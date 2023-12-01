Вечером, когда на город опустится мягкий закатный свет, небольшой группой мы прогуляемся по старым улочкам Суздаля. Вы окунётесь в атмосферу древнерусского поселения и посетите его знаковые места. Я расскажу об истории города, покажу киношные места и смотровые площадки. А ещё позабавлю байками — например, откуда появилась примета про свист и деньги и при чём тут какие-то чешуйки.

Описание

Что вас ожидает

В формате дружеской прогулки мы пройдёмся по самым интересным уголкам Суздаля. Вы узнаете, какие вещи использовали в быту наши прадеды, и познакомитесь с ремёслами прошлых веков. Я расскажу, какие продукты раньше возили из Суздаля в столицу и как появились разные приметы — например, почему не будет денег, если свистеть. Также мы полюбуемся невероятными панорамами города с отличных ракурсов.

Маршрут

Улица Кремлёвская — самая древняя часть города. Вы увидите Рождественский собор — памятник архитектуры 18 века, Успенскую церковь и часы с необычным циферблатом, а также зайдёте внутрь дома 19 века.

— самая древняя часть города. Вы увидите Рождественский собор — памятник архитектуры 18 века, Успенскую церковь и часы с необычным циферблатом, а также зайдёте внутрь дома 19 века. Торговая площадь . Раньше она называлась Хлебной. Через Торговые ряды мы выйдем на живописную часть Зарядья со смотровой площадкой. А оттуда пойдём к дому, где снимали ту самую комедию «Женитьба Бальзаминова».

. Раньше она называлась Хлебной. Через Торговые ряды мы выйдем на живописную часть Зарядья со смотровой площадкой. А оттуда пойдём к дому, где снимали ту самую комедию «Женитьба Бальзаминова». Монастыри. Рассмотрим нарядные суздальские церкви и посетим Ризоположенский и Александровский монастыри. А ещё попадём на одну из лучших обзорных точек в городе — смотровую с видом на Спасо-Евфимиев и Покровский монастыри.

Организационные детали