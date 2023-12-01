Душевная экскурсия по вечернему Суздалю

Групповая экскурсия в Суздале

Познакомиться с уютным древним городом и влюбиться в него за 2,5 часа

Вечером, когда на город опустится мягкий закатный свет, небольшой группой мы прогуляемся по старым улочкам Суздаля. Вы окунётесь в атмосферу древнерусского поселения и посетите его знаковые места. Я расскажу об истории города, покажу киношные места и смотровые площадки.

А ещё позабавлю байками — например, откуда появилась примета про свист и деньги и при чём тут какие-то чешуйки.
Душевная экскурсия по вечернему Суздалю
Душевная экскурсия по вечернему Суздалю
Душевная экскурсия по вечернему Суздалю
Душевная экскурсия по вечернему Суздалю
Душевная экскурсия по вечернему Суздалю
Душевная экскурсия по вечернему Суздалю
Душевная экскурсия по вечернему Суздалю
Ближайшие даты:
1
дек
3
дек
8
дек
15
дек
17
дек
22
дек
12
янв
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В формате дружеской прогулки мы пройдёмся по самым интересным уголкам Суздаля. Вы узнаете, какие вещи использовали в быту наши прадеды, и познакомитесь с ремёслами прошлых веков. Я расскажу, какие продукты раньше возили из Суздаля в столицу и как появились разные приметы — например, почему не будет денег, если свистеть. Также мы полюбуемся невероятными панорамами города с отличных ракурсов.

Маршрут

  • Улица Кремлёвская — самая древняя часть города. Вы увидите Рождественский собор — памятник архитектуры 18 века, Успенскую церковь и часы с необычным циферблатом, а также зайдёте внутрь дома 19 века.
  • Торговая площадь. Раньше она называлась Хлебной. Через Торговые ряды мы выйдем на живописную часть Зарядья со смотровой площадкой. А оттуда пойдём к дому, где снимали ту самую комедию «Женитьба Бальзаминова».
  • Монастыри. Рассмотрим нарядные суздальские церкви и посетим Ризоположенский и Александровский монастыри. А ещё попадём на одну из лучших обзорных точек в городе — смотровую с видом на Спасо-Евфимиев и Покровский монастыри.

Организационные детали

  • Мы не посещаем музеи
  • На маршруте несколько храмов и монастырей, но экскурсия проходит в лёгком, нескучном формате и не касается религиозных тем
  • Экскурсия не рассчитана на маленьких детей

в пятницу и субботу в 15:30, в воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 15:30, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

ГрупповыеПешеходныеЛетниеСвятые местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыСмотровые площадкиРизоположенский монастырьПопулярные местаСобор Рождества Пресвятой БогородицыСпасо-Евфимиев монастырьУспенская ЦерковьАлександровский монастырьТорговые РядыВечерние

Похожие туры из Суздаля

Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
245 отзывов
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Посетить главные места древнего города и раскрыть его историю в легком нескучном формате
На Торговой площади
Завтра
27 ноя
28 ноя
29 ноя
6 500 за всё до 6 чел.
Нескучный Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
243 отзыва
Нескучный Суздаль
Узнать историю без сухих лекций и оживить летописи на обзорной экскурсии
на Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
Завтра
27 ноя
28 ноя
29 ноя
6 000 за всё до 7 чел.
Были старого Суздаля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
103 отзыва
Были старого Суздаля
Исследовать главные достопримечательности и раскрыть их богатую историю
на Торговой площади
Завтра
27 ноя
28 ноя
29 ноя
от 60004 800 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Суздале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ