Если вдруг жизнь показалась житухой — езжайте в Суздаль! Город, где за ха-ха-ха скрыты вкус, красота и интересности. А я — коренной суздалец и ваш проводник по этим местам.



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