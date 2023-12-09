Суздаль. Ха-ха-ха

Индивидуальная экскурсия в Суздале

Стендап-экскурсия по древнерусскому городу с коренным суздальцем-историком

Если вдруг жизнь показалась житухой — езжайте в Суздаль! Город, где за ха-ха-ха скрыты вкус, красота и интересности. А я — коренной суздалец и ваш проводник по этим местам.

С шутками-прибаутками и историческими фактами вы узнаете, кого и как упали на Щупачихе, как нагнать скуки на Скучилихе, кто такая домовуха и при чём тут Плясуниха. Доверьтесь мне: вы всё поймёте и ещё добавки попросите!
Суздаль. Ха-ха-ха
Суздаль. Ха-ха-ха
Суздаль. Ха-ха-ха
Суздаль. Ха-ха-ха
Суздаль. Ха-ха-ха
Суздаль. Ха-ха-ха
Суздаль. Ха-ха-ха
Суздаль. Ха-ха-ха
Суздаль. Ха-ха-ха
Ближайшие даты:
9
дек
13
дек
16
дек
17
дек
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дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы рассмотрим исторический центр Суздаля
  • Окажемся в окружении очаровательных церковок и могучих монастырей
  • Прогуляемся от Скучилихи до Щупачихи. Минуя Бамбуриху. Заглянув на Пинаиху

И поговорим о:

  • купцах и их нравах
  • мещанах и их домиках-крошечках в три окошечка
  • суздальских наличниках и коньках
  • быте, нравах, легендах и преданиях
  • людях, когда-то живших в Суздале
  • забавном и прекрасном старорусском языке, на котором здесь разговаривали

Организационные детали

Суздаль город небольшой. За 2-3 часа его можно увидеть практически целиком.
Пешком?
Да.
На вашем авто?
Да.
На моём авто?
Да.
Познавательно?
Да!
Красиво?
Невероятно!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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