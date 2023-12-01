Познакомиться с уютным древним городом и влюбиться в него за 2,5 часа
Вечером, когда на город опустится мягкий закатный свет, небольшой группой мы прогуляемся по старым улочкам Суздаля. Вы окунётесь в атмосферу древнерусского поселения и посетите его знаковые места. Я расскажу об истории города, покажу киношные места и смотровые площадки.
А ещё позабавлю байками — например, откуда появилась примета про свист и деньги и при чём тут какие-то чешуйки.
А ещё позабавлю байками — например, откуда появилась примета про свист и деньги и при чём тут какие-то чешуйки.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
В формате дружеской прогулки мы пройдёмся по самым интересным уголкам Суздаля. Вы узнаете, какие вещи использовали в быту наши прадеды, и познакомитесь с ремёслами прошлых веков. Я расскажу, какие продукты раньше возили из Суздаля в столицу и как появились разные приметы — например, почему не будет денег, если свистеть. Также мы полюбуемся невероятными панорамами города с отличных ракурсов.
Маршрут
- Улица Кремлёвская — самая древняя часть города. Вы увидите Рождественский собор — памятник архитектуры 18 века, Успенскую церковь и часы с необычным циферблатом, а также зайдёте внутрь дома 19 века.
- Торговая площадь. Раньше она называлась Хлебной. Через Торговые ряды мы выйдем на живописную часть Зарядья со смотровой площадкой. А оттуда пойдём к дому, где снимали ту самую комедию «Женитьба Бальзаминова».
- Монастыри. Рассмотрим нарядные суздальские церкви и посетим Ризоположенский и Александровский монастыри. А ещё попадём на одну из лучших обзорных точек в городе — смотровую с видом на Спасо-Евфимиев и Покровский монастыри.
Организационные детали
- Мы не посещаем музеи
- На маршруте несколько храмов и монастырей, но экскурсия проходит в лёгком, нескучном формате и не касается религиозных тем
- Экскурсия не рассчитана на маленьких детей
в пятницу и субботу в 15:30, в воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Торговой площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу и субботу в 15:30, в воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Суздале
Провёл экскурсии для 2516 туристов
Привет! Меня зовут Евгений. Я несколько лет провожу экскурсии по Суздалю. Неформально и при этом доступно и информативно рассказываю о нашем городе. Сделаю всё, чтобы Суздаль вам понравился:)
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