по Суздалю
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1400 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выборСказочная фотосессия в Суздале
Составить эффектный образ в древнерусском стиле и получить яркие фотографии
Начало: На улице Коровники
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Суздаль: самый русский город
Открыть удивительную историю и архитектуру города с гидом и художником-реставратором храмов
Начало: На ул. Кремлевская дом 9, Школа искусств
19 авг в 14:30
21 авг в 13:30
от 12 800 ₽ за всё до 9 чел.
от 8500 ₽ за экскурсию