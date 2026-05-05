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Суздаль. Ха-ха-ха

Познакомьтесь с Суздалем через призму юмора и истории. Узнайте, кого щупали на Щупачихе и как нагнать скуки на Скучилихе. Это будет незабываемо
Если жизнь кажется скучной, отправляйтесь в Суздаль! Город, где за смехом скрываются красота и история.

Местный житель проведёт вас по очаровательным церковкам и могучим монастырям, расскажет о купцах и мещанах, а также о забавном старорусском языке. Узнайте, кого щупали на Щупачихе и как нагнать скуки на Скучилихе. Это познавательное и красивое путешествие, которое оставит вас в восторге
5
30 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторический центр Суздаля
  • 😄 Увлекательные истории и факты
  • 🚶‍♂️ Прогулка по живописным местам
  • 🕌 Очаровательные церкви и монастыри
  • 📜 Легенды и предания
Суздаль. Ха-ха-ха
Суздаль. Ха-ха-ха
Суздаль. Ха-ха-ха

Что можно увидеть

  • Исторический центр Суздаля
  • Церкви
  • Монастыри

Описание экскурсии

  • Мы рассмотрим исторический центр Суздаля
  • Окажемся в окружении очаровательных церковок и могучих монастырей
  • Прогуляемся от Скучилихи до Щупачихи. Минуя Бамбуриху. Заглянув на Пинаиху

И поговорим о:

  • купцах и их нравах
  • мещанах и их домиках-крошечках в три окошечка
  • суздальских наличниках и коньках
  • быте, нравах, легендах и преданиях
  • людях, когда-то живших в Суздале
  • забавном и прекрасном старорусском языке, на котором здесь разговаривали

Организационные детали

Суздаль город небольшой. За 2-3 часа его можно увидеть практически целиком.
Пешком?
Да.
На вашем авто?
Да.
На моём авто?
Да.
Познавательно?
Да!
Красиво?
Невероятно!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Спасо-Евфимьева монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 6695 туристов
Экскурсовод с истфаковским дипломом и опытом более 15 лет. Родился и вырос в Суздале. Я здесь свой. Легко и с улыбкой, но познавательно, правдиво и всегда профессионально. Тысячелетний Суздаль, стольный Владимир покажу так, что захватит дух. Вы будете плакать и смеяться. И обязательно вернётесь. Искусство должно быть интересным, а история — прекрасной.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
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3
2
1
Н
Дата посещения: 5 мая 2026
Будем рекомендовать экскурсию всем, кто хочет услышать неординарные, весёлые и живые истории о городе:) С Ильёй мы открыли для себя Суздаль с новой стороны, у которого есть свое лицо и
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душа. Нам все очень понравилось, было очень познавательно и весело, время пролетело незаметно)! Илья интересный и вдохновляющий рассказчик, который искренне любит свой город и знает под каким "соусом" его лучше подать (и не только огуречным:))

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Е
Поражены знаниями и подачей информации экскурсовода! Илья, Вы талантливый человек! После предыдущих экскурсий с другими гидами шли с небольшим предубеждением! С первых слов мы открыли рот и не закрывали его
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все 2 часа экскурсии!! рекомендуем всем!

Берите неглядя: Вам обеспечен двухчасовой великолепный стендап, море удивительных фактов о городе, интереснейшая историческая информация! Илья, мы удивлены и в восторге! надеемся на дальнейшие встречи на улицах Суздаля) Спасибо огромное

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Эльдар
Илья оправдал ожидания на 101%!
Весело, легко и изящно. Самое главное качество любого гида - быть не скучным и Илья справился с этим полностью! 👍
Илья оправдал ожидания на 101%!
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Мария
Были на экскурсии с Ильей -27.12.
Суздаль. Ха-Ха-Ха.
Все очень понравилось! Материалы преподносятся превосходно.
Понятно всем от мала до велика!
И дети,и взрослые остались в восторге.
Спасибо вам большое.
Были на экскурсии с Ильей -27.12.
Были на экскурсии с Ильей -27.12.
Были на экскурсии с Ильей -27.12.
Были на экскурсии с Ильей -27.12.
Были на экскурсии с Ильей -27.12.
Были на экскурсии с Ильей -27.12.
Были на экскурсии с Ильей -27.12.
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Ю
Илья, спасибо за экскурсию! Вы рассказывали о Суздале с такой теплотой, что город сразу стал казаться по-домашнему уютным! Чувствуется, что вы искренне любите эти места. Даже подростки не отвлекались —
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настолько интересно и живо Вы всё подавали. Маршрут был продуман отлично — успели увидеть главное и при этом не устали, не помешал даже дождик. Спасибо, что подарили нам такие тёплые и яркие впечатления! 💛

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Наталья
Побывали на экскурсии "Суздаль. Ха-ха-ха" большой компанией, 14 человек, из которых 2-е подростков. Понравилось всем без исключения! С юмором, очень артистично, увлекательно и познавательно! Не смотря на то, что мы
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с друзьями не первый раз в Суздале и уже бывали на экскурсии по городу, перед нами открылось много интересных фактов, о которых другие не рассказывают. Экскурсия в исполнении Ильи - это нечто особенное! Хочу выразить огромную благодарность Илье и искренне рекомендую к посещению!

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